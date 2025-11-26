পক্ষী প্ৰেম কাক কয় সেয়া চাবলৈ আহক সুজিতৰ ঘৰলৈ, যেন এক আচৰিত পৃথিৱী

পক্ষী প্ৰেম কাক কয় সেয়া চাবলৈ আহক সুজিতৰ ঘৰলৈ, যেন এক আচৰিত পৃথিৱী
বিগত ১০ বছৰ ধৰি আমেৰিকা, আফ্ৰিকা আদি দেশৰ ভিন্ন প্ৰজাতিৰ ভাটৌৰ মালিক বিহাৰৰ সুজিত । দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোকে ভিৰ কৰে সুজিতৰ ঘৰত ।
Published : November 26, 2025 at 2:46 PM IST
মুজাফ্ফৰপুৰ : বিহাৰৰ মুজাফ্ফৰপুৰৰ কাম্ৰা মহল্লাৰ বাসিন্দা সুজিতৰ সৰুৰে পৰা বিদেশী পক্ষীৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছিল । পক্ষীৰ প্ৰতি তেওঁৰ ইমানে আদৰ আছিল যে নিজৰ ঘৰতে এখন মিনি পক্ষী চিৰিয়াখানা স্থাপন কৰিছিল । তেওঁ ওচৰত আছে বহু আকৰ্ষণীয় আৰু বিৰল প্ৰজাতিৰ ভাটৌ । যিবোৰৰ মূল্য কেইবা লাখ টকা হ'ব ।
বিদেশী পক্ষী পালনৰ চখ
সুজিতৰ ঘৰখন ভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিদেশী ভাটৌৰ এক আচৰিত পৃথিৱী । কেৱল সেউজীয়া ভাটৌৱে নহয় । বগা, ক'লা, ৰঙা, নীলা, হালধীয়া, আনকি গুলপীয়া ৰঙৰো বহু ভাটৌৰ মালিক সুজিত ৷ পক্ষীৰবোৰৰ বাবে তেওঁ এক বিশেষ পিঞ্জৰা নিৰ্মাণ কৰিছে । সুজিতৰ মতে এই পক্ষীবোৰক লালন পালন কৰা তেওঁৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ আৱেগ ।
পক্ষীপ্ৰেমী সুজিতে কয়, "মানুহ সোণৰ অলংকাৰ, আঙঠি আৰু দামী গাড়ীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত । মোৰ চখ হৈছে দামী পক্ষী ৰখা । মোৰ সকলো পক্ষী ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ এপত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । মই কোনো ভাৰতীয় প্ৰজাতিৰ চৰাই নাৰাখোঁ । মই মোৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ সঞ্চয় এই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিছোঁ ।"
কোন কোন দেশৰ ভাটৌ আছে ?
সুজিতৰ ঘৰত থকা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ভাটৌৰ ভিতৰত আছে গালাহ ককাটু (অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এক প্ৰজাতি), আফ্ৰিকান গ্ৰে (দক্ষিণ আফ্ৰিকান), আমেৰিকান মেক', ৰেইনবো ল'ৰিছ, ব্লু-গোল্ড মাকাও আৰু গ্ৰীণ-উইং মাকাও আদি । এই বিদেশী ভাটৌবোৰৰ সুৰীয়া কলৰৱে সুজিতৰ ঘৰখন ৰোমাঞ্চকৰ কৰি ৰাখে ।
পক্ষীবোৰৰ খাদ্য :
সুজিত পক্ষীবোৰৰ বাবে নিতৌ বেলি ফুলৰ গুটি, পালেং শাক, বুট, ফলমুল আৰু অন্যান্য পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰে । বিগত ১০ বছৰ ধৰি তেওঁ কেইবাটাও ভাটৌৰ মালিক । সৰুৰে পৰা পক্ষীপ্ৰেমী সুজিতে এতিয়া এই কথাটোকে নিজৰ আৱেগ আৰু কৰ্মসংস্থাপন দুয়োটালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ বিদেশী পক্ষীৰ প্ৰজনন কৰি তাৰ পৰা লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছে ।
ভাটৌবোৰৰ দাম কিমান ?
সুজিতে কয়, " মই পাটনাৰ পৰা এক লাখ টকাত অষ্ট্ৰেলিয়ান গালাহ ককাটু এযোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলো । দুবছৰ প্ৰজননৰ পিছত ৬ টা পোৱালিৰ মূল্য প্ৰায় ৩ লাখ টকা হ'ল । ইফালে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা এযোৰ আফ্ৰিকান গ্ৰে পেৰ'ট ৮০ হাজাৰ টকাত ক্ৰয় কৰি আনিছিলো, যাৰ সংখ্যা এতিয়া ৮ টা লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় ৪ লাখ টকা হৈছে ।"
এযোৰ আমেৰিকান মেক' সুজিতে জয়পুৰৰ পৰা প্ৰায় ৩ লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিছিল । প্ৰজননৰ পিছত এতিয়া ৬ টা পোৱালি হৈছে । যাৰ মূল্য প্ৰায় ৬ লাখ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ ৰেইনবো ল'ৰিছ, আফ্ৰিকান গ্ৰে, ব্লু-গোল্ড মেক', গ্ৰীণ-উইং মেক' আদি মূল্যৱান প্ৰজাতিৰ ভাটৌ আছে । ৰেইনবো ল'ৰিছৰ দাম ৫০,০০০ৰ পৰা ৭০,০০০ টা । ব্লু-গোল্ড মেক'ৰ দাম ১ লাখৰ পৰা ২.৪ লাখ, আফ্ৰিকান গ্ৰে পেৰ'টৰ মূল্য ৭০,০০০ৰ পৰা ১.৫ লাখ আৰু গ্ৰীণ-উইং মেক'ৰ দাম ১ লাখৰ পৰা ৩.৫ লাখ টকা ।
পোৱালি জগোৱাৰ পদ্ধতি :
সুজিতে কণীৰ পৰা পোৱালি জন্ম দিবলৈ ইনকিউবেটৰ ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ ফলত প্ৰজননৰ পৰিৱেশৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে । তেওঁ কয় যে তেওঁৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালে এই প্ৰচেষ্টাত সহযোগ কৰে । শেহতীয়াকৈ বিয়াৰ পিছত তেওঁৰ পত্নীও এই প্ৰচেষ্টাত সহযোগ কৰিছে । বিদেশী পক্ষীবোৰ চাবলৈ তেওঁৰ ঘৰলৈ দূৰ-দূৰণিৰ পৰা লোকৰ আগমন হয় ।
আইনে কি কয় ?
১৯৭২ চনৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন অনুসৰি ভাৰতীয় প্ৰজাতিৰ যিকোনো বনৰীয়া পক্ষীক পিঞ্জৰাত ৰখাটো অবৈধ । কেৱল বিদেশী পক্ষী যেনে বাডজেৰিগাৰ বা লাভবাৰ্ড আদিৰ ক্ষেত্ৰত হে অনুমতি আছে । যদি আপোনাৰ হাতত কোনো নিষিদ্ধ পক্ষী ধৰা পৰে তেন্তে ৩ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড আৰু ২৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব পাৰে ।
এই সন্দৰ্ভত মুজাফ্ফৰপুৰৰ বন বিষয়াই কয়, "বিদেশী পক্ষী ৰখাটো বৈধ । অৱশ্যে ভাৰতীয়মূলৰ পক্ষী ৰখাটো নিষিদ্ধ । পাৰ আৰু মাইনাও নিষিদ্ধ । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব পাৰে ।"
লগতে পঢ়ক :২৬/১১ৰ ৰক্তাক্ত নিশা ২০ গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা এগৰাকী সাহসী নাৰ্ছ