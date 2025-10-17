কৃষিৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিবলৈ আই চি এ আৰ-আই এ আৰ আইৰ উন্নত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান
সামাজিকভাৱে বঞ্চিত গোটৰ কৃষকসকলক প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱন আৰু উচ্চমানৰ সামগ্ৰীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে বৈজ্ঞানিক দলসমূহে অহৰহ কাম কৰি আহিছে ।
Published : October 17, 2025 at 5:17 PM IST
নতুন দিল্লী: শেহতীয়াকৈ অনুসূচিত জাতি উপ-পৰিকল্পনা (SCSP)ৰ অধীনত আই চি এ আৰ-আই এ আৰ আইয়ে অনুসূচিত জাতিৰ কৃষকসকলৰ সবলীকৰণ আৰু তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ।
সামাজিকভাৱে বঞ্চিত কৃষকসকলে যাতে প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱন আৰু উচ্চমানৰ আহিলাসমূহৰ সুবিধা লাভ কৰে আৰু তেওঁলোক স্বাৱলম্বী হয়, তাৰ বাবে অহৰহ কাম কৰি আহিছে বিজ্ঞানীসকলৰ এটা দলে ।
প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ সবিশেষ সম্পৰ্কে দিল্লীৰ আই এ আৰ আইৰ যুটীয়া সঞ্চালক (এক্সটেনচন) ডাঃ আৰ এন পদাৰিয়াই ইটিভি ভাৰতক এনেদৰে কয়, ‘‘কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ মতে অনুসূচিত জাতিৰ কৃষকসকলক কৃষিখণ্ডত স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ উন্নত আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জ্ঞান প্ৰদানৰ বাবে আই চি আৰ-আই এ আৰ আয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে ।’’
বিষয়টোত একে ধৰণৰ মতামত আগবঢ়াইছে আই চি এ আৰ-আই এ আৰ আইৰ শীৰ্ষ বিজ্ঞানী ডাঃ আৰ এছ বানাই ৷ বানাই ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘এই প্ৰশিক্ষণে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি সচেতন নোহোৱা অনুসূচিত জাতিৰ কৃষকসকলক সমাজৰ মূলসুঁতিলৈ অনাত সহায় কৰে । এনে কৃষকসকলে প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু গুণগত বীজৰ সঠিক সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে প্ৰায় ৫০০ এনে কৃষকে প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।’’
এই প্ৰশিক্ষণৰ উদ্দেশ্য আছিল কৃষকসকলক, বিশেষকৈ অনুসূচিত জাতি, সম্প্ৰদায়ৰ কৃষকসকলক উন্নত কৃষি প্ৰযুক্তি, গুণগত বীজ, পুষ্টিকৰ ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতি আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি সবলীকৰণ কৰা ।
পদাৰিয়াই দৃঢ়ভাৱে কয়, ‘‘অনুসূচিত জাতি উপ-পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্য কেৱল প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাই নহয়, কৃষকৰ মাজত বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী গঢ়ি তোলা আৰু তেওঁলোকক প্ৰযুক্তিগতভাৱে সবল কৰি তোলা ৷ কৃষিত প্ৰকৃত পৰিৱৰ্তন তেতিয়াহে হ’ব, যেতিয়া কৃষকসকল নিজেই উদ্ভাৱক হ’ব আৰু বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান গ্ৰহণ কৰিব ৷’’
অল ইণ্ডিয়া ৰাইচ এক্সপ’ৰ্টাৰ্ছ এছ’চিয়েশ্যনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিজয় চেতিয়াই কয়, ‘‘ভাৰতীয় কৃষিক প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু বহনক্ষম কৰি তুলিবলৈ আমি গুণগত বীজ, বৈজ্ঞানিক শস্য ব্যৱস্থাপনা আৰু বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব । উদ্ভাৱন আৰু আধুনিক বিপণন পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰি কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ আয় বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব । জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ উদীয়মান প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জলবায়ু স্থিতিস্থাপক আৰু বহনক্ষম কৃষিৰ প্ৰয়োজন আছে ।”
বিষয়টোৰ ওপৰত মতামত প্ৰকাশ কৰি ন’ডেল অফিচাৰ (এছ চি এছ পি) ড৹ সন্দীপ কুমাৰ লালে কয়, ‘‘আই এ আৰ আইৰ বৈজ্ঞানিক দলসমূহে সামাজিকভাৱে বঞ্চিত গোটৰ অন্তৰ্গত কৃষকসকলৰ মাজত প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱন আৰু উচ্চমানৰ সুবিধাৰ প্ৰসাৰ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে অহৰহ কাম কৰি আছে । কৃষিত প্ৰকৃত পৰিৱৰ্তন তেতিয়াহে হ’ব, যেতিয়া কৃষকসকলে নিজেই উদ্ভাৱকলৈ পৰিৱৰ্তিত হ’ব আৰু বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান গ্ৰহণ কৰিব ।’’
বিজ্ঞানী ড৹ ৰাকেশ শেঠে এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে এনে কাৰ্যসূচীয়ে কৃষক আৰু বিজ্ঞানীৰ মাজত এক শক্তিশালী সেতু হিচাপে কাম কৰে, যিটো ভাৰতীয় কৃষিৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে অপৰিহাৰ্য ।
অনুসূচিত জাতি উপ-পৰিকল্পনাৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য
কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ১,৬৫,৪৯২.৭২ কোটি টকাৰ বাজেট আবণ্টনৰ বিপৰীতে ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ডি এ পি এছ চি-এছ চি এছ পিৰ বাবে ১,৬৮,৪৭৮.৩৮ কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে ।
লোকসভাৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ডি এ পি এছ চি-এছ চি এছ পি(DAPSC/SCSP) ৰ অধীনত দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যোগীকৰণ মন্ত্ৰালয়ৰ বাজেট আবণ্টন দিয়া হৈছে ৮৫৩.৬৮ কোটি টকা ।
নিৰ্দেশনা
নিটি আয়োগে ২০১৭ চনত অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি (ডি এ পি এছ চি আৰু ডি এ পি এছ টি)ৰ বাবে উন্নয়নমূলক কাৰ্য পৰিকল্পনাৰ বাবে ধন নিৰ্ধাৰণৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল । নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতিটো দায়িত্বশীল মন্ত্ৰালয় বা বিভাগে ধন আবণ্টন কৰে আৰু এই দায়িত্বশীল পুঁজিৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী মন্ত্ৰালয়-বিভাগে ঔদ্যোগিক অঞ্চলকে ধৰি ৰাজ্য-কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ ধন আবণ্টন আৰু তদাৰক কৰে ৷
