ভাৰত–ম্যানমাৰ সীমান্তত বৃহৎ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ
সীমান্তৱৰ্তী স্পৰ্শকাতৰ এলেকাটোৰ পৰা এইদৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰৰ ঘটনাক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।
Published : August 21, 2026 at 10:06 AM IST
তেজপুৰ: মনিপুৰত চলি থকা শেহতীয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে এক নিৰ্দিষ্ট তথ্যৰ ভিত্তিত ২০ আগষ্টত মণিপুৰৰ ম'ৰে আৰক্ষী থানাৰ এটা দল আৰু ৩৬ অসম ৰাইফলছৰ যৌথ দলে ভাৰত–ম্যানমাৰ সীমান্তৰ BP-73ৰ সমীপৱৰ্তী এলেকাত অভিযান চলাই জংঘলৰ মাজত লুকুৱাই ৰখা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে ।
অভিযানকালত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এটা M15 ৰাইফলসহ মেগজিন, এটা MA G3 ৰাইফলসহ মেগজিন, এটা দেশত নিৰ্মিত পিষ্টল, ছটা ছিংগল বেৰেল বন্দুক, দুটা দেশত নিৰ্মিত ৰাইফল আৰু এটা .22 ৰাইফল উদ্ধাৰ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি ১০টা ৰেডিঅ’ ছেট, পাঁচটা ড্ৰ’ন বোমা, পাঁচটা IED, এটা কন্দুৱা গেছ বন্দুক, ১৭টা কন্দুৱা গেছৰ গুলী, দুটা গ্ৰেনেড, দুটা BP জেকেট আৰু পাঁচটা সক্ৰিয় গুলীও উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
সীমান্তৱৰ্তী স্পৰ্শকাতৰ এলেকাটোৰ পৰা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰৰ ঘটনাক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসমূহৰ উৎস আৰু কোনে কি উদ্দেশ্যে জংঘলত লুকুৱাই ৰাখিছিল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ।
উল্লেখ্য যে লোকপিয়লক কেন্দ্ৰ কৰি মণিপুৰ পুনৰ অস্থিৰ হৈ পৰিছে ৷ ২০ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ সকলো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান তিনিদিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মণিপুৰ চৰকাৰে ৷ ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে এই বন্ধৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷
তেনে সময়তে এইদৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনা তাৎপৰ্যপূৰ্ণৰূপে বিবেচিত হৈছে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে দেওবাৰে কেম্পেইন ফৰ জাষ্ট এণ্ড ফেয়াৰ ডিলিমিটেশ্ব'নে মণিপুৰত চলি থকা লোকপিয়ল অনুশীলনৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে দেওবাৰে নিশা ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত জোৰ সমদলো উলিওৱা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: লোকপিয়লক কেন্দ্ৰ কৰি অস্থিৰ মণিপুৰ: আজিৰে পৰা বন্ধ সকলো শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান