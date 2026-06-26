অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ : ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত লিপিবদ্ধ ছয় শ্বহীদ জোৱানৰ গৌৰৱ গাঁথা

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ : ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত লিপিবদ্ধ ছয় শ্বহীদ জোৱানৰ গৌৰৱ গাঁথা
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰত জড়িত শ্বহীদসকলৰ পৰিচয় প্ৰথমবাৰলৈ ৰাজহুৱা কৰা হৈছে ৷
Published : June 26, 2026 at 5:24 PM IST
নতুন দিল্লী: অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ...এই শব্দটো প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে গৌৰৱৰ এটি শব্দ ৷ পাকিস্তানৰ মদদপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰক ধ্বংস কৰিবলৈ ভাৰতীয় সেনাই অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ নামৰ অভিযান চলাইছিল ৷
যোৱা বছৰ মে’ মাহত পাকিস্তানে পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ভাৰতৰ সামৰিক অভিযান ‘অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ’ গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ এই অভিযানত প্ৰাণ হেৰুওৱা ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ ছয় জোৱানৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ স্বাৰ্থত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক সিদ্ধান্ত ৷ সিদ্ধান্ত অনুসৰি, নতুন দিল্লীস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত শ্বহীদ কেইগৰাকীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি তেওঁলোকৰ স্মৃতি ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ৷
মাতৃভূমিৰ সেৱাৰ নামত সৰ্বোচ্চ বলিদান দিয়া ছজনকৈ শ্বহীদ জোৱানৰ পৰিচয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱা কৰা হৈছে । শ্বহীদসকলৰ ভিতৰত আছে ভাৰতীয় সেনাৰ পাঁচজন জোৱান আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এজন চাৰ্জেণ্ট ।
এই শ্বহীদসকলৰ নামৰ সৈতে পৰিচয় যুদ্ধ স্মাৰকৰ দেৱালত লিপিবদ্ধ থাকিব ৷ দেৱালত লগোৱা গ্ৰেনাইটৰ ফলকৰ জৰিয়তে দেশবাসীয়ে তেওঁলোকৰ পৰিচয় আৰু স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিব পাৰিব ৷
আনহাতে, দুজন শ্বহীদ জোৱানক তেওঁলোকৰ বীৰত্বৰ বাবে চৰকাৰে সন্মানো জনাইছে । মৰণোত্তৰভাৱে ‘বীৰ চক্ৰ’ লাভ কৰা ৰাইফলমেন সুনীল কুমাৰ আৰু মৰণোত্তৰভাৱে ‘বায়ুসেনা পদক’ লাভ কৰা চাৰ্জেণ্ট সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ এই শ্বহীদ দুজনৰ ভিতৰত অন্যতম ।
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰত দেশৰ হৈ প্ৰাণাহুতি দি শ্বহীদ হোৱা ৬ বীৰ জোৱানৰ ভিতৰত আছে চুবেদাৰ মেজৰ পৱন কুমাৰ, ৰাইফলমেন সুনীল কুমাৰ, লেন্সনায়ক দীনেশ কুমাৰ, অগ্নিবীৰ মুৰালী নায়ক, হাবিলদাৰ সুনীল কুমাৰ সিং আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ চাৰ্জেণ্ট সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ । এওঁলোক আটাইৰে নাম ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ ২০২৫ চনত বিভিন্ন সামৰিক অভিযানৰ সময়ত সৰ্বোচ্চ বলিদান দিয়া প্ৰতিগৰাকী জোৱানৰ নামৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছে ৷ একেদৰেই অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সৈতে জড়িত এই বীৰ জোৱানসকলৰ নামো প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷
তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় যুদ্ধ স্মাৰকত থকা ‘ত্যাগ চক্ৰ’ দেশৰ শ্বহীদসকলৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হৈছে । চক্ৰটোত ১৬ খন বৃত্তাকাৰ গ্ৰেনাইটৰ বেৰ আছে ৷ স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা দেশৰ বাবে সৰ্বোচ্চ বলিদান দিয়া প্ৰতিগৰাকী সৈনিকৰ নাম, পদবী আৰু ইউনিটৰ সবিশেষ এই দেৱালবোৰত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে । এতিয়াৰে পৰা অপাৰেশ্যন সেন্দূৰত অংশ লৈ আত্মবলিদান দিয়া দেশমাতৃৰ এই ছয় সাহসী পুত্ৰৰ নাম স্মৃতিসৌধৰ স্থায়ী অংশ হৈ পৰিব ।
লগতে পঢ়ক: ৰাম মন্দিৰ অনুদান আত্মসাৎ : ৮ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ, সাধাৰণ সম্পাদক ছম্পত ৰায়, সদস্য় অনিল মিশ্ৰৰ পদত্য়াগ