ETV Bharat / bharat

ৰিয়াধৰ আক্ৰমণত হায়দৰাবাদৰ এজন লোকৰ মৃত্যু, গুৰুতৰভাৱে আহত পৰিয়ালৰ আন ৩ সদস্য

এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী ওৱেইছিয়ে মৃত ইউছুফৰ ৰিয়াধত থকা ভায়েকৰ পৰা তেওঁ মৃত্যুৰ তথ্য নিশ্চিত কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

RIYADH AIRPORT ATTACK
চৌদি আৰৱৰ ৰিয়াদৰ কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰলৈ যোৱা পথত মেট্ৰ’ ষ্টেচনৰ বাহিৰত জনসমাগম (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ছৌদি আৰৱৰ ৰিয়াধৰ কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত শনিবাৰে সংঘটিত আক্ৰমণৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ হায়দৰাবাদৰ বাসিন্দা মহম্মদ ইউছুফ আলীৰ মৃত্যু হয় ৷ এই আক্ৰমণত তেওঁৰ দুই পুত্ৰকে ধৰি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্যও আহত হয় ৷ ইউছুফ আলী হায়দৰাবাদৰ মেহদিপট্টনমৰ বাসিন্দা আৰু এজন আই টি ইঞ্জিনিয়াৰ ৷ তেওঁ দহ বছৰ পূৰ্বে ছৌদি আৰৱলৈ গৈছিল ৷

ইউছুফ আলীৰ পত্নী ছমিৰা আৰু তেওঁলোকৰ তিনিটা সন্তান বিগত দুবছৰ ধৰি হায়দৰাবাদৰ মেহদিপট্টনমত আছিল । তেওঁ ১৫ দিন পূৰ্বে ছৌদি আৰৱৰ পৰা মেহদিপট্টনমলৈ আহিছিল আৰু চলিত মাহৰ ২ তাৰিখে পত্নী আৰু সন্তানসহ উভতি গৈছিল ।

RIYADH AIRPORT ATTACK
মহম্মদ ইউছুফ আলী (ETV Bharat)

শনিবাৰে পৰিয়ালটোৱে মদিনালৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে ৰিয়াধ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় আৰু এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।

তেওঁক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি দুয়োখন ভৰি কাটি পেলায় । ইয়াৰ পাছত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু উন্নতি হোৱা দেখা যায় যদিও দেওবাৰে পুৱা হাৰ্ট এটেকত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।

অল ইণ্ডিয়া মজলিছ-ই-ইত্তেহাদুল মুছলিমীন (এ আই এম আই এম)ৰ সভাপতি তথা হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এই খবৰ নিশ্চিত কৰে ৷

দেওবাৰে মাজনিশা এক্সৰ এটা পোষ্টত ওৱেইছিয়ে কয়, "এই আক্ৰমণত ইউছুফ চাহাবৰ মৃত্যু হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে ৷ পৰিয়ালটো হায়দৰাবাদৰ মেহদিপট্টনমৰ ৷"

ওৱেইছিয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ইউছুফৰ পত্নী আৰু কন্যা সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে ৷ অৱশ্যে তেওঁৰ দুজন পুত্ৰ আৰু ভনীয়েক আতিয়া চুলতানা বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷

এ আই আই এম আই এমৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ৰিয়াধত থকা ইউছুফৰ ভায়েকৰ সৈতে যোগাযোগত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰিয়াধত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসৰ ডেপুটি অফ মিছনে ভুক্তভোগীসকলক সকলো ধৰণৰ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়াৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

কেন্দ্ৰীয় বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ইউছুফ আলীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৷ দূতাবাসে পৰিয়ালটোক সম্ভৱপৰ সকলো সহায় আগবঢ়াব বুলিও তেওঁ আশ্বাস দিয়ে ৷

জয়শংকৰে এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "ৰিয়াধত আক্ৰমণত এজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ প্ৰাণহানিৰ বিষয়ে জানিব পাৰি শোক প্ৰকাশ কৰিছো ৷ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা ৷ দূতাবাসে সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াব ৷"

ছৌদি আৰৱত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে এজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰি পোষ্ট কৰে, "ৰিয়াধ আক্ৰমণত আহত এজন ভাৰতীয় নাগৰিকে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আমি মৃতকৰ পৰিয়াললৈ আমাৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ৷ আমি পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগত আছো আৰু মৃত লোকজনক দেশলৈ ঘূৰাই অনাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সকলো সহায় আগবঢ়াম ৷"

দূতাবাসে লগতে আক্ৰমণত আহত ভাৰতীয় নাগৰিকক ভৰ্তি কৰা সকলো চিকিৎসালয়ত বিষয়াসকলে পৰিদৰ্শন কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ দূতাবাসে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি সম্প্ৰতি তিনিজন আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যদিও তেওঁলোকৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ৷ আন দুজন ৱাৰ্ডত থকাৰ বিপৰীতে আন কেইজনক ডিচচাৰ্জ দিয়া হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : ৰিয়াধ বিমানবন্দৰ আক্ৰমণত আহত এজন ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু, বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া

ৰিয়াধৰ কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত আক্ৰমণ: ১২ জন নিহত, কেইবাজনো আহত, বিমান সেৱা বাতিল

TAGGED:

ছৌদি আৰৱ
আছাদুদ্দিন ওৱেইচি
ৰিয়াধ বিমানবন্দৰত আক্ৰমণ
বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ
RIYADH AIRPORT ATTACK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.