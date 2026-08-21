ETV Bharat / bharat

ভাৰত–ম্যানমাৰ সীমান্তত বৃহৎ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ

সীমান্তৱৰ্তী স্পৰ্শকাতৰ এলেকাটোৰ পৰা এইদৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰৰ ঘটনাক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।

ARMS AMMUNITION RECOVERED IN INDO MYANMAR BORDER
ভাৰত–ম্যানমাৰ সীমান্তত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ বৃহৎ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 21, 2026 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: মনিপুৰত চলি থকা শেহতীয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতে এক নিৰ্দিষ্ট তথ্যৰ ভিত্তিত ২০ আগষ্টত মণিপুৰৰ ম'ৰে আৰক্ষী থানাৰ এটা দল আৰু ৩৬ অসম ৰাইফলছৰ যৌথ দলে ভাৰত–ম্যানমাৰ সীমান্তৰ BP-73ৰ সমীপৱৰ্তী এলেকাত অভিযান চলাই জংঘলৰ মাজত লুকুৱাই ৰখা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে ।

অভিযানকালত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এটা M15 ৰাইফলসহ মেগজিন, এটা MA G3 ৰাইফলসহ মেগজিন, এটা দেশত নিৰ্মিত পিষ্টল, ছটা ছিংগল বেৰেল বন্দুক, দুটা দেশত নিৰ্মিত ৰাইফল আৰু এটা .22 ৰাইফল উদ্ধাৰ কৰে ।

ARMS AMMUNITION RECOVERED IN INDO MYANMAR BORDER
উদ্ধাৰকৃত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসমূহ (ETV Bharat)

ইয়াৰ উপৰি ১০টা ৰেডিঅ’ ছেট, পাঁচটা ড্ৰ’ন বোমা, পাঁচটা IED, এটা কন্দুৱা গেছ বন্দুক, ১৭টা কন্দুৱা গেছৰ গুলী, দুটা গ্ৰেনেড, দুটা BP জেকেট আৰু পাঁচটা সক্ৰিয় গুলীও উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

সীমান্তৱৰ্তী স্পৰ্শকাতৰ এলেকাটোৰ পৰা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰৰ ঘটনাক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসমূহৰ উৎস আৰু কোনে কি উদ্দেশ্যে জংঘলত লুকুৱাই ৰাখিছিল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ।

উল্লেখ্য যে লোকপিয়লক কেন্দ্ৰ কৰি মণিপুৰ পুনৰ অস্থিৰ হৈ পৰিছে ৷ ২০ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ সকলো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান তিনিদিনৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মণিপুৰ চৰকাৰে ৷ ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে এই বন্ধৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷

তেনে সময়তে এইদৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনা তাৎপৰ্যপূৰ্ণৰূপে বিবেচিত হৈছে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে দেওবাৰে কেম্পেইন ফৰ জাষ্ট এণ্ড ফেয়াৰ ডিলিমিটেশ্ব'নে মণিপুৰত চলি থকা লোকপিয়ল অনুশীলনৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে দেওবাৰে নিশা ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত জোৰ সমদলো উলিওৱা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: লোকপিয়লক কেন্দ্ৰ কৰি অস্থিৰ মণিপুৰ: আজিৰে পৰা বন্ধ সকলো শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান

TAGGED:

দেশত নিৰ্মিত পিষ্টল
ছিংগল বেৰেল বন্দুক
ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত
মনিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি
INDO MYANMAR BORDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.