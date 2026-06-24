পৰীক্ষণমূলক যাত্ৰাৰ বাবে সাজু দেশৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰ’জেনচালিত ৰে’ল
২৬ জুনত দেশৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰ’জেনচালিত ৰে’লৰ পৰীক্ষণমূলক যাত্ৰা ৷ ঘণ্টাত ১২০ কিলোমিটাৰ বেগত চলিব ৰে’লখন ৷
Published : June 24, 2026 at 11:25 PM IST
জিন্দ(হাৰিয়ানা): অত্যাধিক বেগসম্পন্ন পৰীক্ষণমূলক যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছে দেশৰ প্ৰথমখন হাইড্ৰ’জেনচালিত ৰে’ল ৷ ৰিচাৰ্চ ডিজাইনছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অৰ্গেনাইজেশ্যন(আৰ ডি এছ অ’) ৰ এটা দলে বুধবাৰে লক্ষ্ণৌৰ পৰা গৈ হাৰিয়ানাৰ জিন্দ জংচনত উপস্থিত হয় ৷ দলটোৱে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰীক্ষণ কৰিব ৷
ইয়াৰ পিছতে ঘণ্টাত ১২০ কিলোমিটাৰ বেগত ৰে’লখনৰ পৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । শোণিপটত ৰে’লখনৰ ট্ৰায়েল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা । প্ৰথমে ২৪ জুনত এই ট্ৰায়েল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ অৱশ্যে কিছু সালসলনিৰ পিছত ২৬ জুনত এই পৰীক্ষণ সম্পন্ন হ’ব ।
ৰে’লখনৰ বিভিন্ন কাৰিকৰী দিশসমূহ তীব্ৰবেগী যাত্ৰাৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ কৰা হ’ব । ইয়াৰ জৰিয়তে ৰে’লখনৰ ব্ৰেকিং চিষ্টেম, ইঞ্জিনৰ ক্ষমতা, সুৰক্ষাৰ মানদণ্ড, কম্পন, ট্ৰেকৰ স্থিৰতা আৰু বিভিন্ন পৰিস্থিতিত ৰে’লখনে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া কাম-কাজৰ মূল্যায়ন কৰা হ’ব ।
ৰে’ল বিভাগৰ দলটোৱে ধাৰাবাহিকভাৱে হাইড্ৰ’জেনচালিত ৰে’লখনৰ পৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ দলটোৱে তীব্ৰবেগী ৰে’লখনক ইয়াৰ সৈতে জড়িত সুৰক্ষা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ সঁজুলি, গতি চেন্সৰ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাৰ সৈতে বিভিন্ন দিশত মূল্যায়ন কৰি আছে ৷ যাতে নিৰাপদে আৰু নিৰ্ধাৰিত মানদণ্ড অনুসৰি ৰে’লখন চলিব পাৰে ।
বৰ্তমান জিন্দ-শোণিপট পথত তিনিখনকৈ ৰে’লে চলাচল কৰি আছে । হাইড্ৰ’জেনচালিত ৰে’লখনে চলাচল আৰম্ভ কৰাৰ পিছত যাত্ৰীসকল বিশেষভাৱে উপকৃত হ’ব ৷ ৩৬০ কিল’গ্ৰাম হাইড্ৰ’জেন ব্যৱহাৰ কৰি ৰে’লখনে ১৮০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব ৷ হাউড্ৰ’জেন ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ৰে’লখনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ শব্দ বাহিৰ নহয়, যাৰ বাবে যাত্ৰীসকলে এক আৰামদায়ক যাত্ৰা উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
উল্লেখ্য যে, জিন্দ আৰু শোণিপটৰ মাজৰ দূৰত্ব প্ৰায় ৯০ কিলোমিটাৰ । এই ৰে’লখনে ঘণ্টাত ১১০-১৪০ কিলোমিটাৰ বেগত যাত্ৰা কৰিব । হাইড্ৰ’জেনচালিত এই ৰে’লখনত আঠৰ পৰা দহটা পৰ্যন্ত ডবা উপলব্ধ হ’ব ৷ এইবোৰত নবীকৰণযোগ্য শক্তি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা, যেনে - বেটাৰী বা ছুপাৰকেপাচিটৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে থকা ইন্ধন কোষে হাইড্ৰ’জেন আৰু অক্সিজেন ব্যৱহাৰ কৰি ইঞ্জিনটোক অধিক শক্তি প্ৰদান কৰিব । হাইড্ৰ’জেন অক্সিজেনৰ সহায়ত নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে জ্বলিব ৷ ফলত সৃষ্টি হোৱা তাপৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন হ’ব । এই বিদ্যুতে লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী চাৰ্জ কৰিব যিয়ে ৰে’লখনক অধিক শক্তি প্ৰদান কৰিব । এই প্ৰক্ৰিয়াত ধোঁৱাৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল জলীয় বাষ্প আৰু পানীহে নিৰ্গত হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: নিৰ্মীয়মান চিলিং খহি কলকাতাত একাধিক শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী