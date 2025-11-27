ETV Bharat / bharat

লক্ষাধিক মূল্যৰ বিদেশী ভাটৌৰ বাসস্থানলৈ পৰিণত এখনি ঘৰ

শৈশৱৰ মোহ হিচাপে যিটো কাম আৰম্ভ কৰিছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়াই জীৱন জীৱিকা হৈ পৰিল এজন লোকৰ ৷ পঢ়ক এই খবৰ...

বিদেশী ভাটৌৰ বাসস্থানলৈ পৰ্যবেসিত এখনি ঘৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 27, 2025 at 6:35 PM IST

4 Min Read
মুজাফ্ফৰপুৰ(বিহাৰ): বিহাৰৰ এখন চহৰ কামৰা মহল্লা ৷ চহৰখন ভৰি আছে ভিন্নৰঙী চৰাইৰে ৷ শৈশৱতে গঢ় লৈ উঠা নিভাঁজ আকৰ্ষণৰ বাবেই আজি চহৰখনৰ বাসিন্দা সুজিতৰ ঘৰ ভৰি পৰিছে বিৰল আৰু দামী দামী ভাটৌ চৰাইৰ বহুমূলীয়া সংগ্ৰহৰে ৷

সুজিতৰ বাবে বিদেশী চৰাইবোৰ কেৱল পোহনীয়া সামগ্ৰী নহয়, বৰং ই একোখন ঘৰৰ প্ৰথম প্ৰেম আৰু হৃদস্পন্দন । বছৰ বছৰ ধৰি নিজৰ ঘৰৰ প্ৰতিটো চুক-কোণ সযতনে চৰাইৰ বাবে সজাই ৰাখি এখন সৰু-সুৰা অভয়াৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা সুজিতে কয়, ‘‘এইবোৰেই মোৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য হৈ পৰিছে ।’’

সুজিতৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে আপোনাক সেউজীয়া, বগা, ক’লা, ৰঙা, নীলা, হালধীয়া, গোলাপী আদি ৰঙে আকৰ্ষণ কৰিব ৷ সুজিতে নিজে অংকন কৰি তৈয়াৰ কৰা ভিন্নৰঙী পৰিৱেশৰ মাজেৰে উৰি ফুৰা দেখিবলৈ পাব বিভিন্ন ধৰণৰ ভাটৌ ৷

ককাটুৰ পৰা গ্ৰীণ-উইংড মেকলৈ সকলো আছে ইয়াত (ETV Bharat)

‘‘মানুহ সাধাৰণতে সোণৰ চেইন, আঙঠি, দামী গাড়ীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত । মোৰ চখ হৈছে বিদেশী চৰাই ৰখা । মোৰ ঘৰত থকা সকলো চৰাই ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ এপত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । মই কোনো ভাৰতীয় প্ৰজাতিৰ চৰাই নাৰাখোঁ । মই মোৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ সঞ্চয় এই চখ আৰু ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিছো ৷’’ সুজিতে হাঁহি হাঁহি কয় ।

তেওঁৰ ঘৰৰ ভিতৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ চৰাইবোৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু আমেৰিকাৰ চৰাইবোৰৰ সৈতে মিলি যায় । ককাটু, আফ্ৰিকান গ্ৰে, আমেৰিকান মেক’, ৰামধেনু ল’ৰী, ব্লু-গোল্ড আৰু গ্ৰীণ-উইংড মেক’ আটাই কেইবিধ প্ৰজাতিৰ বিদেশী চৰাইয়ে সুজিতৰ তত্বাৱধানত একেটা স্থানতে বাস কৰি আছে ৷

চৰাইবোৰৰ চিঞৰ-বাখৰবোৰ কোঠাবোৰৰ মাজেৰে প্ৰতিধ্বনিত হৈ থাকে, সুজিতৰ জীৱনৰ শব্দৰেখাত পৰিণত হৈ পৰিছে এই চিঞৰবোৰ ৷ সুজিতৰ বাবে প্ৰতিদিনে পুৱাটো একোবিধ খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ হয় – সূৰ্যমুখী ফুলৰ গুটি, কচু, ফল-মূল আৰু আন কেতবোৰ পুষ্টিকৰ উপাদান । এই চৰাইবোৰৰ বহুসংখ্যক প্ৰায় এটা দশক ধৰি সুজিতৰ ঘৰত আছে । সুজিতে ইহঁতৰ প্ৰজনন কৰোৱায়, যিটো এতিয়া তেওঁৰ জীৱিকাত পৰিণত হৈছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘এয়া কেৱল জীৱিকাৰ বিকল্প নহয়, ই এক আৱেগিক যাত্ৰা ।’’

সুজিতে লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰে এই চৰাই বিক্ৰীৰে (ETV Bharat)

সুজিতে মনত পেলাই যে তেওঁ পাটনাৰ পৰা এযোৰ গলাহ ককাটু ১ লাখ টকাত কিনিছিল । দুবছৰৰ পাছত এই চৰাই দুটাই প্ৰায় ৩ লাখ টকা মূল্যৰ ছটাকৈ পোৱালিৰ জন্ম দিয়ে । ৮০ হাজাৰ টকাত ক্ৰয় কৰা আফ্ৰিকান গ্ৰেজ এতিয়া আঠজনীয়া পৰিয়াললৈ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ মূল্য প্ৰায় ৪ লাখ টকা । ৩ লাখ টকাত কিনা আমেৰিকান মেক’ তিনিযোৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ মূল্য প্ৰায় ৬ লাখ টকা । একেদৰে ৰেইনবো ল’ৰী, ব্লু-গোল্ড মেক’, আফ্ৰিকান গ্ৰে, গ্ৰীণ-উইং মেক’ আদি প্ৰতিটো প্ৰজাতিয়ে নিজস্ব সৌন্দৰ্যৰে মহীয়ান আৰু ই অতি ব্যয়বহুল ।

  • ৰামধেনু ল’ৰী ৫০,০০০–৭০,০০০ টকাত বিক্ৰী হয়
  • ব্লু-গোল্ড মেকাউছ ১ লাখ–২.৪ লাখ টকা
  • আফ্ৰিকান গ্ৰেজ ৭০,০০০ টকা–১.৫ লাখ টকা
  • গ্ৰীণ-উইং মেকাউছ ১ লাখ টকা–৩.৫ লাখ টকা

অবিৰত প্ৰজনন নিশ্চিত কৰিবলৈ সুজিতে এটা সৰু মেচিন আৰু কণীৰ পৰা পোৱালি জন্মাবলৈ ইনকিউবেটৰ ব্যৱহাৰ কৰে, যিটো তেওঁৰ বাবে গেম চেঞ্জাৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে । ইয়াৰ ফলত তেওঁ ঋতুভিত্তিক চক্ৰৰ পৰা মুক্ত হয়, যাৰ ফলত তেওঁ বছৰজুৰি পোৱালিবোৰৰ যত্ন ল’ব পাৰে । এই আৱেগিক লালন-পালন কৰাত পত্নীকে ধৰি পৰিয়ালেও সহায় কৰে । তেওঁৰ ঘৰলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহে, যিসকলে তেওঁ সৃষ্টি কৰা অসাধাৰণ পৃথিৱীখন চাবলৈ আহে ৷

আইন সম্পৰ্কে সুজিত কিন্তু অতি সচেতন । বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন, ১৯৭২ অনুসৰি ভাৰতীয় যিকোনো প্ৰজাতিৰ চৰাইক বন্দী কৰি ৰখাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । কেৱল বিদেশী চৰাই যেনে বাডজেৰিগাৰ বা লাভবাৰ্ডকহে ঘৰত ৰখাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে ।

মুজাফ্ফৰপুৰ জিলাৰ বন বিষয়া চিন্তাপালিয়ে কয়, ‘‘বিদেশী চৰাই ৰখাটো বৈধ, অৱশ্যে ভাৰতীয় মূলৰ চৰাই ঘৰত ৰখাটো নিষিদ্ধ । আনকি পাৰ আৰু মইনা চৰায়ো এই নিষেধাজ্ঞাৰ অধীনত আহে । উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় ৷’’

তেওঁ সকীয়াই দিয়ে যে যদি কোনো এনেধৰণৰ চৰাই কোনো ব্যক্তিৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয়, তেন্তে তেওঁক তিনি বছৰৰ কাৰাদণ্ড আৰু ২৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ’ব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: শীতৰ কোলাত কাশ্মীৰ উপত্যকা: শুভ্ৰ বৰফে চুমিছে সেউজীয়া, মাইনাছ ১৬ ডিগ্ৰীলৈ ঠাণ্ডাৰ শিহৰণ

