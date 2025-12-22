হতাশা মুক্ত হৈ সাফল্য়ৰ শিখৰ স্পৰ্শ কৰা এগৰাকী মহিলা

হতাশা মুক্ত হৈ সাফল্য়ৰ শিখৰ স্পৰ্শ কৰা এগৰাকী মহিলা
এসময়ত মানসিক হতাশাত ভোগা লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই পথৰ কাষতেই আৰম্ভ কৰিছিল এখন সৰু দোকান আৰু এতিয়া...
Published : December 22, 2025 at 3:13 PM IST
ভূৱনেশ্বৰ (ওড়িশা): মানসিক হতাশাই মানুহৰ জাৱনটো কিমান জটিল কৰিব পাৰে সেয়া এনে সমস্য়াত ভোগাসকলেহে ভালদৰে বুজি পায় । বিশ্বত মানসিক হতাশা এক গুৰুতৰ সমস্যা হিচাপে গণ্য় কৰা হৈছে । এনে সমস্য়াত আক্ৰান্তৰ বহুতেই নীৰৱ সংগ্ৰামৰ মাজেৰে পাৰ সময় ।
অৱশ্য়ে এনে মানসিক সমস্য়াত ভোগাসকলৰ মাজতো কেতিয়াবা এটা সৰু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সমাজৰ বাবে এক শক্তিশালী আদৰ্শত পৰিণত হ’ব পাৰে । আজি পাঠকক এনে এগৰাকী মহিলাৰ সাফল্য়ৰ আঁৰৰ কাহিনী এটিয়েই ব্য়াখ্য়া কৰিবলৈ ওলাইছো ।
এই মহিলাগৰাকী ওড়িশাৰ ভূৱনেশ্বৰৰ । তেওঁৰ নাম লক্ষ্মীপ্ৰিয়া ভোই । এসময়ত তেওঁ মানসিক হতাশাত ভুগিছিল । অৱশ্য়ে ইয়াৰ মাজতেই মহিলাগৰাকীয়ে বিষণ্ণতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি পথৰ কাষতেই আৰম্ভ কৰে এখন সৰু দোকান । এই দোকানখনেই এতিয়া পৰ্যবেসিত হৈছে এখন পূৰ্ণাংগ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ ।
আত্মবিশ্বাসৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে কৰিলে এই কাম :
লক্ষ্মীপ্ৰিয়াৰ এই হতাশা আৰম্ভ হৈছিল তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনত বছৰ বছৰ ধৰি আৱেগিক চাপৰ বাবে । বাৰে বাৰে চিকিৎসা কৰিও তেওঁ গৰ্ভধাৰণ কৰিব পৰা নাছিল । সময়ৰ লগে লগে চৌপাশৰ মানুহৰ পৰিৱৰ্তিত আচৰণে তেওঁৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় ।
অৱশ্যে এনে সময়তেই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে লক্ষ্য কৰিলে যে লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই সকলো বিষয়ৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰখিবলৈ ধৰিছে । সেয়েহে তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই আনিবলৈ ঘৰৰ বাহিৰত কামত লিপ্ত হ’বলৈ উৎসাহিত কৰে ।
প্ৰথম দিনাই উপাৰ্জন কৰিছিল ৫০০ টকা :
লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই নিজকে ব্য়স্ত ৰখাৰ কামৰ আৰম্ভণি কৰিছিল ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ পিছত । সেই সময়ত যেতিয়া সকলোৰে মাজত ঘৰতে ৰন্ধা স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্যৰ চাহিদা অধিক বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই আৰম্ভ কৰিলে ৰোটি কৰ্ণাৰ । ২০২২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত তিনি ফুটৰ টেবুলেৰে আৰম্ভ কৰি ঘৰতে বনোৱা খাদ্য পৰিৱেশন কৰে ।
প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল ৰাতিৰ আহাৰহে ৰুটি, সান্তুলা আৰু ডালমাৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰা হৈছিল । প্ৰথম দিনাই প্ৰায় ৫০০ টকা উপাৰ্জন কৰিছিল । তেওঁৰ সকলো খাদ্য বিক্ৰী হোৱাত তাতেই অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰে ।
এনে সঁহাৰি লাভ কৰাৰ পিচত এসপ্তাহৰ ভিতৰতে বিক্ৰীয়ে ৩ হাজাৰ টকা অতিক্ৰম কৰিলে । গ্ৰাহকে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চৰো ব্য়ৱস্থা কৰিবলৈ দাবী কৰিলে । পুৱাৰ টিফিন সামগ্ৰীৰ ভিতৰত চকুলি, ৰুটি, পৰঠা, উপমা আৰু পটলৰ সৈতে পুৰী । চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সেৱাও আৰম্ভ কৰিলে ।
অৱশ্য়ে সেই সময়ত বহাৰ ব্যৱস্থা নাছিল আৰু কেৱল পাৰ্চেলহে দিয়া হৈছিল । লাহে লাহে পথৰ কাষৰ সৰু দোকানখন এতিয়া শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ পৰ্যবেসিত হৈছে ।
হোম ডেলিভাৰী :
এছ পি স্কোৱাৰৰ ওচৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ আৰু ডিনাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াত ডাইন-ইন, পাৰ্চেল আৰু হোম ডেলিভাৰীৰ বিকল্প উপলব্ধ ।ৰেষ্টুৰেণ্টখনত ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ আৰু ডিনাৰৰ ব্যৱস্থা আছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে সপ্তাহত মাত্ৰ তিনিদিন মানে বুধবাৰ, শুকুৰবাৰ আৰু দেওবাৰে আমিষ খাদ্য পৰিৱেশন কৰা হৈছিল যদিও বাকী দিনবোৰত আছিল নিৰামিষ খাদ্য; কিন্তু ৰাইজৰ চাহিদাৰ বাবে এতিয়া নিতৌ দুয়োবিধ ব্যঞ্জনেই উপলব্ধ ।
কি কি খাদ্য় উপলব্ধ ?
নিৰামিষ মেনুত ভাত, ৰুটি, চাকুলি, পৰঠা, উত্তপম্ম, ভেজ থালি, মাছৰুম থালি, পানীৰ থালি, সান্তুলা, দালি, ডালমা, তদকা, চানা মছলা, আলু দম, মিক্স ভেজ, কদৈ পানীৰ, পনীৰ মছলা, মছলা ভেঁকুৰ আৰু টাৱা ভাজা আদি উপলদ্ধ ।
একেদৰে আমিষ খাদ্য তালিকাত চিকেন প্লেট, মটন প্লেট, মাছৰ প্লেট, কণীৰ প্লেট, চিকেন তৰকাৰী, চিকেন মছলা, চিকেন কাছা, মটন তৰকাৰী, কণী পৰঠা, মাছৰ তৰকাৰী, কণীৰ তৰকাৰী, কণীৰ অমলেট আৰু কণীৰ ভূজিয়া আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
প্ৰায় ৫০ বছৰীয়া লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই ব্যক্তিগতভাৱে পাকঘৰৰ তদাৰক কৰে । এয়া তেওঁৰ প্ৰিয় ঠাই। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ গৰাকী হোৱাৰ পিছতো তেওঁ কেচ কাউণ্টাৰৰ ওচৰত বহি থকাটো খুব কমেইহে দেখা যায় । ১৯৭৩ চনৰ ২৭ জুলাইত নয়াগড় জিলাৰ দাসপল্লাত জন্মগ্ৰহণ কৰা তিনি ভাই-ভনীৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই এই কাম কৰিয়েই আনন্দ লাভ কৰে ।
তেওঁৰ পিতৃ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছিল । খুড়াৰ প্ৰাণানাথ কলেজৰ পৰা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত ১৯৯৫ চনৰ ২৫ জুনত অভিযন্তা অশোক ৰঞ্জন ভৈৰ সৈতে ২১ বছৰ বয়সতে তেওঁ বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । বিয়াৰ পূৰ্বে এসময়ত কম জনা ৰন্ধা-বঢ়াই পিছত তেওঁৰ এই ক্ষেত্ৰত শক্তিৰ উৎস হৈ পৰে ।
এই সন্দৰ্ভত লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই কয়, "হোটেলৰ খাদ্য আৰু ঘৰতে ৰন্ধা-বঢ়াৰ মাজত ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে ।" কৰ’ণাৰ পিছত মানুহে এনেকুৱা খাদ্য বিচাৰিছিল যিটো স্বাস্থ্যকৰ আৰু সহজ । মই ভাবিছিলো যে যদি মই ওড়িয়া ঘৰুৱা খাদ্য পৰিৱেশন কৰিব পাৰো তেন্তে মানুহে গ্ৰহণ কৰিব ।”
এতিয়া দৈনিক ৫০ হাজাৰ টকাৰ বিক্ৰী :
বৰ্তমান এই ব্যৱসায়টোৱে দৈনিক ৫০ হাজাৰ টকাৰ ওপৰত বিক্ৰীৰ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ প্ৰায় ১৫০ৰ পৰা ২০০ নিয়মীয়া গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াই আছে । জন্মদিন, সৰু সৰু বিয়া আৰু স্থানীয় অনুষ্ঠানৰ বাবেও খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । তেওঁ ইয়াৰ মাজতেই ৰাজ্য চৰকাৰে আয়োজিত মেলা যেনে ছিছিৰ সৰস মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
১১ গৰাকী মহিলাৰ উপাৰ্জনৰ উৎস :
চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে তেওঁৰ প্ৰথম সহযোগী শকুন্তলা ছাহুক জড়িত কৰা হয়। পিছত আন কেইবাগৰাকীও মহিলাও এই ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ পৰে । ৰেষ্টুৰেণ্টখনত মাত্ৰ দুজন পুৰুষ কৰ্মচাৰীয়েহে ক্ৰয় আৰু ডেলিভাৰী চম্ভালি আছে ।
মমতা জেনাই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মুখ্য চেফ হিচাপে কাম কৰাৰ বিপৰীতে পূৰ্ণিমা খুণ্টিয়া, দীপিকা শ্বেইন, স্বৰ্ণলতা ছাহু, আৰু শকুন্তলা ছাহুৱে দলটোৰ সহযোগী হিচাপে কাম কৰি আহিছে । এতিয়া প্ৰায় ১১ গৰাকী মহিলাৰ উপাৰ্জনৰ উৎস হৈ পৰিছে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন।
লক্ষ্মীপ্ৰিয়াৰ প্ৰথম সহযোগী শকুন্তলা ছাহুৱে কয় যে প্ৰথম দিনবোৰ অনিশ্চয়তাৰে ভৰি আছিল। "আমি আৰম্ভণিতে ভয় খাইছিলো আৰু ব্যৱসায়িক অভিজ্ঞতা নাছিল; কিন্তু এতিয়া সকলো সুচাৰুৰূপে চলি আছে আৰু আমি একেলগে চম্ভালিছো ।" শকুন্তলাই এইদৰে কয় ।
স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত যোগদান কৰা আন এগৰাকী কৰ্মচাৰী স্বৰ্ণলতা ছাহুৱে কয় যে ৰেষ্টুৰেণ্টখনে তেওঁক নিজৰ বুলি অনুভৱ কৰাইছিল। " মই আগতে কেতিয়াও বাহিৰত কাম কৰা নাছিলো; কিন্তু ইয়াত,পৰিয়ালৰ দৰে লাগে । মই যাব নিবিচাৰো ।"
গ্ৰাহকে কি কয় ?
নজৰুদ্দিন খান নামৰ এজন গ্ৰাহকে কয়, "এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ খাদ্যৰ সোৱাদ আৰু পৰিমাণ ভাল । লক্ষ্মীপ্ৰিয়াৰ ৰোটি কৰ্ণাৰত প্ৰায় এবছৰ ধৰি নিয়মীয়াকৈ খাই আহিছো। খাদ্যৰ সোৱাদ ঘৰৰ দৰে। তেল আৰু মছলা কম, যিটো স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল আৰু দামো যুক্তিসংগত ।"