এক একৰ মাটিৰ দাম ২৩৭ কোটি টকা: কিনোতাৰ মুখতো হাঁহি, বেচোতাও সুখী !
হায়দৰাবাদ চহৰৰ ৰায়দুৰ্গ অঞ্চলত মাটিৰ মূল্য অস্বাভাৱিকভাৱে বাঢ়িছে । মাটিৰ নিলামে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
Published : May 29, 2026 at 5:51 PM IST
হায়দৰাবাদ: মাটিক সদায় অতি মূল্যৱান সম্পদৰ লগত তুলনা কৰা হয় । কিয়নো মাটিৰ মূল্য দিনক দিনে বাঢ়ি গৈয়ে থাকে । কিন্তু ১ একৰ অৰ্থাৎ ৪৩,৫৬০ বৰ্গফুট মাটিৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে ? আপুনি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰিব । কাৰণ এইবাৰ ১ একৰ মাটি বিক্ৰী হৈছে ২৩৭ কোটি টকাত । আচৰিত যেন লাগিলেও তেলেংগানাৰ ৰায়দুৰ্গত মাটিৰ মূল্যই এই অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । ২০২৫ চনত প্ৰতি একৰত ১৭৭ কোটি টকাৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে এই নতুন মূল্যই । নিলামত ৬.২৯ একৰৰ এটা প্লট সৰ্বাধিক ১৪৯০.৭৩ কোটি টকাত বিক্ৰী হৈছে ।
নিলামত শেষ হাঁহি মাৰি হায়দৰাবাদৰ ৰিয়েল ইষ্টেট প্ৰতিষ্ঠান গৌৰা ভেঞ্চাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে এই মাটিখিনি অধিগ্ৰহণ কৰিছে । এমএছটিচিই-নিলাম প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে মাটিখিনিৰ বিক্ৰী প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালনা কৰা হৈছিল । ৰিয়েল ইষ্টেট সেৱা সংস্থা জেএলএল লেনদেন উপদেষ্টা হিচাপে আছিল ।
নতুন আন্তঃগাঁথনি, আইটি আৰু বাণিজ্যিক খণ্ডৰ বাধাহীন সম্প্ৰসাৰণৰ ফলত এই অভিলেখ ভংগকাৰী নিলামে আকৌ এবাৰ স্পষ্ট কৰি দিছে যে হায়দৰাবাদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিনিয়োগৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত হৈছে ।
প্ৰথমে ২০০০ চনত হায়দৰাবাদৰ ষ্টেট বেংকক আবণ্টন দিয়া এই ভূমিখিনি পিছলৈ তেলেংগানা ষ্টেট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰ্প'ৰেশ্বন (টিজিআইআইচি)ক ঘূৰাই দিয়া হৈছিল ।
অভিলেখ মূল্যত প্লটটো বিক্ৰী হোৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি টিজিআইআইচিৰ পৰিচালন সঞ্চালক কে শশাংকাই কয়, "ৰয়াদুৰ্গ ই-নিলামৰ প্ৰতি সঁহাৰি অতুলনীয় । হায়দৰাবাদৰ লগতে তেলেংগানাতো বিনিয়োগকাৰী আৰু নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ যি আস্থা আছে তাৰ প্ৰমাণ এইটোৱেই ।"
এই অভিলেখ সংখ্যক নিলামৰ পিছত এতিয়া টিজিআইআইচিৰ আন এক নিলামৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে । কাৰণ একেটা প্লটৰে ৫.০৯ একৰ মাটিৰ নিলাম অহা ১ জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
বিষয়াসকলে কয় যে হায়দৰাবাদৰ সমৃদ্ধিশালী ৰায়দুৰ্গ উন্নয়নৰ কৰিডৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে এই মাটিখিনি গ্ৰাহকৰ পচন্দৰ হৈ পৰিছে । আগশাৰীৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এই নিলামত অংশ লৈছিল ।
এই ভূমিৰ কাষতে নিৰ্মাণ হৈ থকা ইমেজ টাৱাৰ প্ৰকল্পটোৱেও প্ৰতি বৰ্গফুটত ১২০ৰ পৰা ১৪০ টকা ভাৰা পোৱাৰ আশা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই উচ্চতাৰ নিষেধাজ্ঞা শিথিল কৰাৰ লগে লগে ক্ৰেতাৰ আস্থা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সৰ্বাধিক নিবিদাত অৰিহণা যোগাইছে ।
হাই-টেক চিটী আৰু গাচ্চিবাওলি অঞ্চলৰ মাজত অৱস্থিত এই মাটিৰ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ২০১৭ চনত ৰায়দুৰ্গ অঞ্চলৰ ২.৮৪ একৰ মাটিৰ প্ৰতি একৰ ৪২.৫৯ কোটি টকাত বিক্ৰী হৈছিল । ২০২২ চনলৈকে কোকাপেট নিঅ'পলিছ নিলামত প্ৰতি একৰ মাটিৰ মূল্য ১০০.৭৫ কোটি টকাৰে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল । আনহাতে ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ৰায়দুৰ্গ নলেজ চিটী চহৰত অনুষ্ঠিত নিলামত প্ৰতি একৰ মাটিৰ মূল্য আছিল ১৭৭ কোটি টকা ।
