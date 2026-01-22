ETV Bharat / bharat

আই চি এম আৰে অসমক গতালে ম'বাইল ষ্ট্ৰোক ইউনিত, দুঘণ্টাতে লাভ কৰিব চিকিৎসা সেৱা

ৰাজ্যত ষ্ট্ৰোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ । দুৰ্গম এলেকাতো এতিয়া উপলব্ধ হ'ব জীৱনদায়িনী ষ্ট্ৰোকৰ চিকিৎসা ।

ICMR handover Mobile Stroke Units to Assam Govt
আই চি এম আৰে অসমক গতালে ম'বাইল ষ্ট্ৰোক ইউনিত (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী: ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ মেডিকেল ৰিছাৰ্চ (ICMR) ৰ দ্বাৰা অসম চৰকাৰক ম'বাইল ষ্ট্ৰোক ইউনিত প্ৰদান কৰা কাৰ্যই ৰাজ্যলৈ আনিছে ষ্ট্ৰোক চিকিৎসাৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন । যাৰ জৰিয়তে এতিয়া চিকিৎসা সেৱা ২৪ ঘণ্টাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ দুঘণ্টাতে লাভ কৰিব পাৰিব । ষ্ট্ৰোকৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ হ্ৰাস পাব । অক্ষমতা প্ৰায় আঠগুণ হ্ৰাস পাব ।

এম এছ ইউৰ জৰিয়তে দুৰ্গম অঞ্চলৰ ৰোগীয়ে চিকিৎসালয়লৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে দ্ৰুত নিদান আৰু চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰে । এই পদক্ষেপে অসমত জৰুৰীকালীন ষ্ট্ৰোক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব । স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে, ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ আগষ্টৰ ভিতৰত এম এছ ইউলৈ দুহাজাৰৰো অধিক জৰুৰীকালীন ফোন আহিছে ।

মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয় যে প্ৰশিক্ষিত নাৰ্ছসকলে ২৯৪ গৰাকী ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ পৰীক্ষা কৰিছিল য’ত ৯০ শতাংশ ৰোগীক ঘৰৰ পৰাই পোনপটীয়াকৈ চিকিৎসা কৰা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও ১০৮ জৰুৰীকালীন এম্বুলেন্স সেৱাৰ সৈতে এম এছ ইউৰ একত্ৰীকৰণে ইয়াৰ প্ৰসাৰতা ১০০ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ বৃদ্ধি কৰা বুলিও জনায় ।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত এম এছ ইউ অৰ্পণ কৰি স্বাস্থ্য গৱেষণা বিভাগৰ সচিব তথা আই চি এম আৰৰ সঞ্চালক প্ৰধান ডাঃ ৰাজীৱ বেহলে কয় যে ভাৰতে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ গ্ৰাম্য, দুৰ্গম ভূখণ্ডত এনে এককসমূহৰ মূল্যায়ন কৰিছে ।

তেওঁ লগতে কয়,"গ্ৰামাঞ্চলত তীব্ৰ ইস্কেমিক ষ্ট্ৰোক ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাৰ সৈতে এম এছ ইউৰ সফল একত্ৰীকৰণৰ ৰিপ'ৰ্ট দিয়া বিশ্বৰ দ্বিতীয়খন দেশো ভাৰত । ম’বাইল ষ্ট্ৰ’ক ইউনিটসমূহ প্ৰথমে জাৰ্মানীত বিকশিত কৰা হৈছিল আৰু পিছলৈ বিশ্বৰ প্ৰধান চহৰসমূহত মূল্যায়ন কৰা হৈছিল ।"

এম এছ ইউ হৈছে এক ভ্ৰাম্যমাণ চিকিৎসালয়, ইয়াত চিটি স্কেনাৰ, বিশেষজ্ঞৰ সৈতে টেলিকন্সাল্টেচন, পইণ্ট অৱ কেয়াৰ লেবৰেটৰী, আৰু ক্লট বাষ্টিং ঔষধৰ ব্যৱস্থা আছে, যাৰ ফলত ৰোগীৰ ঘৰত বা তাৰ ওচৰতে ষ্ট্ৰোকৰ আগতীয়া নিদান আৰু চিকিৎসা সম্ভৱ হয় ।

