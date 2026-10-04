পত্নীক হত্যাৰ অপচেষ্টা : নিজ বাহনেৰে চোঁচৰাই নিলে কেইবামিটাৰ দূৰলৈ
পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগত প্ৰেমিকাৰ সৈতে এজনক আটক ৷
Published : October 4, 2026 at 7:13 PM IST
মীৰাট(উত্তৰ প্ৰদেশ): পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এজন ব্যক্তিৰ সংসাৰত আউল লাগিছে ৷ দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বিবাহ বহিঃৰ্ভুত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি থকা এজন লোকৰ সমগ্ৰ কাহিনী পোহৰলৈ আহিছে ৷ শনিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মীৰাট জিলাত এগৰাকী মহিলাই নিজৰ স্বামীক প্ৰেমিকাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বাহনত বহি থকা অৱস্থাত হাতে-লোটে ধৰা পেলায় ।
উপায়ন্তৰ স্বামীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ তীব্ৰবেগত বাহনখন চলাই আঁতৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ পিছে পত্নীও জানো কম ! স্বামীয়ে পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা দেখি মহিলাগৰাকীয়ে বাহনখনৰ বনেটত উঠি লয় ৷ পিছে স্বামীয়ে তাৰ পিছতো বাহনখন চলাই পত্নীক চোঁচৰাই নিয়ে ৷ ৰাজপথেৰে আহি থকা অন্যান্যসকলে এই দৃশ্য দেখি স্তম্ভিত হৈ পৰে ৷
In Meerut, Uttar Pradesh, Mayank Singh and his girlfriend Mahi Verma were confronted by Mayank’s wife, Sunita Singh, while the couple were in a car. When Mayank tried to drive off, Sunita stepped in front of the vehicle. Video shows her clinging to the bonnet as the car moved. https://t.co/XnGVnkmB7Z— Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 4, 2026
এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৃশ্যসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰে ৷ পথচাৰীয়ে ৰেকৰ্ড কৰা এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে সুনীতা নামৰ এগৰাকী মহিলাই তেওঁলোকৰ বাহনখনৰ বনেটত ওলমি বহুদূৰ চুঁচৰি গৈছে ৷ সেই সময়ত বাহনখনৰ চালকৰ আসনত তেওঁৰে স্বামী ময়ংক আছিল ৷
লোকজনে তীব্ৰবেগত বাহনখন চলাই গৈ থকাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ কাষৰ আসনখনত তেওঁৰে প্ৰেমিকা আছিল বুলি পথটোৰে যোৱা অন্যান্য লোকসকলে দাবী কৰিছে ৷ এই দৃশ্য দেখাৰ পিছতে স্থানীয় লোকসকলে বাহনখন আগচি ধৰাত লোকজনে ৰখাবলৈ বাধ্য হৈ পৰে আৰু মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত মীৰাট আৰক্ষীয়ে ময়ংক আৰু প্ৰেমিকা মাহীক আটক কৰে ৷
স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, স্বামীক আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে গাড়ীৰে ঘূৰি ফুৰা দেখি সুনীতা নামৰ মহিলাগৰাকী ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল । তাৰপিছতে তেওঁ বাহনখন আগভেটি ধৰে ৷ অতৰ্কিতে পত্নীক দেখি লোকজনে কি কৰিম কি নকৰিম বুলি ভাবি বাহনখন চলাই দিয়ে ৷ পত্নীয়েও বাহনখনৰ বনেটত উঠি বহুদূৰলৈকে চুঁচৰি যায় ৷
পথটোৰে যোৱা অন্যান্য লোকসকলে এই দৃশ্য দেখি বাহনখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ পথটোত সৃষ্টি হোৱা যান-জঁটৰ বাবে ময়ংকৰ বাহনৰ গতি লেহেমীয়া হৈ পৰে আৰু স্থানীয় লোকৰ সহায়ত প্ৰেমিকাৰ সৈতে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীক গতাই দিয়া হয় ।
थाना लोहियानगर क्षेत्रान्तर्गत पति द्वारा पत्नी पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किए जाने के प्रकरण के संबंध में श्रीमान संग्राम सिंह क्षेत्राधिकारी कोतवाली की बाइट। #UPPOLICE #MEERUTPOLICE— MEERUT POLICE (@meerutpolice) October 4, 2026
ইতিমধ্যে ময়ংকৰ পত্নীয়ে লোহিয়া নগৰ থানাত ঘটনা সংক্ৰান্তত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । ময়ংক আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিকাই মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ উদ্দেশ্যেৰে বাহনখনেৰে চোঁচৰাই নিয়াৰ অভিযোগ তুলি এজাহাৰখন দাখিল কৰিছে ৷
তেওঁ লগতে অভিযোগ তুলিছে যে স্বামীয়ে তেওঁক হত্যাৰ চেষ্টাৰে পথৰ দাঁতিত থকা জংঘলবোৰৰ মাজলৈ ঠেলি দিছিল, আনকি ডিঙি চেপি হত্যা কৰাৰ ভাবুকিৰে অশ্লীল গালি-গালাজো কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে প্ৰেমিকাৰ সৈতে পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ৷
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা লোকসকলৰ সহায়ত লোহিয়া নগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ময়ংক আৰু মাহীক আটক কৰি জিম্মাত লয় ৷ কোতৱালি থানাৰ বিষয়া সংগ্ৰাম সিঙে এই কথা নিশ্চিত কৰি কয় যে স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীক নিজ বাহনৰে খুন্দিয়াই হত্যা কৰাৰ অপচেষ্টা চলাইছিল ৷
আৰক্ষী বিষয়া সিঙে কয়, ‘‘আমি বাহনখন জব্দ কৰিছো ৷ লগতে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী তথা প্ৰেমিকা দুয়োকে আটক কৰিছো । ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ ঘটনাটোৰ অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে ।’’
লগতে পঢ়ক: সাৱধান ! পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ হৈ কাম কৰা যুৱকক গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ