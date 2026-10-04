ETV Bharat / bharat

পত্নীক হত্যাৰ অপচেষ্টা : নিজ বাহনেৰে চোঁচৰাই নিলে কেইবামিটাৰ দূৰলৈ

পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগত প্ৰেমিকাৰ সৈতে এজনক আটক ৷

MEERUT CAR VIDEO
এফালে বাহনৰ বনেটত চোঁচৰাই নিয়া পত্নী, আনফালে প্ৰেমিকাৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা স্বামী (Screengrab & X@Meerutpolice)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 4, 2026 at 7:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মীৰাট(উত্তৰ প্ৰদেশ): পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এজন ব্যক্তিৰ সংসাৰত আউল লাগিছে ৷ দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বিবাহ বহিঃৰ্ভুত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি থকা এজন লোকৰ সমগ্ৰ কাহিনী পোহৰলৈ আহিছে ৷ শনিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মীৰাট জিলাত এগৰাকী মহিলাই নিজৰ স্বামীক প্ৰেমিকাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বাহনত বহি থকা অৱস্থাত হাতে-লোটে ধৰা পেলায় ।

উপায়ন্তৰ স্বামীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ তীব্ৰবেগত বাহনখন চলাই আঁতৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ পিছে পত্নীও জানো কম ! স্বামীয়ে পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা দেখি মহিলাগৰাকীয়ে বাহনখনৰ বনেটত উঠি লয় ৷ পিছে স্বামীয়ে তাৰ পিছতো বাহনখন চলাই পত্নীক চোঁচৰাই নিয়ে ৷ ৰাজপথেৰে আহি থকা অন্যান্যসকলে এই দৃশ্য দেখি স্তম্ভিত হৈ পৰে ৷

এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৃশ্যসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰে ৷ পথচাৰীয়ে ৰেকৰ্ড কৰা এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে সুনীতা নামৰ এগৰাকী মহিলাই তেওঁলোকৰ বাহনখনৰ বনেটত ওলমি বহুদূৰ চুঁচৰি গৈছে ৷ সেই সময়ত বাহনখনৰ চালকৰ আসনত তেওঁৰে স্বামী ময়ংক আছিল ৷

লোকজনে তীব্ৰবেগত বাহনখন চলাই গৈ থকাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ কাষৰ আসনখনত তেওঁৰে প্ৰেমিকা আছিল বুলি পথটোৰে যোৱা অন্যান্য লোকসকলে দাবী কৰিছে ৷ এই দৃশ্য দেখাৰ পিছতে স্থানীয় লোকসকলে বাহনখন আগচি ধৰাত লোকজনে ৰখাবলৈ বাধ্য হৈ পৰে আৰু মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত মীৰাট আৰক্ষীয়ে ময়ংক আৰু প্ৰেমিকা মাহীক আটক কৰে ৷

স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, স্বামীক আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে গাড়ীৰে ঘূৰি ফুৰা দেখি সুনীতা নামৰ মহিলাগৰাকী ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল । তাৰপিছতে তেওঁ বাহনখন আগভেটি ধৰে ৷ অতৰ্কিতে পত্নীক দেখি লোকজনে কি কৰিম কি নকৰিম বুলি ভাবি বাহনখন চলাই দিয়ে ৷ পত্নীয়েও বাহনখনৰ বনেটত উঠি বহুদূৰলৈকে চুঁচৰি যায় ৷

পথটোৰে যোৱা অন্যান্য লোকসকলে এই দৃশ্য দেখি বাহনখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ পথটোত সৃষ্টি হোৱা যান-জঁটৰ বাবে ময়ংকৰ বাহনৰ গতি লেহেমীয়া হৈ পৰে আৰু স্থানীয় লোকৰ সহায়ত প্ৰেমিকাৰ সৈতে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীক গতাই দিয়া হয় ।

ইতিমধ্যে ময়ংকৰ পত্নীয়ে লোহিয়া নগৰ থানাত ঘটনা সংক্ৰান্তত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । ময়ংক আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিকাই মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ উদ্দেশ্যেৰে বাহনখনেৰে চোঁচৰাই নিয়াৰ অভিযোগ তুলি এজাহাৰখন দাখিল কৰিছে ৷

তেওঁ লগতে অভিযোগ তুলিছে যে স্বামীয়ে তেওঁক হত্যাৰ চেষ্টাৰে পথৰ দাঁতিত থকা জংঘলবোৰৰ মাজলৈ ঠেলি দিছিল, আনকি ডিঙি চেপি হত্যা কৰাৰ ভাবুকিৰে অশ্লীল গালি-গালাজো কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে প্ৰেমিকাৰ সৈতে পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ৷

ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা লোকসকলৰ সহায়ত লোহিয়া নগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ময়ংক আৰু মাহীক আটক কৰি জিম্মাত লয় ৷ কোতৱালি থানাৰ বিষয়া সংগ্ৰাম সিঙে এই কথা নিশ্চিত কৰি কয় যে স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীক নিজ বাহনৰে খুন্দিয়াই হত্যা কৰাৰ অপচেষ্টা চলাইছিল ৷

আৰক্ষী বিষয়া সিঙে কয়, ‘‘আমি বাহনখন জব্দ কৰিছো ৷ লগতে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী তথা প্ৰেমিকা দুয়োকে আটক কৰিছো । ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ ঘটনাটোৰ অধিক তদন্ত অব্যাহত আছে ।’’

লগতে পঢ়ক: সাৱধান ! পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ হৈ কাম কৰা যুৱকক গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ

TAGGED:

মীৰাটৰ পৰকীয়া প্ৰেম
উত্তৰ প্ৰদেশত পত্নী হত্যাৰ অপচেষ্টা
মীৰাট আৰক্ষী
সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল পৰকীয়া প্ৰেম
MEERUT CAR VIDEO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.