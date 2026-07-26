ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আন্দোলনৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগলৈ সমগ্ৰ পৰিক্ৰমা জানি লওক
৩৬ দিন ধৰি যন্তৰ মন্তৰ হৈ পৰিল সমগ্ৰ দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষা সংস্কাৰ বিচৰা প্ৰতিজন নাগৰিকৰ একত্ৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰ ৷ সমগ্ৰ পৰিক্ৰমাৰ এক অৱলোকন ৷
Published : July 26, 2026 at 7:16 PM IST
নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা (NEET) ত সংঘটিত হোৱা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল আৰু অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আন্দোলন হঠাতে আৰম্ভ হোৱা নাছিল । ২০২৬ চনৰ ৬ জুনত যন্তৰ মন্তৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এদিনীয়া প্ৰতীকী প্ৰতিবাদেই আছিল ইয়াৰ ভেটি । সেইদিনা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে চৰকাৰৰ পৰা ন্যায্য তদন্ত আৰু জবাবদিহিতাৰ দাবী জনায় । যেতিয়া চাৰিদিন তেওঁলোকৰ দাবীৰ ওপৰত কোনো সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ’ল, তেতিয়া ২০ জুনৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ।
পৰৱৰ্তী ৩৬ দিনলৈ যন্তৰ মন্তৰ সমগ্ৰ দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ থলী হৈ পৰে । এই সময়ছোৱাত অনশন, আৰক্ষীৰ দমন, মমবাতি জ্বলোৱা, ৰাজহুৱা সভা, সংসদলৈ সমদল ঘোষণা, বিভিন্ন সংগঠন আৰু ৰাজহুৱা ব্যক্তিৰ সমৰ্থন আদি অসংখ্য অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হৈছিল যন্তৰ মন্তৰ । অৱশেষত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ লগে লগে এই আন্দোলনে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হয় ।
এই আন্দোলন কেনেকৈ দেশৰ অন্যতম চৰ্চিত ছাত্ৰ আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ল, সেই বিষয়ে কিছু কথা জানো আহক-
৩৬ দিন ধৰি অবিৰত সংগ্ৰাম:
২০ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই আন্দোলন ৩৬ দিন অব্যাহত আছিল । বৰষুণ, গৰম, আৰক্ষী নিয়োগ, অসংখ্য কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যন্তৰ মন্তৰত অটল হৈ থাকিল । এই আন্দোলনে শিক্ষা ব্যৱস্থা, পৰীক্ষা ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অধিকাৰক লৈ দেশজোৰা বিতৰ্কৰ সূচনা কৰে । ৬ জুনত এদিনীয়া প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ হিচাপে আৰম্ভ হোৱা এই আন্দোলন ২০ জুনত অনিৰ্দিষ্টকালীন প্ৰতিবাদলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু ক্ৰমান্বয়ে দেশৰ অন্যতম চৰ্চিত ছাত্ৰ আন্দোলনলৈ পৰিণত হৈছিল ।
যন্তৰ মন্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৩৬ দিন ধৰি নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে । এই আন্দোলনে প্ৰমাণ কৰিলে যে যুৱক-যুৱতীসকল যেতিয়া শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে সংগঠিত হয় আৰু নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কণ্ঠ সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিধ্বনিত হয় ।
ক’ৰৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আন্দোলন: সম্পূৰ্ণ পৰিক্ৰমা
৬ জুন, ২০২৬: ক’ৰৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে যন্তৰ মন্তৰত এদিনীয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কাকত ফাদিল আৰু পৰীক্ষা কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দেশজোৰা আন্দোলন আৰম্ভ কৰে । এই সময়ছোৱাত সংগঠনটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
২০ জুন, ২০২৬: কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত যন্তৰ মন্তৰত অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দিল্লীত উপস্থিত হ’বলৈ ধৰিলে, আৰু এই আন্দোলন ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পালে ।
২২–২৭ জুন, ২০২৬: ছাত্ৰ সংগঠন, শিক্ষক, সমাজ কৰ্মীসকলে এই আন্দোলনক সমৰ্থন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এই আন্দোলন ৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰে ।
২৮ জুন, ২০২৬: পৰিৱেশবিদ সোণম ৱাংচুকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত আন্দোলনত যোগদান কৰি অনশন আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ ফলত আন্দোলনটো শক্তিশালী হৈ উঠিছিল ।
১–১৭ জুলাই ২০২৬: যন্তৰ মন্তৰত ধাৰাবাহিকভাৱে ধৰ্ণা, ৰাজহুৱা সভা, সংবাদমেল, প্ৰতিবাদ আদি অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পালে, আৰু বহুতো বিশিষ্ট সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়েও সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিবলৈ উপস্থিত হয় ।
১৮ জুলাই, ২০২৬: স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত সোণম ৱাংচুকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় দিল্লী আৰক্ষীয়ে । ৰাহুল গান্ধীয়ে সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে অভিজীত দীপকেই অনশনৰ ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ পিছতে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
১৯ জুলাই, ২০২৬: চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা সোণম ৱাংচুকক কেইবাজনো নেতাই সাক্ষাৎ কৰে । ইফালে যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকে, বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অটল হৈ থাকিল নিজৰ দাবীত ।
২০ জুলাই, ২০২৬: সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই দিল্লীৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । যন্তৰ মন্তৰৰ পৰা সংসদ অভিমুখে পদযাত্ৰা কৰিলে । আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল লাঠীচাৰ্জ, কন্দুৱা গেছ । এই সংঘৰ্ষত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষী জোৱান আহত হয় । চিজেপিৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।
২১–২২ জুলাই, ২০২৬: দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ সংগঠন, কৃষক সংগঠন আৰু বিভিন্ন সামাজিক গোটে আন্দোলনৰ সমৰ্থনত যন্তৰ মন্তৰত উপস্থিত হয় । প্ৰতিবাদস্থলীত সভা আৰু প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ নেতাসকলে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে । আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আটক কৰে ।
২২-২৫ জুলাই, ২০২৬: নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত দিল্লী মেট্ৰ’ই প্ৰতিবাদস্থলীৰ আশে-পাশে থকা এক ডজনৰো অধিক ষ্টেচন সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়ে । যন্তৰ মন্তৰৰ আশে-পাশে ইন্টাৰনেট সেৱা ব্যাহত । ইয়াৰ পিছতো বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখে ।
২৩-২৪ জুলাই, ২০২৬: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সম্বোধন কৰি কাকত ফাদিল ৰোধৰ বাবে কঠোৰ আইন প্ৰণয়নৰ আশ্বাস দিয়ে । জে পি নড্ডা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত সোণম ৱাংচুকে অনশনৰ অন্ত পেলায় ।
২৫ জুলাই, ২০২৬: যন্তৰ মন্তৰত জনসমাগম বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে লাঠীচাৰ্জ আৰু কন্দুৱা গেছৰ আশ্ৰয় লয় । সেইদিনা কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । চৰকাৰে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সকলো দাবী মানি লয় আৰু সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদৰ অন্ত পেলায় ।
NEET-UG কাকত ফাদিলৰ পৰা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগলৈকে: জানি লওক কেতিয়া কি হৈছিল...
৩ মে’, ২০২৬: সমগ্ৰ দেশতে অনুষ্ঠিত হোৱা NEET-UG পৰীক্ষাত ২৩ লাখৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হয় ।
১২ মে’: কাকত ফাদিলৰ অভিযোগৰ পিছত পৰীক্ষা বাতিল কৰি পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হয় ।
১৫ মে’: মুখ্য ন্যায়াধীশৰ মন্তব্যৰ পিছতে পৰীক্ষাত স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতা সন্দৰ্ভত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ।
১৬ মে’: অভিজিত দীপকেই ছ’চিয়েল মিডিয়াত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰে, যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্ৰ আন্দোলনলৈ পৰিণত হয় ।
৬ জুন: শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীত চিজেপিয়ে যন্তৰ মন্তৰত প্ৰথম এদিনীয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
২০ জুন: যন্তৰ মন্তৰত অনিৰ্দিষ্টকালীন প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হয়, য’ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
২১ জুন: NEET UG 2026 ৰ পুনৰ পৰীক্ষা সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হয় ।
২৮ জুন: সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমৰ্থনত অনশন আৰম্ভ কৰে ।
১৬ জুলাই: ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা (NTA)ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত NEET UG 2026 পুনৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে । পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা ২০ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভিতৰত প্ৰায় ১১.১২ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীক সফল ঘোষণা কৰা হয় ।
২০ জুলাই: সংসদলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পদযাত্ৰা । আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ ফলত লাঠী চাৰ্জ আৰু বল প্ৰয়োগ কৰা হয় ।
২১ জুলাই: বিৰোধীয়ে সংসদত লাঠীচাৰ্জ আৰু কাকত ফাদিলৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী জনায় ।
২৩ জুলাই: পৰীক্ষা সংস্কাৰৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত আৰু অন্যান্য সংশোধনী ব্যৱস্থাৰ কথা ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ।
২৪ জুলাই: পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত ৪৭ গৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এন টি এয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।
২৫ জুলাই: শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: সাংবাদিক-আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ অভিযোগত দেওবাৰে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ, ১৪ জনলৈ বৃদ্ধি গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা