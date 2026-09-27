মই ঢৌবোৰ তীব্ৰ হ'লে সাগৰত সাঁতুৰি ভালপাওঁ : কিয় ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে ?

মই ঢৌবোৰ তীব্ৰ হ'লে সাগৰত সাঁতুৰি ভালপাওঁ : কিয় ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে ?
এছআইআৰ সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এক্সত এটা ৰহস্যময় পোষ্ট কৰিছে ।
Published : September 27, 2026 at 6:32 PM IST
নতুন দিল্লী : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ মতানৈক্য, এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । বিৰোধী কংগ্ৰেছে এই বিষয়ক লৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ মাজতে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এক ৰহসময় পোষ্ট কৰিছে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "ঢৌবোৰ তীব্ৰ হ'লে মই সাগৰত সাঁতুৰি ভালপাওঁ । ই মোক এইটো শিকাই যে কেতিয়াবা অস্থিৰতাও এক প্ৰকাৰৰ শান্তি ।"
উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সান্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে এছআইআৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়ত আপত্তি দাখিল কৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে দেশজুৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যকলাপক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । তেনে সময়তে ৰাহুল গান্ধীৰ এই পোষ্টটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । কিয়নো বিগত বছৰো কংগ্ৰেছ তথা ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোট চুৰি প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল ।
নিৰ্বাচনত অনিয়মৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভিতৰচ'ৰাৰ মতানৈক্য সন্দৰ্ভত প্ৰকাশিত বাতৰিও সেই কথাৰ প্ৰমাণ বুলি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে দাবী কৰিছে ।
I love swimming in the sea when it's rough. It teaches you that rough is just another kind of calm.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 27, 2026
পূৰ্বেও ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক চৰকাৰৰ কথা মতে কাম কৰে বুলি অভিযোগ কৰিছিল । ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে ভোট চুৰি কৰি নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে । ভোট চুৰি কৰি চৰকাৰে বিভিন্ন বেআইনী কাম সংঘটিত কৰে । তেওঁৰ মতে ভোট চুৰি কৰি এজন সাংসদে অবৈধভাৱে আসন দখল কৰে আৰু সেই সাংসদৰ সমৰ্থনত গৃহীত প্ৰতিখন আইন অবৈধ আইন ।
ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবী জনাইছে । এছআইআৰক লৈ অধিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বাবে কংগ্ৰেছে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বিৰোধী দলসমূহক একত্ৰিত কৰাৰো চেষ্টা চলাই আছে ।
The vote is the foundation of Indian democracy.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 24, 2026
From the vote flows the power of our Constitution, the authority of our laws, and the legitimacy of our public institutions - this chain defines modern India.
Today this chain is broken, and this has never happened in India… pic.twitter.com/rUnA4uU8B7
এই বিষয়টোত অহা ৩০ ছেপ্টেম্বৰত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে । য'ত দলবোৰে এছআইআৰক লৈ প্ৰতিবাদ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংস্কাৰ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সন্মিলিতভাৱে আপত্তি দাখিলৰ কৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক : ‘তেওঁ পদত্যাগ কৰিবই লাগিব’: মুখ্য ন্যায়াধীশৰ অপসাৰণৰ দাবীৰে সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা