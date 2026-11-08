ETV Bharat / bharat

লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ শততম জন্মদিন; মোদীৰ পৰা হিমন্তলৈ সকলোৱে জনালে শুভেচ্ছা

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতলৈ আদৱানীৰ চিৰস্থায়ী অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা লেখা প্ৰকাশ কৰে ৷

LK Advani Enters 100th Year
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু লালকৃষ্ণ আদৱানী (X@NarendraModi)
author img

By PTI

Published : November 8, 2026 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : দেশৰ প্ৰাক্তন উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিজেপি দলৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে ১০০ সংখ্যক জন্মদিন ৷ লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ জন্ম বৰ্তমান পাকিস্তানৰ কৰাচীৰ এটা সিন্ধি পৰিয়ালত হৈছিল । পাছত দেশ বিভাজনৰ সময়ত তেওঁৰ পৰিয়াল ভাৰতলৈ প্ৰব্ৰজন কৰে । ২০১৪ চনত তেওঁক দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা 'ভাৰত ৰত্ন' প্ৰদান কৰা হয় ৷

বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ জন্মদিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে আৰু এই দিনটো এক ঐতিহাসিক দিন হিচাপে উল্লেখ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতলৈ তেওঁৰ চিৰস্থায়ী অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি সামাজিক মাধ্যম এক্সত এটা লেখা পোষ্ট কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বিশেষ লেখনিত কয় যে দুটা গুণে সদায় বিজেপিৰ পিতৃপুৰুষ এল কে আদৱানীক পৃথক কৰি ৰাখিছে- তেওঁৰ চিন্তাৰ স্পষ্টতা আৰু তেওঁৰ চোকা মন ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী লগতে কয় যে প্ৰাক্তন উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৱানী আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে একেলগে কাম কৰাৰ এক বৃহৎ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে আৰু একেলগে তেওঁলোকে ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ গতিপথ সলনি কৰিলে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইতিহাসে দেখুৱাইছে যে দুজন মহান ৰাজনৈতিক নেতা – আদৱানী আৰু বাজপেয়ীয়ে কেইবা দশক ধৰি একেলগে কাম কৰি, ইজনে সিজনক সমৰ্থন কৰি আৰু প্ৰতিযোগিতাবিহীন হৈ থকাটো অতি বিৰল ৷

তেওঁ কয়, "আদৱানীজীক নেতা হিচাপে সদায় দুটা গুণে পৃথক কৰি ৰাখিছে ৷ প্ৰথমতে তেওঁৰ চিন্তাৰ স্পষ্টতা আৰু চোকা মন ৷ এই কথা তেওঁৰ ভাষণ আৰু লেখাত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল ৷"

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীৰ শততম জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি দশকজুৰি তেওঁৰ জনসেৱা আৰু জাতিৰ প্ৰতি সমৰ্পণক স্মৰণ কৰে ৷

বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে জনজীৱনত আদৱানীৰ সততা আৰু সংগঠনৰ প্ৰতি অদম্য আনুগত্য সদায় সকলো বিজেপি কৰ্মীৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়েও লালকৃষ্ণ আদৱানীক ওপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জনাই তেখেতৰ নেতৃত্ব, আদৰ্শ আৰু জনকল্যাণৰ প্ৰতি থকা গভীৰ দায়বদ্ধতাই জনসেৱাৰ পথত সদায় সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে ৷

লালকৃষ্ণ আদৱানী দীৰ্ঘসময় বিজেপি দলৰ অধ্যক্ষ পদত আছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত দলৰ ভেঁটি মজবুত কৰাত দৃঢ় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ৯০ দশকত বিজেপি দল ক্ষমতা অহাৰ বাবে আদৱানীকেই প্ৰধান কৃতিত্ব দিয়া হয় ৷ ১৯৯৮ চনৰ পৰা ২০০৪ চনলৈকে তেওঁ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু ২০০২ চনৰ পৰা ২০০৪ চনলৈ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ তেওঁ ১৯৮৯, ১৯৯১, ২০০৯ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ৷

২০১৫ চনত তেওঁক ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বিভূষণ আৰু ২০২৪ চনত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰাক্তন উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী লালকৃষ্ণ আদৱানী চিকিৎসাধীন

TAGGED:

LK ADVANI ENTERS 100TH YEAR
লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ শততম জন্মদিন
আদৱানীৰ ওপৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰৱন্ধ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.