আধা চলোতেই বিকল ! ৰোপৱে'ৰ বাহনত আবদ্ধ শতাধিক পৰ্যটক, শ্বাসৰুদ্ধকৰ অৱস্থা
ৰোপৱে'টোত চলি থকা চাৰিখনকৈ বাহনৰ পৰা ৫২ গৰাকী যাত্ৰীক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছে এছডিআৰএফ আৰু জম্মু আৰক্ষীয়ে ৷
Published : May 25, 2026 at 6:31 PM IST
শ্ৰীনগৰ: সোমবাৰে এক ভয়ংকৰ অঘটনৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল জম্মু-কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গ গন্দলাৰ ৰোপৱে' ৷ ঘটনা অনুসৰি, গুলমাৰ্গ গন্দলাৰ থকা এটা ৰোপৱে'ৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটে ৷ যাৰ ফলত ৰোপৱে'টোৰে চলাচল কৰা কেইবাখনো বাহনত শতাধিক পৰ্যটক আবদ্ধ হৈ পৰে ৷
এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে এছডিআৰএফ, এনডিআৰএফৰ লোক ততাতয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ ইফালে আবদ্ধ হোৱা শতাধিক পৰ্যটকক হেলিকপ্টাৰেৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
VIDEO | Gulmarg: Technical glitch halts Gulmarg Gondola service; all tourists safely rescued.— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026
এই সন্দৰ্ভত ৰোপৱে'টোৰ পৰিচালক চৈয়দ কামাৰ ছাজ্জিদে কয়,"বৰ্তমান সকলো যাত্ৰীকে সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ মাত্ৰ তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰোপৱে'ৰ যান্ত্ৰিক সমস্যা সমাধান কৰা হৈছে ৷ ৰোপৱে'টোত চলি থকা চাৰিখনকৈ বাহনৰ পৰা ৫২ গৰাকী যাত্ৰীক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছে এছডিআৰএফ আৰু জম্মু আৰক্ষীয়ে ৷ আনহাতে আন চাৰিটাকৈ বাহন এই সমস্যাৰ পৰা মুক্ত আছিল ৷"
Government is closely monitoring the situation at the Gulmarg Gondola after the cable car service was temporarily halted due to a technical fault. All cabins remain intact and rescue operations to safely evacuate stranded tourists are underway with trained teams on the ground.…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) May 25, 2026
ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুলাই এক্সত কয়,"ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত সূক্ষ্ম নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ৰোপৱে'টোৰ কেইবাখনো বাহনত আবদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমান ৰোপৱে'টো নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে ৷ কোনো আতংকিত নহয়, প্ৰশাসনক সহযোগৰ ফলত উদ্ধাৰ কাৰ্য সুকলমে সম্পন্ন হৈছে ৷ বৰ্তমান চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ৷"
#WATCH | Jammu and Kashmir | Rescue Operations underway at Gulmarg Gondola after the cable car service got halted due to a technical fault.— ANI (@ANI) May 25, 2026
ইফালে ৰোপৱে'টোৰ কৰ্তৃপক্ষই কয়,"সামান্য যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে চাৰিখনকৈ বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ৷ লগে লগে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে কিছু সময় ৰোপৱে' বাহন সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হয় ৷ ইফালে যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷"