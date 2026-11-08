লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ শততম জন্মদিন; মোদীৰ পৰা হিমন্তলৈ সকলোৱে জনালে শুভেচ্ছা
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতলৈ আদৱানীৰ চিৰস্থায়ী অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা লেখা প্ৰকাশ কৰে ৷
By PTI
Published : November 8, 2026 at 12:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেশৰ প্ৰাক্তন উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিজেপি দলৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে ১০০ সংখ্যক জন্মদিন ৷ লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ জন্ম বৰ্তমান পাকিস্তানৰ কৰাচীৰ এটা সিন্ধি পৰিয়ালত হৈছিল । পাছত দেশ বিভাজনৰ সময়ত তেওঁৰ পৰিয়াল ভাৰতলৈ প্ৰব্ৰজন কৰে । ২০১৪ চনত তেওঁক দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা 'ভাৰত ৰত্ন' প্ৰদান কৰা হয় ৷
বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ জন্মদিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে আৰু এই দিনটো এক ঐতিহাসিক দিন হিচাপে উল্লেখ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতলৈ তেওঁৰ চিৰস্থায়ী অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা লেখা পোষ্ট কৰে ।
Today, 8th November, is a landmark day. Respected L.K. Advani Ji enters his hundredth year. On this special occasion, my greetings to him. I’ve written an article in which I’ve highlighted his everlasting contribution to India. I have recalled his journey, be it experiencing the horrors of Partition and rebuilding life from scratch, strengthening the Jana Sangh and building the BJP, standing up for democracy during the Emergency, leading the Somnath to Ayodhya Rath Yatra or serving the nation in government. Have also written about other aspects of Advani Ji - the voracious reader, his love for culture and cinema, a prolific writer and more. English - https://t.co/tc77ZVhRdo हिंदी - https://t.co/t0JSavOopX— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বিশেষ লেখনিত কয় যে দুটা গুণে সদায় বিজেপিৰ পিতৃপুৰুষ এল কে আদৱানীক পৃথক কৰি ৰাখিছে- তেওঁৰ চিন্তাৰ স্পষ্টতা আৰু তেওঁৰ চোকা মন ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী লগতে কয় যে প্ৰাক্তন উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৱানী আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে একেলগে কাম কৰাৰ এক বৃহৎ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে আৰু একেলগে তেওঁলোকে ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ গতিপথ সলনি কৰিলে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইতিহাসে দেখুৱাইছে যে দুজন মহান ৰাজনৈতিক নেতা – আদৱানী আৰু বাজপেয়ীয়ে কেইবা দশক ধৰি একেলগে কাম কৰি, ইজনে সিজনক সমৰ্থন কৰি আৰু প্ৰতিযোগিতাবিহীন হৈ থকাটো অতি বিৰল ৷
তেওঁ কয়, "আদৱানীজীক নেতা হিচাপে সদায় দুটা গুণে পৃথক কৰি ৰাখিছে ৷ প্ৰথমতে তেওঁৰ চিন্তাৰ স্পষ্টতা আৰু চোকা মন ৷ এই কথা তেওঁৰ ভাষণ আৰু লেখাত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল ৷"
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ শততম জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি দশকজুৰি তেওঁৰ জনসেৱা আৰু জাতিৰ প্ৰতি সমৰ্পণক স্মৰণ কৰে ৷
Heartiest birthday greetings to Respected Shri L. K. Advani Ji. His decades of public service and commitment to the nation have been an important part of India’s democratic journey. I pray for his good health, happiness and well-being.— Vice-President of India (@VPIndia) November 8, 2026
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে জনজীৱনত আদৱানীৰ সততা আৰু সংগঠনৰ প্ৰতি অদম্য আনুগত্য সদায় সকলো বিজেপি কৰ্মীৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে ।
भारत रत्न, पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, संगठन के विस्तार, राष्ट्रवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने और श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को जन-आंदोलन का स्वरूप देने में आपका अविस्मरणीय योगदान रहा है। सार्वजनिक जीवन में आपकी शुचिता और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगी। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ।— Nitin Nabin (@NitinNabin) November 8, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়েও লালকৃষ্ণ আদৱানীক ওপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জনাই তেখেতৰ নেতৃত্ব, আদৰ্শ আৰু জনকল্যাণৰ প্ৰতি থকা গভীৰ দায়বদ্ধতাই জনসেৱাৰ পথত সদায় সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে ৷
A fitting tribute to a Bharat Ratna! As Shraddheya Lal Krishna Advani ji enters his 100th year, here's what his favourite mentee and Prime Minister Shri @narendramodi ji writes about his life and times, one where he gave the nation a new direction. Read https://t.co/GhRRLrN5Z7— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 8, 2026
লালকৃষ্ণ আদৱানী দীৰ্ঘসময় বিজেপি দলৰ অধ্যক্ষ পদত আছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত দলৰ ভেঁটি মজবুত কৰাত দৃঢ় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ৯০ দশকত বিজেপি দল ক্ষমতা অহাৰ বাবে আদৱানীকেই প্ৰধান কৃতিত্ব দিয়া হয় ৷ ১৯৯৮ চনৰ পৰা ২০০৪ চনলৈকে তেওঁ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু ২০০২ চনৰ পৰা ২০০৪ চনলৈ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ তেওঁ ১৯৮৯, ১৯৯১, ২০০৯ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ৷
২০১৫ চনত তেওঁক ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বিভূষণ আৰু ২০২৪ চনত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক : প্ৰাক্তন উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী লালকৃষ্ণ আদৱানী চিকিৎসাধীন