চাকৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন অভিলেখেৰে শীৰ্ষত হায়দৰাবাদ

চাকৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন অভিলেখেৰে শীৰ্ষত হায়দৰাবাদ
বিগত বৰ্ষৰ আগষ্টৰ তুলনাত এই বছৰ নিযুক্তিৰ হাৰ ২৩% বৃদ্ধি ।
Published : September 9, 2026 at 2:44 PM IST
হায়দৰাবাদ: দেশৰ ভিতৰতে হায়দৰাবাদে চাকৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । শেহতীয়া তথ্য় অনুসৰি দেশৰ সকলো প্ৰধান চহৰক পাছ পেলাই নিযুক্তি বৃদ্ধিৰ তালিকাত হায়দৰাবাদে শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিছে ।
শেহতীয়াভাৱে Naukri.com-ৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশিত নৌকৰী জবম্পিক সূচকাংক অনুসৰি ভাৰতৰ প্ৰধান মেট্ৰ' চহৰসমূহৰ ভিতৰত হায়দৰাবাদত নিযুক্তিৰ হাৰ আগষ্টত সর্বাধিক বৃদ্ধি পাইছে । বিগত বৰ্ষৰ আগষ্টৰ তুলনাত এই বছৰ নিযুক্তিৰ হাৰ ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । ঘৰুৱা নিয়োগ বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত নৌকৰী ডট কমে নিয়োগৰ ধাৰা মূল্যায়ন কৰি আহিছে ।
উল্লেখ্য যে বিগত আগষ্টত ১৪ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধিৰ অভিলেখ স্থাপন কৰিছে । ইপিনে, যোৱা আগষ্টত নৌকৰী জবম্পিক সূচকাংক ২৬৬৪ পইণ্টৰ পৰা ৩০২৮ পইণ্টলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
বিশেষভাৱে উল্লেখ্য যে, আইটি আৰু নন আইটি দুয়োটা খণ্ডৰ লগতে সকলো অভিজ্ঞতাৰ স্তৰতে নিযুক্তি বৃদ্ধি পাইছে । এইক্ষেত্ৰত বিশ্লেষকসকলে এনে নিযুক্তিৰ প্ৰৱণতাক উৎসৱৰ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ হিচাপে গণ্য কৰিছে । বিগত বৰ্ষৰ উৎসৱ বতৰ আগষ্টত আৰম্ভ হৈছিল যদিও এইবাৰ ই ছেপ্টেম্বৰলৈ বৃদ্ধি হৈছে । সেই বাবে ইয়াৰ প্ৰভাৱ নিযুক্তিৰ পৰিসংখ্যাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
অৱশ্যে ইনফ’এজ (ইণ্ডিয়া)ৰ পৰিচালন সঞ্চালক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিতেশ্বৰ অ'বেৰয়ে ব্যাখ্যা কৰি কয় যে এই পৰিসংখ্যা উৎসৱৰ কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰেক্ষাপটত বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰযোজন আছে । তেওঁ পুনৰ কয় যে বজাৰৰ প্ৰকৃত প্ৰগতিৰ বিষয়ে অধিক স্পষ্ট ছবিখন উৎসৱৰ তিনিমাহশেষ হোৱাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব ।
অট’ম’বাইল খণ্ডত নিযুক্তি বৃদ্ধি
বিভিন্ন খণ্ডৰ এক বিশ্লেষণে দেখুৱাইছে যে অট’ম’বাইল খণ্ডত নিযুক্তি বৃদ্ধি পাইছে । এই খণ্ডটো ১৯% নিযুক্তি বৃদ্ধিৰে শীৰ্ষস্থানত আছে । আনহাতে স্বাস্থ্যসেৱা আৰু খুচুৰা ব্যৱসায় খণ্ডৰো প্ৰদৰ্শন ভাল । এই দুয়োটা খণ্ডই উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰি ক্ৰমে ১৬% আৰু ১৫% বিকাশৰ হাৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
তদুপৰি বীমা খণ্ডত নতুন সুযোগ ১২% আৰু ছফ্টৱেৰ খণ্ডত ১১% বৃদ্ধি পাইছে । বেংকিং আৰু এফএমচিজি খণ্ডত ১০% কৈ বিকাশ পঞ্জীয়ন কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে বিপিঅ’/আইটিইএছ,তেল আৰু গেছ আৰু আবাসন/স্থাবৰ সম্পত্তি খণ্ডসমূহত প্ৰতিটোৱে ৮%-কৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
শিক্ষা খণ্ডত নিযুক্তি হ্ৰাস
ঔষধ উৎপাদন আৰু বায়’টেক জৈৱপ্ৰযুক্তি খণ্ডকেইটা স্থিৰ আছে আৰু পূৰ্বৱৰ্তী বৰ্ষৰ দৰে একেই স্থিতিত আছে । ইয়াৰ বিপৰীতে পৰ্যটন আৰু আতিথ্য খণ্ডত নিয়োগৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে । এই দুয়োটা খণ্ডত ক্ৰমে ৪% আৰু শিক্ষা খণ্ডত ৮% হ্ৰাস পাইছে ।
অভিজ্ঞ পেছাদাৰীসকলক অধিক গুৰুত্ব
কোম্পানীসমূহে চাকৰিৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে অভিজ্ঞ পেছাদাৰীসকলক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । নৱাগত নিযুক্তি ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে ৪-৭ বছৰৰ অভিজ্ঞতা শিতানত নিযুক্তি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । ৮-১২ বছৰৰ অভিজ্ঞতা থকাসকলৰ ১৬ শতাংশ, ১৩-১৬ বছৰৰ বাবে ১৮ শতাংশ আৰু ১৬ বছৰৰ অধিক অভিজ্ঞতা থকা লোকৰ নিযুক্তিৰ হাৰ ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । মেট্ৰ’সমূহৰ ভিতৰত হায়দৰাবাদত ২৩ শতাংশ, কলকাতা ২২ শতাংশ আৰু চেন্নাই ২০ শতাংশত নিযুক্তি বৃদ্ধিৰ হাৰ উন্নত হৈছে ।
সৰু চহৰতো হাৰ বৃদ্ধি
নগৰভিত্তিক প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধিৰ হাৰত হাইদৰাবাদৰ পিছতে কলকাতা (২২%) আৰু চেন্নাই (২০%)ই স্থান লাভ কৰিছে । বেংগালুৰু আৰু পুনেৰ দৰে প্ৰধান আইটি কেন্দ্ৰসমূহে ১৪% কৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে দিল্লী-এনচিআৰ আৰু মুম্বাইত নিযুক্তি ক্ৰমে ১০% আৰু ৭% বৃদ্ধি পাইছে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চহৰসমূহৰ ভিতৰত ওড়িশাৰ ৰাজধানী ভুৱনেশ্বৰত নিযুক্তিৰ হাৰ সৰ্বাধিক ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । একেদৰে ৰায়পুৰ (২৩%), চুৰাট (২১%) আৰু ৰাঁছীয়েও (১৯%) উল্লেখনীয় বৃদ্ধিৰ হাৰ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ভাৰতে বিশ্বব্যাপী নিযুক্তিৰ দৃষ্টিভংগীত শীৰ্ষস্থান দখল কৰি আছে । শেহতীয়া মেনপাৱাৰগ্ৰুপ নিয়োগ দৃষ্টিভংগী সমীক্ষা অনুসৰি অক্টোবৰ-ডিচেম্বৰ তিনিমাহৰ বাবে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে প্রথম স্থান লাভ কৰিছে ।
চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতৰ মুঠ ৫৪% নিযুক্তিৰ সম্ভাৱনা আছে । বিগত ত্ৰৈমাসিকৰ তুলনাত নিযুক্তিৰ হাৰ ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । উল্লেখ্য় যে যোৱা বছৰৰ একে সময়ছোৱাৰ তুলনাত এই হাৰ ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাটো ভাৰতৰ বাবে এক শুভ লক্ষণ ।
লগতে পঢ়ক:৭ টকা বেছিকৈ লৈ ৭ লাখ জৰিমনা ভৰিলে দোকানীয়ে: ডাঙৰকৈ মুখ মেলোতে কোৱাৰি ফাটিল
চৰকাৰী হাস্পতালত সাপে খোঁটাৰ বেজী মজুত ৰখাটো বাধ্য়তামূলক: সকলো ৰাজ্যলৈ নিৰ্দেশ মানৱ অধিকাৰ আয়োগ