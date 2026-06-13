ETV Bharat / bharat

বায়ুসেনাৰ এএন-৩২ পৰিবহণ বিমানৰ সকলো দুৰ্ঘটনাৰ সৱিশেষ!!!

যোৰহাটৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত এএন-৩২ পৰিবহণ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত । পূৰ্বৰ অনুৰূপ কেইটামান দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কে ইটিভি ভাৰতৰ প্ৰতিবেদন ।

Rescue operation underway after an AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Jorhat, Assam, on Saturday, June 13, 2026.
ৰৰৈয়া বায়ুসেনাৰ ঘাটিত এএন-৩২ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 7:38 PM IST

|

Updated : June 13, 2026 at 7:43 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এণ্টন'ভ (এএন)-৩২ পৰিবহণ বিমানখন শনিবাৰে অসমৰ যোৰহাটৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । বিমানখনত থকা ৫ গৰাকী আইএএফ জোৱান নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে এজন সহ-পাইলট আহত হয় । ভাৰতীয় বায়ুসেনাই জনোৱা মতে কি কাৰণত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া জানিবলৈ ন্যায়িক তদন্তৰ ঘোষণা কৰা হৈছে।

এণ্টন'ভ এএন-৩২ হৈছে ইউক্ৰেইনৰ এণ্টন'ভ ডিজাইন ব্যুৰ'ই ডিজাইন কৰা ছোভিয়েট মূলৰ, দ্বৈত ইঞ্জিনযুক্ত লঘু সামৰিক পৰিবহণ বিমান । বায়ুসেনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে বিশেষভাৱে নিৰ্মিত এই বিমানখনৰ ডিজাইন পুৰণি এন-২৬ মডেলৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে যদিও ইয়াৰ উইংছৰ ওপৰত থকা ইঞ্জিন যথেষ্ট শক্তিশালী ।

IAF AN-32 Aircraft Crash: A Look At Past Mishaps Involving The Cargo Plane
বায়ু সেনাৰ এএন-৩২ পৰিবহণ বিমানৰ সৈতে জড়িত কেইটামান গুৰুতৰ দুৰ্ঘটনা... (ETV Bharat)

অৱশ্যে এএন-৩২ৰ সৈতে জড়িত এয়া প্ৰথম দুৰ্ঘটনা নাছিল । ইয়াৰ পূৰ্বেও দেশত কেইবাটাও ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।

Rescue operation underway after an AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed and caught fire at the Jorhat Air Force Station in Jorhat, Assam, on Saturday, June 13, 2026
যোৰহাটত বায়ুসেনাৰ ঘাটিত বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পিছত উদ্ধাৰ অভিযান (IANS)
  • ৭ মাৰ্চ, ২০২৫ : পশ্চিমবংগৰ বাগডোগ্ৰা বিমানবন্দৰত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত কে২৭৫২ নামেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত এণ্টন'ভ এএন-৩২ সামৰিক বিমানখন ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল । অৱতৰণৰ সময়তে অজ্ঞাত কাৰণত বিমানবন্দৰৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰতকৈও কম দূৰত্বত বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।

সৌভাগ্যক্ৰমে সকলো এই দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক আহত বা নিহত হোৱা নাছিল । বিমানখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যোৱাৰ বিপৰীতে কোনো লোক হতাহত নোহোৱাটো বিৰল আছিল ।

  • ৩ জুন, ২০১৯ : স্থানীয় সময় অনুসৰি দিনৰ ১ বজাত অৰুণাচল প্ৰদেশত কে২৭৫২ নামেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত এএন-৩২ সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । ১৯৮৭ চনত নিৰ্মিত এই বিমানখন (MSN: 10 09) যোৰহাট বিমানবন্দৰৰ পৰা ১২:২৭ বজাত মেচুকা অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল । উৰণৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পিছতে বিমানখনৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ।

৮ দিনৰ অন্তত, ১১ জুনত এখন গাঁৱৰ পৰা প্ৰায় ১৬ কিলোমিটাৰ উত্তৰত আৰু মেচুকা বিমানবন্দৰৰ পৰা ৩২ কিলোমিটাৰ পূবে লিপোৰ ওচৰৰ ঠেক, বনাঞ্চলত ১২ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত বিমানৰ ধ্বংসাৱশেষৰ সন্ধান পোৱা যায় । বিমানখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যায় আৰু বিমানখনত থকা ক্ৰুসহ ১৩ গৰাকী লোক নিহত হৈছিল় ।

  • ২০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০১৪ : স্থানীয় সময় অনুসৰি ৯:৩০ বজাত চণ্ডীগড় বিমানবন্দৰত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত কে২৭৫৭ নামেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত এণ্টন'ভ এএন-৩২ সামৰিক বিমান ধ্বংস হয় । ১৯৮৭ চনত নিৰ্মিত বিমানখন (MSN: 12 02) বাথিন্দাৰ পৰা চণ্ডীগড়লৈ গৈ আছিল । ৪ গৰাকী বিমান সদস্যসহ ৯ গৰাকী লোক বিমানখনত আছিল ।

দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণটো এতিয়ালৈ সদৰি হোৱা নাই । অৱতৰণৰ সময়ত সোঁফালৰ উইংখন মাটিত খুন্দা মাৰে । যাৰ ফলত বিমানখন ৰাণৱেৰ পৰা আঁতৰি যায় । লক্ষণীয়ভাৱে বিমানখনত থকা কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল যদিও সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল ।

  • ১৫ ডিচেম্বৰ, ২০১১ : অসমৰ যোৰহাটৰ ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে কে২৭২১ নামেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত এএন-৩২ সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । ১৯৮৫ চনত নিৰ্মিত বিমানখন (MSN: 06 06) বিমানবন্দৰৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰতকৈও কম দূৰত্বত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বিমানখনৰ সামান্য ক্ষতি হয় । সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল । দুৰ্ঘটনাটোৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
  • ৮ জুন, ২০০৯ : স্থানীয় সময় অনুসৰি ২:০৫ বজাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মেচুকা এডভান্সড লেণ্ডিং গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে কে ৩০৬২ নামেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত এএন-৩২ সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । ১৯৯০ চনত নিৰ্মিত এই বিমানখনে (MSN: 22 03) ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰলৈ উৰা মাৰিছিল ।

১২ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত টাটো গাঁৱৰ ওচৰৰ মাউণ্ট ৰিঞ্চিৰ ঢালত খুন্দা মাৰে । ঘটনাৰ পিছদিনা মেচুকাৰ পৰা প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পূবে বিমানৰ ধ্বংসাৱশেষ উদ্ধাৰ কৰা হয় । বিমানখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হোৱাৰ লগতে এই দুৰ্ঘটনাত বিমানখনত থকা সদস্যসহ ১৩ গৰাকী লোক নিহত হয় ।

File photo of an AN-32 transport aircraft
বায়ুসেনাৰ পৰিবহণ বিমান এএন-৩২ (ANI)
  • ২৩ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০০০ : কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰু হিন্দুস্তান বিমানবন্দৰৰ সমীপত কে২৬৯০ নামেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত এএন-৩২ সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল। ১৯৮৪ চনত নিৰ্মিত এই বিমানখন (MSN: 03 05) ৰাণৱে ৯ থ্ৰেছহ'ল্ডৰ পৰা প্ৰায় ১৩ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত বিজয়নগৰ জিলাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল । দুৰ্ঘটনাটোত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাছিল । দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
  • ৭ মাৰ্চ, ১৯৯৯ : স্থানীয় সময় অনুসৰি ৮:২২ বজাত নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ সমীপত কে২৬৭৩ নামেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত এএন-৩২ সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । ১৯৮৪ চনত নিৰ্মিত এই বিমানখন (MSN: 108) গোৱালিয়ৰৰ পৰা নতুন দিল্লীলৈ গৈ আছিল ।

ৰাণৱেৰ ওচৰ চাপি অহাৰ সময়তে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্বল দৃশ্যমানতাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু বিমান পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা ক্ৰু সদস্যসকলে সহায় বিচাৰিছিল । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বিমানখনে নূন্যতম উচ্চতাৰ পৰা নামি আহি পকী পানীৰ টেংকি আৰু বিদ্যুতৰ তাঁৰত খুন্দা মাৰে । ৰাণৱেৰ পৰা প্ৰায় ২.৪ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাত বিমানখন আৰু এটা অট্টালিকাৰ বিস্তৰ ক্ষতি হয় । বিমানখনত থকা ১৮ গৰাকী লোকৰ সৈতে মুঠ ২১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয় ।

  • ১ এপ্ৰিল, ১৯৯২ : স্থানীয় সময় অনুসৰি ৮ বজাত পাঞ্জাবৰ বুথগড়ৰ সমীপত নিশা প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত কে২৬৬৯ নামেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত এএন-৩২ সামৰিক বিমানখনৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । ১৯৮৪ চনত নিৰ্মিত এই বিমানখন (MSN: 01 03) চণ্ডীগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মাৰিছিল । তেনে সময়তে বিমানখনে আন এখন এএন-৩২ (পঞ্জীয়নভুক্ত কে৩০৫৫)ৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় । দুয়োখন বিমানে অনিয়ন্ত্ৰিত অৱস্থা অৱতৰণৰ প্ৰয়াস কৰে যদিও ঘেঁহুৰ পথাৰত গৈ পৰে । দুয়োখন বিমান ধ্বংস হয় আৰু ৮ গৰাকী বিমান সদস্য নিহত হৈছিল।
  • ১৫ জুলাই, ১৯৯০ : স্থানীয় সময় অনুসৰি ৯:৫৫ বজাত কেৰালাৰ তিৰুৱনন্তপুৰম বিমানবন্দৰৰ সমীপতে কে ২৭০৫ নামেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত এএন-৩২ সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । ১৯৮৫ চনত নিৰ্মিত এই বিমানখন (MSN: 0410) তাম্বাৰমৰ পৰা তিৰুৱনন্তপুৰমলৈ উৰা মাৰিছিল ।

অৱতৰণৰ সময়তে বিমানখনে গছত খুন্দা মাৰে । বিমানবন্দৰৰ পৰা প্ৰায় ৩৭ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পূবে মাউণ্ট পনমুডিৰ ঢালত থকা বনাঞ্চলত খুন্দা মাৰে । এই দুৰ্ঘটনাত ৫ গৰাকী ক্ৰু সদস্যৰ মৃত্যু হয় ।

  • ৪ অক্টোবৰ, ১৯৮৮ : উত্তৰ প্ৰদেশৰ শিৱৰাজপুৰৰ সমীপত এএন-৩২ সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । আগ্ৰাৰ পৰা ভুৱনেশ্বৰলৈ যোৱাৰ পথতে বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত ক্ৰু সদস্যসহ ১০ গৰাকী লোক নিহত হয় ।
  • ২২ মাৰ্চ, ১৯৮৬ : ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কে ২৭০২ নামেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত এএন-৩২ সামৰিক বিমান জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল । ১৯৮৫ চনত নিৰ্মিত এই বিমানখন (MSN: 04 07) পাঠানকোটৰ পৰা কিষ্টৱাৰলৈ যাত্ৰা কৰি আছিল । অৱতৰণ সময়তে বিমানবন্দৰৰ পৰা মাত্ৰ কেইকিলোমিটাৰমান দূৰৈৰ পাহাৰৰ ঢালত খুন্দা মাৰে । এই দুৰ্ঘটনাত ৩ গৰাকী বায়ুসেনাৰ মেম্বাৰ আৰু ১৪ গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হয় ।

লগতে পঢ়ক :

যোৰহাটৰ ৰৰৈয়াত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত পাঁচজনৰ মৃত্যু, উচ্চ পৰ্য্য়ায়ৰ তদন্ত ঘোষণা

Last Updated : June 13, 2026 at 7:43 PM IST

TAGGED:

বায়ুসেনাৰ বিমান দুৰ্ঘটনা
বিমান দুৰ্ঘটনা
ৰৰৈয়া বায়ুসেনাৰ ঘাটি
এএন ৩২
IAF AN 32 AIRCRAFT CRASH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.