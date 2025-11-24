পঞ্চভূতত বিলীন উইং কমাণ্ডৰ নমাংশ শ্যাল, সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন
ৰাজ্যিক আৰু সামৰিক মৰ্যাদাৰে হিমাচলৰ পাটিয়ালকাড় গাঁৱত শেষকৃত্য সম্পন্ন উইং কমাণ্ডৰ নমাংশ শ্যালৰ । শ শ লোকে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
Published : November 24, 2025 at 9:00 AM IST
কাংড়া (হিমাচল প্ৰদেশ) : ডুবাই এয়াৰ শ্ব'ৰ সময়ত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা উইং কমাণ্ডাৰ নমাংশ শ্যালৰ জন্ম গাঁৱত শোকাকুল পৰিৱেশ । ডুবাইৰ পৰা নশ্বৰ দেহ ঘৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে চাৰিওফালে কান্দোনৰ ৰোল শুনিবলৈ পোৱা গৈছে । হিমাচল প্ৰদেশৰ কংড়া জিলাৰ পাটিয়ালকাড়ৰ সন্তান বায়ু সেনাৰ সাহসী জোৱানগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে । গাঁওখনত 'নমাংশ শ্যাল অমৰ হওঁক', 'ভাৰত মাতা কি জয়' আদি শ্ল'গান শুনিবলৈ পোৱা গৈছে । বাসগৃহত শ্যালৰ নশ্বৰ দেহ উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে পৰিয়াল তথা আত্মীয়ক সান্ত্বনা দিবলৈ শ শ লোকে ভিৰ কৰিছে ।
নমাংশ শ্যালক পত্নী তথা উইং কমাণ্ডাৰ আফশানে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । স্বামী উইং কমাণ্ডাৰ নমাংশ শ্যালক অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে চ্যেলুট দি শেষ বিদায় জনায় । সম্পূৰ্ণ সামৰিক সন্মানেৰে নমাংশ শ্যালৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় । নমাংশ শ্যালৰ ভাতৃয়ে মুখাগ্নি কৰে । শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত হিমাচল চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আৰু সামৰিক বিষয়াসকলেও উইং কমাণ্ডাৰগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
উইং কমাণ্ডাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী সুখৱিন্দৰ সিং সুখুৱেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ডুবাই এয়াৰ শ্ব'ত তেজছ বিমান দুৰ্ঘটনাত হিমাচল প্ৰদেশৰ কাংড়া জিলাৰ সাহসী পুত্ৰ নমাংশ শ্যালৰ মৃত্যুৰ খবৰটো অত্যন্ত দুখজনক আৰু হৃদয় বিদাৰক ।
ইয়াৰ পূৰ্বে গগ্গল বিমানবন্দৰত শ্যালক সামৰিক মৰ্যাদাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় । শতাধিক লোকে উইং কমাণ্ডাৰ শ্যালৰ সন্মানত বাইক ৰেলীৰে বিমানবন্দৰৰ পৰা মৃতদেহ জন্ম গাঁও পটিয়ালকাড়লৈ লৈ আহে । গোটেই পথতে লোকৰ ভিৰ দেখা গৈছিল আৰু সকলোৱে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বীৰ জোৱানজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
উইং কমাণ্ডাৰ নমাংশ শ্যালৰ ককাক মদন লালে শৈশৱৰ কথা স্মৰণ কৰি শোক প্ৰকাশ কৰে । মদন লালে কয়, "তেওঁ মোৰ ভতিজা আছিল । সমগ্ৰ গাঁওখন শোকত ভাগি পৰিছে । আজি পুৱা তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ আহি উপস্থিত হৈছে । তাৰ পিছত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় । এয়া দেশৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি । তেওঁ আছিল অতি বুদ্ধিমান আৰু স্কুলত সদায় প্ৰথম স্থান আছিল ।"
শোকত ম্ৰিয়মান নমাংশ শ্যালৰ মাতৃয়ে কয়, "মোৰ ল'ৰাটোক বাকচত লৈ আহিছে, মোৰ কোলা শূন্য, মোৰ চোতালখন নিৰ্জন ।"
ইফালে গোটেই দিনটো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে বাসগৃহত বহু লোকে ভিৰ কৰে । হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ হৈ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী যাদবিন্দ্ৰ গোমা আৰু কেবিনেট পৰ্যায়ৰ নেতা আৰ এছ এছ বালিও উপস্থিত হয় । জিলা দণ্ডাধীশ, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰু জনপ্ৰতিনিধিসকলেও তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । অৱশেষত সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যিক আৰু সামৰিক সন্মানেৰে তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় ।
