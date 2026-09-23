ETV Bharat / bharat

পূজা কৰিবলৈ অহা পুৰোহিতৰ আধাৰকাৰ্ড...চলিল গুলী; উত্তৰ প্ৰদেশৰ পূজাস্থলীত পৰি ৰ’ল পাঁচটা মৃতদেহ

পূজা কৰিবলৈ আহি প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ’ল পুৰোহিতে ৷ যাৰ ঘৰত পূজা কৰিবলৈ আহিছিল গৰাকীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰে দুজন পূজাৰীক ৷

husband shot his wife and two priests during puja being performed at home in Ajamgarh
আজমগড়ত পূজাৰ মাজতেই পুৰোহিতক হত্যা (প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2026 at 8:12 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

আজমগড় (উত্তৰ প্ৰদেশ): কেতিয়াবা কোনোবাই ভাবিছিল নে বাৰু পূজা কৰিবলৈ অহা পূজাৰীয়ে নিজৰ আধাৰকাৰ্ড দেখুৱাব লাগিব ৷ অভাৱনীয় হ’লেও এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাৰততে ৷ পূজা কৰিবলৈ আহি প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ’ল পুৰোহিতে ৷

ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ আজমগড়ৰ ৷ মঙলবাৰে সন্ধিয়া আজমগড়ৰ অহৰৌলা থানাৰ অন্তৰ্গত শম্ভুপুৰ গাঁৱত অৰবিন্দ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত আয়োজন কৰা হৈছিল পূজা ৷ সকলো যোগাৰ কৰা হ’ল ৷ সময়ত পুৰোহিত আহি আৰম্ভ কৰিলে পূজাৰ কাম ৷ কিন্তু তাৰ মাজতেই সংঘটিত হ’ল এক ভয়ংকৰ ঘটনা ৷

পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত অৰবিন্দ ঘৰত নাছিল, তেওঁ বজাৰলৈ গৈছিল ৷ বজাৰৰ পৰা উভতি আহি অৰবিন্দই পূজাৰীক আধাৰকাৰ্ড বিচাৰে ৷ তেতিয়াই পূজাৰী আৰু অৰবিন্দৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই বাকবিতণ্ডাৰ মাজতে অৰবিন্দই পিষ্টল উলিয়াই গুলীচালনা কৰে ৷ এই গুলীচালনাত অৰবিন্দৰ পত্নী ববিতা সিং, পণ্ডিত মহেন্দ্ৰ পাঠক আৰু পণ্ডিত অখিলেশ মিশ্ৰৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু ঘটে ৷

অৰবিন্দ সিঙৰ পত্নী আৰু মাতৃয়ে সোমবাৰৰ পৰা পুৰোহিতৰ দ্বাৰা পূজা কৰাই আছিল । অৰবিন্দই পুৰোহিত দুজনক পিছদিনা নাহিবলৈ সকীয়াই দিছিল । অৱশ্যে তেওঁৰ পৰামৰ্শক আওকাণ কৰি মঙলবাৰে পূজা কৰিবলৈ পুৰোহিত দুজন তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হয় । মঙলবাৰে সন্ধিয়া পূজা চলি আছিল । ঘৰটোত উপস্থিত আছিল পাটখৌলি গাঁৱৰ নিবাসী পণ্ডিত মহেন্দ্ৰ পাঠক, পণ্ডিত অখিলেশ মিশ্ৰ, তেওঁৰ পুত্ৰ পণ্ডিত হিমাংশু মিশ্ৰ আৰু আন এজন পুৰোহিত । লগতে অৰবিন্দৰ পত্নী ববিতা সিং, মাতৃ সমলা দেৱী, কন্যা পৰি, পুত্ৰ লখা আৰু এগৰাকী সাত মহীয়া কন্যাও পূজাস্থলীত আছিল ।

পণ্ডিত হিমাংশু মিশ্ৰই কয়, ‘‘অৰবিন্দই সন্ধিয়া ৬ বজাত বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহে । ঘৰত পূজা চলি থকা দেখি তেওঁ পূজাৰীসকলক সোধা-পোছা কৰিছিল । পুৰোহিতসকলে তেওঁক পূজা কৰাৰ কথা অৱগত কৰিছিল । তাৰ পিছত অৰবিন্দই তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । আধাৰ কাৰ্ড বিচৰাক লৈ অৰবিন্দ আৰু পুৰোহিতৰ মাজত তীব্ৰ কাজিয়া আৰম্ভ হৈছিল । এই সময়ছোৱাত অৰবিন্দই ঘৰত ৰখা এটা পিষ্টল উলিয়াই গুলীচালনা কৰে ।’’

পত্নী ববিতা, পণ্ডিত মহেন্দ্ৰ পাঠক আৰু পণ্ডিত অখিলেশ মিশ্ৰৰ গুলীৰ আঘাতত থিতাতে মৃত্যু হয় । পূজাৰ লগত জড়িত আন পুৰোহিতসকলে কোনোমতে পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঃ অনিল কুমাৰ, আৰক্ষী অধীক্ষক চিৰাগ জৈন আৰু তিনিখন থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । ঘটনাৰ পিছত অভিযুক্ত অৰবিন্দই নিজৰ তিনিটা সন্তানৰ সৈতে নিজৰ ঘৰত সোমাই থাকে । আৰক্ষীয়ে ঘৰটো ঘেৰাও কৰে । বিষয়াসকলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ শিশুসকলক নিৰাপদে উলিয়াই অনাৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰে ।

আৰক্ষী অধীক্ষক চিৰাগ জৈনে উল্লেখ কৰে, ‘‘ অভিযুক্ত অৰবিন্দ সিঙৰ পূজা কৰা পুৰোহিতসকলৰ সৈতে বিবাদ আছিল । তাৰ পিছত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় আৰু ক্ৰোধত তেওঁ পত্নী আৰু দুজন পুৰোহিতক অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত বন্দুকেৰে গুলীয়াই হত্যা কৰে । তাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ সন্তানৰ সৈতে এটা কোঠাত আবদ্ধ হৈ পৰে । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী অধীক্ষক, ফাৰ্মাচিষ্টৰ দল, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান (ডি আই জি) আৰু মই উপস্থিত আছিলোঁ । মৃতদেহ তিনিটা জিম্মাত লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় ।’’

আজমগড়ৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঃ অনিল কুমাৰৰ মতে, অভিযুক্ত অৰবিন্দ শিশুকেইটাৰ সৈতে কোঠাটোৰ ভিতৰত আছিল । আৰক্ষীয়ে তেওঁক ওলাই আহিবলৈ সতৰ্কবাণী দিছিল যদিও অভিযুক্তই এই সতৰ্কবাণীক আওকাণ কৰি নিজৰ এটা সন্তানক গুলীয়াই দিয়ে । শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি চিন্তিত হৈ আৰক্ষীয়ে ওলোটাই গুলীচালনা কৰে, যাৰ ফলত অভিযুক্ত অৰবিন্দ আহত হয় ।

লগে লগে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত অৰবিন্দ আৰু আহত শিশুটিক চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । চিকিৎসাৰ সময়ত অৰবিন্দ আৰু তেওঁৰ আহত সন্তান দুয়োৰে মৃত্যু হয় । বাকী দুটা শিশুক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হয় । ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।

২০১৯ চনত অৰবিন্দৰ ভাতৃক হত্যা কৰা হৈছিল: ২০১৯ চনত এই বিবাদৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল । অৰবিন্দৰ ভাতৃ সুনীল সিং মুম্বাইত বালাছাহেব থাকৰেৰ পি আৰ অ’ আছিল । অৰবিন্দৰ সম্পৰ্কীয় ভায়েক মনীষ আৰু অবনীশে সুনীলক হত্যা কৰিছিল । প্ৰায় ডেৰ মাহ আগতে মনীষ আৰু অবনীশে জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল ।

সুনীল সিঙৰ পত্নীৰ ভাতৃ সুৰজ সিঙে ববিতাৰ মনীষৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি উল্লেখ কৰে । এই কথা জানিব পাৰি সুনীল সিঙে মনীষৰ বিৰুদ্ধে চুৰি, ডকাইতি, নিৰ্যাতনকে ধৰি কেইবাখনো এফআইআৰ দাখিল কৰে । আদালতে মনীষ আৰু অবনীশক ২০ বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে ।

২০১৯ চনত মনীষ আৰু অবনীশক জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে গুলীচালনা কৰি সুনীল সিঙক হত্যা কৰে । মনীষ আৰু অবনীশক হত্যাৰ অপৰাধত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । প্ৰায় ডেৰ মাহ আগতে দুয়োজন ভাতৃকে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । অৰবিন্দৰ পৰিয়ালটো অত্যন্ত দুৰ্দশাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিল ।

পুৰোহিতসকলক সতৰ্কবাণী: অৰবিন্দ সিঙৰ পত্নী ববিতা আৰু মাকে পূজাৰীসকলৰ লগত কথা পাতিছিল । পুৰোহিতসকলে তেওঁলোকক ক’লে যে সুনীল সিঙৰ আত্মাই তেওঁলোকক অশান্তি দিছে । অৰবিন্দৰ মাক আৰু ববিতাই পূজাৰীসকলক পূজা কৰিবলৈ মাতিলে । সোমবাৰৰ পৰা চলি আছিল পূজা । অৰবিন্দে পুৰোহিতসকলক পিছদিনা নাহিবলৈ সকীয়াই দিলে ।

পত্নীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত তেওঁ ক'লে, "তোমাৰ বাবেই মোৰ ভাইটিক হত্যা কৰা হ'ল": মঙলবাৰে সন্ধিয়া বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি অৰবিন্দ পূজা কৰা দেখি ক্ষোভিত হৈ পৰে । তেওঁ পুৰোহিতসকলক গালি-গালাজ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিছিল । তেওঁৰ পত্নী ববিতাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । অৰবিন্দে কয়, ‘‘তোমাৰ বাবেই মোৰ ভাইটিক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু তুমি নাটক কৰি আছা ।’’ ইয়াৰ পিছত পিষ্টল উলিয়াই অৰবিন্দে গুলীচালনা কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: চাৰে ছয় কিলো সোণত ৰং বুলাই আনিছিল ডুবাইৰ পৰা, ধৰা পৰিল দিল্লীত : মহিলাসহ ৮ জনক গ্ৰেপ্তাৰ

TAGGED:

আজমগড়
পুৰোহিতক হত্যা
উত্তৰ প্ৰদেশত হত্যাকাণ্ড
AJAMGARH CRIME NEWS
AJAMGARH PRIESTS KILLED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.