পূজা কৰিবলৈ অহা পুৰোহিতৰ আধাৰকাৰ্ড...চলিল গুলী; উত্তৰ প্ৰদেশৰ পূজাস্থলীত পৰি ৰ’ল পাঁচটা মৃতদেহ
পূজা কৰিবলৈ আহি প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ’ল পুৰোহিতে ৷ যাৰ ঘৰত পূজা কৰিবলৈ আহিছিল গৰাকীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰে দুজন পূজাৰীক ৷
Published : September 23, 2026 at 8:12 PM IST
আজমগড় (উত্তৰ প্ৰদেশ): কেতিয়াবা কোনোবাই ভাবিছিল নে বাৰু পূজা কৰিবলৈ অহা পূজাৰীয়ে নিজৰ আধাৰকাৰ্ড দেখুৱাব লাগিব ৷ অভাৱনীয় হ’লেও এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাৰততে ৷ পূজা কৰিবলৈ আহি প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ’ল পুৰোহিতে ৷
ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ আজমগড়ৰ ৷ মঙলবাৰে সন্ধিয়া আজমগড়ৰ অহৰৌলা থানাৰ অন্তৰ্গত শম্ভুপুৰ গাঁৱত অৰবিন্দ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত আয়োজন কৰা হৈছিল পূজা ৷ সকলো যোগাৰ কৰা হ’ল ৷ সময়ত পুৰোহিত আহি আৰম্ভ কৰিলে পূজাৰ কাম ৷ কিন্তু তাৰ মাজতেই সংঘটিত হ’ল এক ভয়ংকৰ ঘটনা ৷
পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত অৰবিন্দ ঘৰত নাছিল, তেওঁ বজাৰলৈ গৈছিল ৷ বজাৰৰ পৰা উভতি আহি অৰবিন্দই পূজাৰীক আধাৰকাৰ্ড বিচাৰে ৷ তেতিয়াই পূজাৰী আৰু অৰবিন্দৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই বাকবিতণ্ডাৰ মাজতে অৰবিন্দই পিষ্টল উলিয়াই গুলীচালনা কৰে ৷ এই গুলীচালনাত অৰবিন্দৰ পত্নী ববিতা সিং, পণ্ডিত মহেন্দ্ৰ পাঠক আৰু পণ্ডিত অখিলেশ মিশ্ৰৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু ঘটে ৷
অৰবিন্দ সিঙৰ পত্নী আৰু মাতৃয়ে সোমবাৰৰ পৰা পুৰোহিতৰ দ্বাৰা পূজা কৰাই আছিল । অৰবিন্দই পুৰোহিত দুজনক পিছদিনা নাহিবলৈ সকীয়াই দিছিল । অৱশ্যে তেওঁৰ পৰামৰ্শক আওকাণ কৰি মঙলবাৰে পূজা কৰিবলৈ পুৰোহিত দুজন তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হয় । মঙলবাৰে সন্ধিয়া পূজা চলি আছিল । ঘৰটোত উপস্থিত আছিল পাটখৌলি গাঁৱৰ নিবাসী পণ্ডিত মহেন্দ্ৰ পাঠক, পণ্ডিত অখিলেশ মিশ্ৰ, তেওঁৰ পুত্ৰ পণ্ডিত হিমাংশু মিশ্ৰ আৰু আন এজন পুৰোহিত । লগতে অৰবিন্দৰ পত্নী ববিতা সিং, মাতৃ সমলা দেৱী, কন্যা পৰি, পুত্ৰ লখা আৰু এগৰাকী সাত মহীয়া কন্যাও পূজাস্থলীত আছিল ।
পণ্ডিত হিমাংশু মিশ্ৰই কয়, ‘‘অৰবিন্দই সন্ধিয়া ৬ বজাত বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহে । ঘৰত পূজা চলি থকা দেখি তেওঁ পূজাৰীসকলক সোধা-পোছা কৰিছিল । পুৰোহিতসকলে তেওঁক পূজা কৰাৰ কথা অৱগত কৰিছিল । তাৰ পিছত অৰবিন্দই তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । আধাৰ কাৰ্ড বিচৰাক লৈ অৰবিন্দ আৰু পুৰোহিতৰ মাজত তীব্ৰ কাজিয়া আৰম্ভ হৈছিল । এই সময়ছোৱাত অৰবিন্দই ঘৰত ৰখা এটা পিষ্টল উলিয়াই গুলীচালনা কৰে ।’’
পত্নী ববিতা, পণ্ডিত মহেন্দ্ৰ পাঠক আৰু পণ্ডিত অখিলেশ মিশ্ৰৰ গুলীৰ আঘাতত থিতাতে মৃত্যু হয় । পূজাৰ লগত জড়িত আন পুৰোহিতসকলে কোনোমতে পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় । ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঃ অনিল কুমাৰ, আৰক্ষী অধীক্ষক চিৰাগ জৈন আৰু তিনিখন থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । ঘটনাৰ পিছত অভিযুক্ত অৰবিন্দই নিজৰ তিনিটা সন্তানৰ সৈতে নিজৰ ঘৰত সোমাই থাকে । আৰক্ষীয়ে ঘৰটো ঘেৰাও কৰে । বিষয়াসকলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ শিশুসকলক নিৰাপদে উলিয়াই অনাৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰে ।
আৰক্ষী অধীক্ষক চিৰাগ জৈনে উল্লেখ কৰে, ‘‘ অভিযুক্ত অৰবিন্দ সিঙৰ পূজা কৰা পুৰোহিতসকলৰ সৈতে বিবাদ আছিল । তাৰ পিছত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় আৰু ক্ৰোধত তেওঁ পত্নী আৰু দুজন পুৰোহিতক অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত বন্দুকেৰে গুলীয়াই হত্যা কৰে । তাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ সন্তানৰ সৈতে এটা কোঠাত আবদ্ধ হৈ পৰে । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী অধীক্ষক, ফাৰ্মাচিষ্টৰ দল, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান (ডি আই জি) আৰু মই উপস্থিত আছিলোঁ । মৃতদেহ তিনিটা জিম্মাত লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় ।’’
আজমগড়ৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঃ অনিল কুমাৰৰ মতে, অভিযুক্ত অৰবিন্দ শিশুকেইটাৰ সৈতে কোঠাটোৰ ভিতৰত আছিল । আৰক্ষীয়ে তেওঁক ওলাই আহিবলৈ সতৰ্কবাণী দিছিল যদিও অভিযুক্তই এই সতৰ্কবাণীক আওকাণ কৰি নিজৰ এটা সন্তানক গুলীয়াই দিয়ে । শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি চিন্তিত হৈ আৰক্ষীয়ে ওলোটাই গুলীচালনা কৰে, যাৰ ফলত অভিযুক্ত অৰবিন্দ আহত হয় ।
লগে লগে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত অৰবিন্দ আৰু আহত শিশুটিক চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । চিকিৎসাৰ সময়ত অৰবিন্দ আৰু তেওঁৰ আহত সন্তান দুয়োৰে মৃত্যু হয় । বাকী দুটা শিশুক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হয় । ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ।
২০১৯ চনত অৰবিন্দৰ ভাতৃক হত্যা কৰা হৈছিল: ২০১৯ চনত এই বিবাদৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল । অৰবিন্দৰ ভাতৃ সুনীল সিং মুম্বাইত বালাছাহেব থাকৰেৰ পি আৰ অ’ আছিল । অৰবিন্দৰ সম্পৰ্কীয় ভায়েক মনীষ আৰু অবনীশে সুনীলক হত্যা কৰিছিল । প্ৰায় ডেৰ মাহ আগতে মনীষ আৰু অবনীশে জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল ।
সুনীল সিঙৰ পত্নীৰ ভাতৃ সুৰজ সিঙে ববিতাৰ মনীষৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি উল্লেখ কৰে । এই কথা জানিব পাৰি সুনীল সিঙে মনীষৰ বিৰুদ্ধে চুৰি, ডকাইতি, নিৰ্যাতনকে ধৰি কেইবাখনো এফআইআৰ দাখিল কৰে । আদালতে মনীষ আৰু অবনীশক ২০ বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে ।
২০১৯ চনত মনীষ আৰু অবনীশক জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে গুলীচালনা কৰি সুনীল সিঙক হত্যা কৰে । মনীষ আৰু অবনীশক হত্যাৰ অপৰাধত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । প্ৰায় ডেৰ মাহ আগতে দুয়োজন ভাতৃকে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । অৰবিন্দৰ পৰিয়ালটো অত্যন্ত দুৰ্দশাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিল ।
পুৰোহিতসকলক সতৰ্কবাণী: অৰবিন্দ সিঙৰ পত্নী ববিতা আৰু মাকে পূজাৰীসকলৰ লগত কথা পাতিছিল । পুৰোহিতসকলে তেওঁলোকক ক’লে যে সুনীল সিঙৰ আত্মাই তেওঁলোকক অশান্তি দিছে । অৰবিন্দৰ মাক আৰু ববিতাই পূজাৰীসকলক পূজা কৰিবলৈ মাতিলে । সোমবাৰৰ পৰা চলি আছিল পূজা । অৰবিন্দে পুৰোহিতসকলক পিছদিনা নাহিবলৈ সকীয়াই দিলে ।
পত্নীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত তেওঁ ক'লে, "তোমাৰ বাবেই মোৰ ভাইটিক হত্যা কৰা হ'ল": মঙলবাৰে সন্ধিয়া বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি অৰবিন্দ পূজা কৰা দেখি ক্ষোভিত হৈ পৰে । তেওঁ পুৰোহিতসকলক গালি-গালাজ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিছিল । তেওঁৰ পত্নী ববিতাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । অৰবিন্দে কয়, ‘‘তোমাৰ বাবেই মোৰ ভাইটিক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু তুমি নাটক কৰি আছা ।’’ ইয়াৰ পিছত পিষ্টল উলিয়াই অৰবিন্দে গুলীচালনা কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: চাৰে ছয় কিলো সোণত ৰং বুলাই আনিছিল ডুবাইৰ পৰা, ধৰা পৰিল দিল্লীত : মহিলাসহ ৮ জনক গ্ৰেপ্তাৰ