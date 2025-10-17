ভাৰত কেনেকৈ বিশ্বগুৰু হ'ব ? কাৰাবন্দী সোণম ৱাংচুকৰ পত্নীৰ প্ৰশ্ন
যোধপুৰ কাৰাগাৰত থকা জলবায়ু কৰ্মী সোণম ৱাংচুকক সাক্ষাতৰ পিছতে পত্নীৰ বিশেষ পোষ্ট ।
Published : October 17, 2025 at 11:48 AM IST
যোধপুৰ : কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল লাডাখক সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ২৬ ছেপ্টেম্বৰত আটক হৈছিল জলবায়ু কৰ্মী তথা শিক্ষা সংস্কাৰক সোণম ৱাংচুক । সম্প্ৰতি তেওঁক ৰাজস্থানৰ যোধপুৰ কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে । ইফালে স্বামীৰ ন্যায় আৰু মুক্তিৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গীতাঞ্জলি আংমোৱে । ইয়াৰ মাজতে সোণম ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলি আংমোৱে চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ ৪ স্তম্ভ 'দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰু মূল্যবোধৰ পৰা বঞ্চিত' হোৱাৰ সময়ত ভাৰতে নিজকে কেনেকৈ 'বিশ্বগুৰু' বুলি ক'ব পাৰে ।
যোধপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত স্বামীক প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰাৰ ৯ দিন পিছত অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে গীতাঞ্জলিয়ে পুনৰ কাৰাগাৰত উপস্থিত হয় । গীতাঞ্জলি ৱাংচুকে জনোৱা মতে তেওঁ স্বামীৰ হাতত এখন শিশু বিশ্বকোষ অৰ্পণ কৰিছে । সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত সোণম ৱাংচুকে সকলোকে সহায় আগবঢ়োৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে বুলিও পত্নীয়ে উল্লেখ কৰে ।
Met @Wangchuk66 at Jodhpur today! Gave him the children’s Encyclopedia that he had requested for! He thanks everyone for their support and shares this song of optimism to not lose hope:https://t.co/rQKx1PZO7G— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) October 16, 2025
रात भर का है मेहमान अंधेरा
किस के रोके रूका है सवेरा
रात जितनी भी…
স্বামীক সাক্ষাতৰ পিছত গীতাঞ্জলিয়ে ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি এক্সৰ আন এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "ভাবি আচৰিত হৈছো ভাৰত কেনেকৈ বিশ্বগুৰু হ'ব পাৰে : যেতিয়া ইয়াৰ ৪ টা স্তম্ভ: সংসদ, আমোলাতন্ত্ৰ, ন্যায়পালিকা আৰু সংবাদ মাধ্যম দুৰ্নীতি, পক্ষপাতমূলক, অক্ষম আৰু মূল্যবোধৰ পৰা বঞ্চিত ?"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "ভাৰত কেনেকৈ এনে এখন দেশলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে য'ত প্ৰতিজন ৰাজনীতিবিদ, আমোলা, অধিবক্তা, ন্যায়াধীশ, সাংবাদিক আৰু পেছাদাৰী দায়িত্বশীল আৰু নিস্বাৰ্থ হয় ?"
Wondering how India can become a Vishwaguru when its 4 pillars: Parliament, Bureaucracy, Judiciary and Media are corrupt, partisan, incapable and bereft of values?— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) October 16, 2025
How can India transform into a country where every politician, bureaucrat, lawyer, judge, reporter and professional…
উল্লেখ্য যে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ চেটান ডৰ্জে লে আৰু অধিবক্তা মুস্তাফা হাজীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে বিশেষ অনুমতি লৈ সোণম ৱাংচুকক সাক্ষাৎ কৰিছিল । কিন্তু ছিকাৰৰ ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী)ৰ সাংসদ অমৰাৰামে যেতিয়া এটা প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে সোণম ৱাংচুকক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁক অনুমতি নিদিলে । তাৰ পিছতে সাংসদগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে আৰু লাডাখবাসীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । সাংসদগৰাকীয়ে ৱাংচুকক কাৰাগাৰত ৰখা কাৰ্যক চৰকাৰৰ দমনমূলক নীতি বুলি অভিহিত কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল লাডাখক সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবীত হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত সংঘটিত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষৰ পিছতে এন এছ এৰ অধীনত ৱাংচুকক আটক কৰা হৈছিল । এই ঘটনাত প্ৰায় ৪ জন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে ৯০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হৈছিল । চৰকাৰে তেওঁক হিংসাৰ বাবে উচটনি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । আটক কৰিয়ে তেওঁক দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাৰ পৰা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত ৱাংচুকক যোধপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক :লাডাখ হিংসা; ৱাংচুকৰ মুক্তি বিচাৰি উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ পত্নী