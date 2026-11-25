হিলিয়াম মুক্ত MRI মেচিন নিৰ্মাণ সম্ভৱ নে ? বৰ্ণনা কৰিলে অভিযন্তা অৰ্জুন অৰুণাচলমে...
ইটিভি ভাৰতৰ কাচমিন ফাৰ্ণাণ্ডেজৰ সৈতে ৰামোজী এক্সেলেন্স বঁটা (বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা) বিজয়ী অৰ্জুন অৰুণাচলমৰে বাৰ্তালাপ ৷ first indigenous, helium-free MRI scanner
Published : November 25, 2026 at 7:56 AM IST
বিজয়ৱাড়া : যদি আপুনি বেছিভাগ লোকক সোধে যে শূন্যৰ পৰা এটা ১.৫-টেছলা মেগনেটিক ৰেজোনেন্স ইমেজিং (MRI) স্কেনাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কিহৰ প্ৰয়োজন ? তেন্তে তেওঁলোকে আপোনাক ক’ব যে এয়া এক মূৰ্খামিৰ কাম । দশক দশক ধৰি বিশ্বৰ চিকিৎসা ইমেজিং বজাৰখন কেইটামান বহুজাতিক কোম্পানীৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত এক অভেদ্য দুৰ্গৰ দৰে হৈ আহিছে ।
চুম্বক, ৰেডিঅ’ ফ্ৰিকুৱেন্সি চিষ্টেম, সূক্ষ্ম ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু ইমেজ-ৰিকনষ্ট্ৰাকচন ছফ্টৱেৰৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গৱেষণা আৰু উন্নয়নত (R&D) কোটি কোটি টকা আৰু কেইবা দশকৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন ।
ভাৰতৰ দৰে এখন দেশত, য’ত প্ৰয়োজনতকৈ অন্ততঃ তিনিগুণ কম অৰ্থাৎ প্ৰায় ৪,৫০০ টা এমআৰআই মেচিনেৰে বিশাল জনসংখ্যাক সেৱা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু য’ত এটা মাত্ৰ স্কেনৰ বাবে এটা পৰিয়ালৰ ৫,০০০ টকাৰ পৰা ২৫,০০০ টকা পৰ্যন্ত খৰচ হয় ৷ তাত বিদেশৰ পৰা মেচিন আমদানি কৰাটোৱেই একমাত্ৰ উপায় হৈ আহিছে ।
কিন্তু অৰ্জুন অৰুণাচলমে সেই পৰম্পৰা ভাঙি পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল’লে । ৪৬ বছৰীয়া বাংগালুৰুৰ নিবাসী এই ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, আইআইটি বম্বেৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক তথা 'ভক্সেলগ্ৰিডছ ইনোভেশ্যনছ প্ৰাইভেট লিমিটেড'ৰ (Voxelgrids Innovations Pvt Ltd) প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীয়ে উদ্যোগটোৰ বহুতে অসম্ভৱ বুলি ভবা কামটো সম্ভৱ কৰি তুলিছে ৷
তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰথমটো বাণিজ্যিকভাৱে প্ৰমাণিত, থলুৱা ১.৫-টেছলা এমআৰআই স্কেনাৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে । তাতোকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল, তেওঁৰ দলটোৱে এনে এক হিলিয়াম-মুক্ত চুম্বকীয় গাঁথনি (helium-free magnet architecture) উদ্ভাৱন কৰিছে যিয়ে দুৰ্লভ আৰু ব্যয়বহুল তৰল হিলিয়ামৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া কৰিছে ৷
যিটো বিশ্বব্যাপী যোগান শৃংখলাৰ সংকটৰ বাবে এক ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছিল । ইয়াৰ ফলত উৎপাদন ব্যয় প্ৰায় ৪০% হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে মেচিনটোৰ ওজনো আধালৈ কমি গৈছে ।
বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা শিতানত ২০২৬ বৰ্ষৰ ৰামোজী এক্সেলেন্স বঁটা লাভৰ পাছতেই অৰুণাচলমে ইটিভি ভাৰতৰ (ETV Bharat) সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত 'উন্মাদ ধাৰণা'ক কিদৰে দশকজোৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে বাস্তৱ ৰূপ দিলে, সেই বিষয়ে বাখ্যা কৰে ।
২০২৬ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত এক জাকজমকতাৰে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু ৰামোজী গ্ৰুপৰ চিএমডি চি এইছ কিৰণকে ধৰি বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল চৈয়দ আব্দুল নাজিৰৰ পৰা অৰুণাচলমে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে।
'প্ৰত্যাৱৰ্তন'ৰ ভ্ৰম আৰু সন্মানৰ কঠোৰ বাস্তৱ
কাগজে-কলমে অৰুণাচলমৰ যাত্ৰাটো ছিলিকন ভেলীৰ পৰা স্বদেশলৈ উভতি অহাৰ এক চিৰপৰিচিত কাহিনীৰ দৰে লাগিব পাৰে । মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে ৷ পাছত তেওঁ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্নাতকোত্তৰ আৰু পিএইচডি কৰিবলৈ উইছকনছিন-মেডিছন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যায় ৷ তাৰ পাছত নিউয়ৰ্কৰ নিস্কায়ুনাস্থিত জিই গ্ল’বেল ৰিচাৰ্চত (GE Global Research) গৱেষণা বিজ্ঞানী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে।
তথাপিও, আমেৰিকাৰ কৰ্প’ৰেট গৱেষণাৰ আৰামদায়ক জীৱন এৰি ভাৰতলৈ উভতি আহিবলৈ কিহে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল বুলি সোধাত তেওঁ কয়,"মোৰ দেউতা ভাৰতীয় বায়ুসেনাত আছিল ৷ সেয়েহে মই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থাকি ডাঙৰ হৈছো আৰু বিদেশত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰাৰ মোৰ কেতিয়াও কোনো ইচ্ছা নাছিল ৷"
অৰুণাচলমে কয়,"উভতি অহাৰ বাবে কোনো বিশেষ অনুপ্ৰেৰণা নাছিল ৷ আচলতে বিদেশত থকাৰ মোৰ কেতিয়াও কোনো আগ্ৰহেই নাছিল । মই শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে তালৈ গৈছিলো আৰু প্ৰয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰাৰ পাছত ভাৰতত কিবা এটা নতুন চেষ্টা কৰিবলৈ উভতি আহি মই সুখী হৈছিলো ।"
এই বাস্তৱবাদী চিন্তাধাৰাৰ আঁৰত আছে এক গভীৰ দৃঢ় বিশ্বাস। পশ্চিমীয়া দেশত বসবাস আৰু কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাই বিশ্বজুৰি প্ৰতিপত্তি বা সন্মানে আচলতে কেনেকৈ কাম কৰে, সেই সন্দৰ্ভত থকা সকলো ভ্ৰম দূৰ কৰিছিল ।
তেওঁ কয়,"মোৰ মতে এটা অতি কঠোৰ সত্য আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে যিটোক আমি আওকাণ কৰি আছিলো ৷ আমি নিজৰ ভৰিত থিয় দিব লাগিব আৰু নিজৰ বস্তু নিজে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব । তেতিয়াহে মানুহে আপোনাক সঁচা অৰ্থত সন্মান কৰিব ৷"
"আমি ভাবো যে আমি বিদেশলৈ গৈ অৱদান আগবঢ়োৱাৰ বাবে মানুহে আমাক সন্মান কৰে ৷ কিন্তু সঁচা কথা ক’বলৈ গ’লে তেওঁলোকে নকৰে। তেওঁলোকে কেৱল ওপৰে ওপৰে অলপ সন্মান দেখুৱাইহে সুখী হয় ৷ কিন্তু প্ৰকৃততে আপুনি নিজৰ দেশখন গঢ়িব লাগিব আৰু নিজৰ সমাজত অৱদান আগবঢ়াব লাগিব।"-অৰ্জুন অৰুণাচলম
মেধাৰ বহিঃৰ্গমন (Brain Drain) এতিয়া পুৰণি সমস্যা
বছৰ বছৰ ধৰি ভাৰতীয় ডিপ-টেক (deep-tech) খণ্ডৰ আলোচনাসমূহত মেধাৰ বহিঃৰ্গমন বা 'ব্ৰেইন ড্ৰেইন'ক লৈ হোৱা চিন্তাই প্ৰাধান্য পাই আহিছে । উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰখনত ভৰি দিয়াৰ পূৰ্বে আইআইটি বম্বেত (IIT Bombay) ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে শিক্ষাদান কৰা অৰুণাচলমে প্ৰতিভা বিকাশৰ দুয়োটা দিশেই ওচৰৰ পৰা দেখিছে আৰু তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে এই পুৰণি ধাৰণাটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ অচল হৈ পৰিছে ।
তেওঁ কয়,"আইআইটিৰ এজন অধ্যাপক হোৱাৰ অভিজ্ঞতাৰে মই আপোনাক ক’ব পাৰোঁ যে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিভাসমূহ আচলতে এই প্ৰতিষ্ঠানিক পৰিৱেশৰ বাহিৰতহে আছে আৰু তেওঁলোকে ভাৰত এৰি নাযায়।"
উল্লেখ্য যে, অৰুণাচলমে বাংগালুৰুৰ পিনিয়া ঔদ্যোগিক এলেকাত (Peenya Industrial Estate) থকা নিজৰ কাৰখানাটোৰ অভিযন্তাসকলৰ ফালেই আঙুলিয়াই দিয়ে । যদিও তেওঁৰ দলটোত আইআইটি (IIT) আৰু আইআইএছচিৰ (IISc) কেইজনমান স্নাতক আছে, তথাপিও সৰহসংখ্যকেই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ (tier-two) অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা।
ইয়াৰে বহুজনক বৃহৎ আইটি (IT) সেৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ 'বেঞ্চ'ৰ পৰা অনা হৈছিল ৷ য’ত তেওঁলোকে সাধাৰণ কামৰ বাবে অপেক্ষা কৰি কম দৰমহাত দিন কটাইছিল ।
"তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অপচয় হৈ আছিল ৷ আমাক অভিযান্ত্ৰিক খণ্ডতো অৰ্থপূৰ্ণ কৰ্মসংস্থাপনৰ প্ৰয়োজন। আপুনি দেখিব তেওঁলোক কিমান দক্ষ আৰু কেনেকৈ অৱদান আগবঢ়াই আছে । তেওঁলোক আমি দৈনিক আলোচনা কৰা তথাকথিত শীৰ্ষ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ পৰা অহা নহয়, যিয়ে মোৰ এই কথাটোকে প্ৰমাণ কৰে যে আজি প্ৰতিভা এই পৰিৱেশৰ বাহিৰতহে বৰ্তি আছে।"-অৰুণাচলম
ৰতন টাটাৰ সৈতে হোৱা সেই সাক্ষাৎকাৰ যিয়ে সকলো সলনি কৰি দিছিল
তেওঁ কয়,"যদিও প্ৰতিভা সদায়েই আছিল, কিন্তু মূলধন নাছিল । অৰুণাচলমে যেতিয়া শিক্ষাবিদ হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়া আইআইটি বম্বেৰ (IIT Bombay) এজন সহকাৰী অধ্যাপকৰ বাবে উপলব্ধ প্ৰাৰম্ভিক অনুদান (seed grant) আছিল ১০ লাখ টকা ৷ যদি আপুনি কোনো ভৌতিক সঁজুলি নিকিনে, তেন্তে সেয়া হ্ৰাস কৰি ৫ লাখ টকা কৰা হৈছিল ।"
এটা এমআৰআই (MRI) প্ৰট’টাইপ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সূক্ষ্ম চুম্বক, বিশেষভাৱে নিৰ্মিত ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু বছৰ বছৰ ধৰি চলি থাকিব পৰাকৈ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হয় । ২০১৬ চনলৈকে সহযোগিতা আৰু পুঁজিৰ বাবে বিভিন্ন দুৱাৰত টোকৰ মাৰিও বিশেষ সফলতা পোৱা নাছিল ।
টাৰ্ণিং পইণ্টটো আহিছিল ভেংকট (আৰ. ভেংকটৰমণন, সেই সময়ৰ টাটা ট্ৰাষ্টছৰ পৰিচালন ন্যাসৰক্ষী)ৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে ৷ যিয়ে অৰুণাচলমক টাটা ট্ৰাষ্টছৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত অলাভজনক ইনকিউবেটৰ 'ছ’চিয়েল আলফা'ৰ (Social Alpha) সৈতে পৰিচয় কৰাই দিছিল । ইয়াৰ কিছুদিন পাছতেই অৰুণাচলমে প্ৰয়াত ৰতন টাটাৰ সন্মুখত বহি কথা পতাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল ।
"যেতিয়া মই তেওঁক প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ পাইছিলো, তেতিয়া তেওঁৰ বয়স আছিল ৭৮ বছৰ ৷ আমাৰ যন্ত্ৰটোক লৈ তেওঁ যথেষ্ট আশাবাদী আছিল ৷ বহু লোকে তেওঁক এই বিষয়ে দুবাৰ চিন্তা কৰিবলৈ কোৱা সত্ত্বেও তেওঁ অতি ইতিবাচক আছিল । তেওঁ আৰু শ্ৰীধৰ ভেম্বুৰ দৰে ব্যক্তিসকলে সঁচাকৈয়ে বিচাৰে যে ভাৰততে বস্তু নিৰ্মাণ হওক । আমাৰ কোম্পানীটোৰ বাবে সেয়া আছিল এক বৃহৎ টাৰ্ণিং পইণ্ট।"-অৰুণাচলম
"সেই প্ৰাৰম্ভিক মূলধনে ভক্সেলগ্ৰিডছক (Voxelgrids) এটা দল গঠন কৰিবলৈ আৰু মূল ছফ্টৱেৰ তথা প্ৰট’টাইপ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তুলিলে। শীঘ্ৰেই সামগ্ৰিক পুঁজি যোগানৰ পৰিৱেশ সলনি হ’বলৈ ধৰিলে। ২০১৭ চনত ভক্সেলগ্ৰিডছে ইণ্ডো-ইউএছ ছায়েন্স এণ্ড টেকন’লজি এণ্ডাউমেণ্ট ফাণ্ডৰ (Indo-US Science and Technology Endowment Fund) পৰা ২.৫ কোটি টকা লাভ কৰিছিলো ৷"-অৰুণাচলম
"ইয়াৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় বায়’ফাৰ্মা মিছনৰ অধীনত বায়’টেকন’লজি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেন্স কাউন্সিলৰ (BIRAC) জৰিয়তে প্ৰায় ১০-১২ কোটি টকাৰ লগতে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছিল । আজি যদি আপুনি আৰডিআই (RDI) পুঁজিৰ ফালে চায়, তেন্তে এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীয়ে বিলম্বিত ঋণৰ ভিত্তিত (deferred loan basis) ২০ নিযুত ডলাৰ পৰ্যন্ত লাভ কৰে ৷"-তেওঁ কয়
"১৫ বা ২০ বছৰ আগতে চৰকাৰৰ পৰা এটা লাভজনক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ ধন অহাটো এক অকল্পনীয় কথা আছিল। এয়া এক আমূল পৰিৱৰ্তন।"
হিলিয়াম-মুক্ত এক যুগান্তকাৰী অভিযান্ত্ৰিক উদ্ভাৱন
সেই মূলধনেৰে ভক্সেলগ্ৰিডছে (Voxelgrids) যি নিৰ্মাণ কৰিছে সেয়া কোনো পশ্চিমীয়া মেচিনৰ অনুকৰণ নহয় ৷ বৰঞ্চ ই এমআৰআই (MRI) পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু ছফ্টৱেৰৰ এক মৌলিক পুনৰ-চিন্তন । পৰম্পৰাগত চুপাৰকণ্ডাক্টিং এমআৰআই স্কেনাৰসমূহে চুম্বকবোৰক প্ৰায় পৰম শূন্য উষ্ণতালৈ ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিবলৈ তৰল হিলিয়ামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।
হিলিয়াম কেৱল ব্যয়বহুল আৰু ব্যৱহাৰ কৰাত জটিল হোৱাই নহয়, বিশ্বব্যাপী যোগানৰ সংকটে (ভূ-ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ বাবে অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰা) চিকিৎসালয়সমূহক স্কেনাৰ চলাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাত পেলাইছে ।
অৰুণাচলমৰ দলটোৱে তৰল হিলিয়ামৰ ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বাদ দি, চিকিৎসালয়সমূহত থকা ৫-ৰ পৰা ৬-টন ওজনৰ বিশাল মেচিনবোৰৰ তুলনাত এক পাতল, ২-ৰ পৰা ৩-টন ওজনৰ চিষ্টেমৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰিছে ৷ যিটো স্কেনৰ সময় ত্বৰান্বিত কৰা স্বকীয় ছফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত । ইয়াৰ প্ৰভাৱ ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান হৈছে ৷
ভক্সেলগ্ৰিডছৰ স্কেনাৰটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ চন্দ্ৰপুৰস্থিত টাটা কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনত (Tata Cancer Care Foundation) ইতিমধ্যে ক্লিনিকেলভাৱে কাৰ্যক্ষম হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো মেচিন বাংগালুৰুৰ সত্য সাই ইনষ্টিটিউট অৱ হায়াৰ মেডিকেল ছায়েন্সেছত (Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences) স্থাপন কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পাছতেই বিল এণ্ড মেলিণ্ডা গেটছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ (Bill & Melinda Gates Foundation) বাবে দুটা ক্লিনিকেল মেচিন স্থাপন কৰা হ’ব, যাৰ মূল লাখ টকা ৷ সেইসমূহ ৰাজহুৱা আৰু অলাভজনক চিকিৎসালয় য’ত উন্নত ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ সুবিধা ঐতিহাসিকভাৱে সহজলভ্য নাছিল ।
বিশ্বৰ বৈজ্ঞানিক সমাজৰ পৰাও অতি সোনকালেই ইয়াৰ স্বীকৃতি আহিছে । শেহতীয়াকৈ যেতিয়া ভক্সেলগ্ৰিডছৰ দুজন যুৱ অভিযন্তাই বিটছ পিলানীৰ (BITS Pilani) হায়দৰাবাদ চৌহদত তেওঁলোকৰ কাম উপস্থাপন কৰিছিল, তেতিয়া পেনচিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অতিথি অধ্যাপকে বিস্ময়ত থিয় হৈ পৰিছিল।
সৰু চিন্তাৰ প্ৰতিষেধক
যাত্ৰাটো মসৃণ আছিল নেকি বুলি সোধাত অৰুণাচলমে কয়,"বহুবাৰ মই ভাবিছিলো মই এইটো কিয় কৰিলো ? এয়া অতি কষ্টকৰ ৷ যদি আপুনি সৰু চিন্তা কৰে, তেন্তে আপুনি কেৱল সৰু কামহে কৰিব পাৰিব।"
তেওঁ কয় যে, ৰামোজী এক্সেলেন্স বঁটা লাভ কৰাটো কোনো ব্যক্তিগত ট্ৰফী হিচাপে নহয়, বৰঞ্চ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ভাৰতীয় নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে এক সফলতাৰ প্ৰমাণ হিচাপেহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
"থলুৱা প্ৰচেষ্টাৰ স্বীকৃতি অতি জৰুৰী ৷ যদি এনে এটা কোম্পানী কেনেবাকৈ সফল হয়, তেন্তে কাইলৈ এনে শ শ কোম্পানী গঢ় লৈ উঠিব । এতিয়াৰ পৰা ১০ বছৰ পাছত মই নিশ্চিত যে ভাৰতৰ পৰা বহু উন্নত চিকিৎসা সঁজুলি নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানী ওলাই আহিব । যিকোনো প্ৰকাৰে এয়া হ’বই।"- অৰুণাচলম
লগতে পঢ়ক:
তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো জনজাতীয় অঞ্চলত কেনেকৈ চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ কৰিছিল ডাঃ একুইনাছ এডাছেৰীয়ে...
ৰাইজে বন্ধ কোঠাত আৱদ্ধ কৰি ৰখা পডিলি ৰাজশেখৰ ৰাজুৱে প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো সফলতা লাভ কৰি কেনেকৈ 'দক্ষিণ মণ্ডলৰ জলমানৱ' হৈ পৰিল !