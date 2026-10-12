ৰিয়াধৰ আক্ৰমণত হায়দৰাবাদৰ এজন লোকৰ মৃত্যু, গুৰুতৰভাৱে আহত পৰিয়ালৰ আন ৩ সদস্য

ৰিয়াধৰ আক্ৰমণত হায়দৰাবাদৰ এজন লোকৰ মৃত্যু, গুৰুতৰভাৱে আহত পৰিয়ালৰ আন ৩ সদস্য
এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী ওৱেইছিয়ে মৃত ইউছুফৰ ৰিয়াধত থকা ভায়েকৰ পৰা তেওঁ মৃত্যুৰ তথ্য নিশ্চিত কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
Published : October 12, 2026 at 12:30 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছৌদি আৰৱৰ ৰিয়াধৰ কিং খালিদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত শনিবাৰে সংঘটিত আক্ৰমণৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ হায়দৰাবাদৰ বাসিন্দা মহম্মদ ইউছুফ আলীৰ মৃত্যু হয় ৷ এই আক্ৰমণত তেওঁৰ দুই পুত্ৰকে ধৰি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্যও আহত হয় ৷ ইউছুফ আলী হায়দৰাবাদৰ মেহদিপট্টনমৰ বাসিন্দা আৰু এজন আই টি ইঞ্জিনিয়াৰ ৷ তেওঁ দহ বছৰ পূৰ্বে ছৌদি আৰৱলৈ গৈছিল ৷
ইউছুফ আলীৰ পত্নী ছমিৰা আৰু তেওঁলোকৰ তিনিটা সন্তান বিগত দুবছৰ ধৰি হায়দৰাবাদৰ মেহদিপট্টনমত আছিল । তেওঁ ১৫ দিন পূৰ্বে ছৌদি আৰৱৰ পৰা মেহদিপট্টনমলৈ আহিছিল আৰু চলিত মাহৰ ২ তাৰিখে পত্নী আৰু সন্তানসহ উভতি গৈছিল ।
শনিবাৰে পৰিয়ালটোৱে মদিনালৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে ৰিয়াধ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় আৰু এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
তেওঁক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি দুয়োখন ভৰি কাটি পেলায় । ইয়াৰ পাছত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু উন্নতি হোৱা দেখা যায় যদিও দেওবাৰে পুৱা হাৰ্ট এটেকত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
অল ইণ্ডিয়া মজলিছ-ই-ইত্তেহাদুল মুছলিমীন (এ আই এম আই এম)ৰ সভাপতি তথা হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এই খবৰ নিশ্চিত কৰে ৷
দেওবাৰে মাজনিশা এক্সৰ এটা পোষ্টত ওৱেইছিয়ে কয়, "এই আক্ৰমণত ইউছুফ চাহাবৰ মৃত্যু হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে ৷ পৰিয়ালটো হায়দৰাবাদৰ মেহদিপট্টনমৰ ৷"
ওৱেইছিয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ইউছুফৰ পত্নী আৰু কন্যা সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে ৷ অৱশ্যে তেওঁৰ দুজন পুত্ৰ আৰু ভনীয়েক আতিয়া চুলতানা বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
এ আই আই এম আই এমৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ৰিয়াধত থকা ইউছুফৰ ভায়েকৰ সৈতে যোগাযোগত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰিয়াধত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসৰ ডেপুটি অফ মিছনে ভুক্তভোগীসকলক সকলো ধৰণৰ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়াৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
কেন্দ্ৰীয় বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ইউছুফ আলীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৷ দূতাবাসে পৰিয়ালটোক সম্ভৱপৰ সকলো সহায় আগবঢ়াব বুলিও তেওঁ আশ্বাস দিয়ে ৷
Deeply grieved at the loss of life of an Indian national in the Riyadh attack. My heartfelt condolences to the bereaved family. The Embassy will extend all possible assistance.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 11, 2026
জয়শংকৰে এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "ৰিয়াধত আক্ৰমণত এজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ প্ৰাণহানিৰ বিষয়ে জানিব পাৰি শোক প্ৰকাশ কৰিছো ৷ শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা ৷ দূতাবাসে সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াব ৷"
Further Update regarding Riyadh airport attack: - Our Embassy officials have visited all hospitals where Indian nationals injured in the attack have been admitted. As mentioned earlier, 1 Indian national unfortunately passed away today, 3 are in ICU but stable, 2 more are admitted in normal wards while others have been discharged. - We thank the Saudi authorities for the medical care provided to the injured Indian nationals and assure the families that the Embassy will provide all possible support. @MEAIndia— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 11, 2026
ছৌদি আৰৱত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে এজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰি পোষ্ট কৰে, "ৰিয়াধ আক্ৰমণত আহত এজন ভাৰতীয় নাগৰিকে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আমি মৃতকৰ পৰিয়াললৈ আমাৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ৷ আমি পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগত আছো আৰু মৃত লোকজনক দেশলৈ ঘূৰাই অনাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সকলো সহায় আগবঢ়াম ৷"
দূতাবাসে লগতে আক্ৰমণত আহত ভাৰতীয় নাগৰিকক ভৰ্তি কৰা সকলো চিকিৎসালয়ত বিষয়াসকলে পৰিদৰ্শন কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ দূতাবাসে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি সম্প্ৰতি তিনিজন আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যদিও তেওঁলোকৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ৷ আন দুজন ৱাৰ্ডত থকাৰ বিপৰীতে আন কেইজনক ডিচচাৰ্জ দিয়া হৈছে ৷