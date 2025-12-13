হোটেল সৰু, কিন্তু হৃদয় ডাঙৰ ! আহক মাত্ৰ এটকাতে ইডলি খাই যাওক

হোটেল সৰু, কিন্তু হৃদয় ডাঙৰ ! আহক মাত্ৰ এটকাতে ইডলি খাই যাওক
মানৱতাতকৈ আগত লাভ দেখা যুগতো এটকীয়া ইডলিৰ হোটেলখনে মানৱতা আৰু সেৱাৰ স্থান যে এতিয়াও আছে তাকেই সোঁৱৰায় ।
Published : December 13, 2025 at 2:55 PM IST
পেড্ডাপুৰম (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : বৰ্তমান সময়ত সাধাৰণ পুৱাৰ আহাৰো অতি ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে । পথৰ কাষৰ সৰু খাদ্যৰ দোকান এখনতে দুটা ইডলি ২০ টকাৰ তলত খুব কমেইহে পোৱা যায় । সেই একেই ইডলিৰ দাম আকৌ ডাঙৰ হোটেলত সহজেই ৪০-৫০ টকালৈ উঠিব পাৰে ।
কিন্তু এই বৰ্ধিত খৰচ আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ মাজত মাত্ৰ এটকাত ইডলি পোৱাটো কল্পনা কৰিব পাৰেনে ? প্ৰায় অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও কিন্তু সেয়া সঁচা । অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পেড্ডাপুৰম মণ্ডলৰ ওচৰৰ এখন সৰু গাঁৱত এয়া এক বাস্তৱ ।
পেড্ডাপুৰম মণ্ডলৰ এ ডি বি ৰোডৰ পৰা প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ দূৰৈত অৱস্থিত আৰ বি কোটথুৰুত চিন্নী ৰামকৃষ্ণে পৰিচালনা কৰা এখন বিনয়ী হোটেল আছে । ৰামকৃষ্ণক বহুতে মৰমতে ৰামবাবু বুলিও মাতে । বিগত ২২ বছৰে তেওঁ মাত্ৰ এটকাতে ইডলি বিক্ৰী কৰি আহিছে । গাঁৱৰ শিৰদী সাই মন্দিৰৰ সমীপত অৱস্থিত এই সৰু খাদ্যৰ দোকানখন তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখতে স্থাপন কৰা খেৰৰ জুপুৰি এটাত চলি আছে । পত্নী ৰত্নম লক্ষ্মীৰ সৈতে ৰামকৃষ্ণই এই হোটেলখন চলাই আছে ।
এই ঠাইখনক সঁচাকৈয়ে বিশেষ কৰি তোলা কথাটো কেৱল ইডলিৰ দামটোৱেই নহয়, ইয়াৰ আঁৰত আছে স্থায়িত্ব আৰু দায়বদ্ধতাও । তেওঁলোকে হোটেলখন আৰম্ভ কৰাৰ দিনৰে পৰা কেতিয়াও দাম সলনি কৰা নাই । এটকাৰ ইডলিৰ লগতে দম্পতীটোৱে উপমাও বিক্ৰী কৰে ১০ টকাত আৰু তিনিখন পুৰী বিক্ৰী কৰে ২০ টকাত । চাউল, দাইল, ৰন্ধন তেল, ইন্ধনৰ ব্যয় বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতো ৰামকৃষ্ণই সুলভ মূল্যৰ খাদ্য এক মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা বুলি বিশ্বাস কৰি ইয়াৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি আহিছে ।
প্ৰতিদিনে পুৱা হোটেলখনলৈ গ্ৰাহকৰ লানি নিছিগা সোঁত বোৱা দেখা যায় । ৰামকৃষ্ণই কয় যে গড়ে দিনটোত প্ৰায় ৩০০ৰ পৰা ৬০০ লোকে পুৱাৰ জলপান গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁৰ তালৈ আহে । দেওবাৰ আৰু বন্ধৰ দিনত এই সংখ্যা আৰু বেছি হয় । দিন হাজিৰা কৰা শ্ৰমিক, কৃষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, বৃদ্ধ আৰু অঞ্চলটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ভ্ৰমণকাৰী সকলোৱে ইয়াত ৰৈ গৰম খাদ্য পেট ভৰাই গ্ৰহণ কৰে ।
আনহাতে, গাঁৱৰ বহু মানুহ আৰু ওচৰৰ বাসিন্দাৰ বাবেও এই সৰু হোটেলখন আশীৰ্বাদ স্বৰূপ । মানুহে কয় যে ইয়াৰ খাদ্য সাধাৰণ, সোৱাদযুক্ত আৰু ইয়াক যত্নসহকাৰে পৰিৱেশন কৰা হয় । আনহাতে, ৰামকৃষ্ণৰ বিশ্বাস যে যেতিয়ালৈকে তেওঁ নিজৰ খৰচ পৰিচালনা কৰিব পাৰিব আৰু সামান্য জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, তেতিয়ালৈকে তেওঁ কম দামত খাদ্য পৰিৱেশন কৰি যাব ।
যিটো যুগত মানৱতাৰ আগত প্ৰায়ে লাভ দেখা যায়, সেই যুগতো এটকাৰ এই ইডলি হোটেলখনে এই কথা সোঁৱৰাই আছে যে দৈনন্দিন জীৱনত এতিয়াও মানৱতা আৰু সেৱাৰ স্থান আছে ।