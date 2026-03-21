কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা এল পি জিৰ যোগান ২০% বৃদ্ধি; হোটেল, ধাবা, কেণ্টিনে লাভ কৰিব ইয়াৰ সুফলতা

কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা এল পি জিৰ যোগান ২০% বৃদ্ধি; হোটেল, ধাবা, কেণ্টিনে লাভ কৰিব ইয়াৰ সুফলতা
ৰেষ্টোৰা, ধাবা, হোটেল আৰু উদ্যোগিক ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে অতিৰিক্ত এলপিজি যোগান অহা ২৩মাৰ্চৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব । পৰৱৰ্তী জাননী নহা পৰ্যন্ত এই ব্যৱস্থা চলি থাকিব ।
Published : March 21, 2026 at 11:48 PM IST
নতুন দিল্লী : মধ্য প্ৰাচ্যত চলি থকা সংঘাতৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ব্যাঘাতৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ বাণিজ্যিক এল পি জিৰ যোগান আৰু বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইন্ধনৰ উপলব্ধতা সুস্থিৰ কৰাৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় খণ্ডসমূহক সহায় কৰাৰ প্ৰচেষ্টা তীব্ৰতৰ কৰি তোলে ।
পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে কয় যে বাণিজ্যিক তৰলীকৃত পেট্ৰলিয়াম গেছ (এল পি জি)ৰ অতিৰিক্ত ২০ শতাংশ আবণ্টন অনুমোদন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ক্ৰমবৰ্ধমান বৰ্ধিত যোগান ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ১০ শতাংশ বৃদ্ধিৰ পিছত ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ ফলত যোগান শৃংখলৰ অনিশ্চয়তাৰ প্ৰভাৱ কম কৰা ।
চৰকাৰী বিবৃতি অনুসৰি, বৰ্ধিত আবণ্টন অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত ৰেষ্টোৰা, ধাবা, হোটেল, ঔদ্যোগিক কেণ্টিন আৰু খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু দুগ্ধ ইউনিটকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় আৰু উচ্চ খৰচী খণ্ডৰ দিশত নিৰ্দেশিত কৰা হ’ব । ৰাজ্য চৰকাৰ, স্থানীয় সংস্থা আৰু সম্প্ৰদায়ৰ পাকঘৰসমূহে পৰিচালিত ৰাজসাহায্যযুক্ত কেণ্টিন আৰু খাদ্য বিপণীসমূহেও অগ্ৰাধিকাৰ যোগান লাভ কৰিব ।
চৰকাৰে কয় যে এই পদক্ষেপৰ উদ্দেশ্য হৈছে চলি থকা সংকটৰ সময়ত বাণিজ্যিক ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এল পি জিৰ নিৰৱচ্ছিন্ন উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে “পাইপ প্ৰাকৃতিক গেছ (PNG)ৰ পৰিৱৰ্তন আৰু সম্প্ৰসাৰণ”ক সমৰ্থন কৰা ।
দুৰ্বল গোটসমূহক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্য়ে প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে ৫ কিলোগ্ৰাম মুক্ত বাণিজ্য এলপিজি (FTL) চিলিণ্ডাৰৰ ব্যৱস্থা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, যিসকল যোগানৰ ব্যাঘাত আৰু মূল্যৰ অস্থিৰতাৰ ফলত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত হোৱা শ্ৰমিকসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ।
ইতিমধ্যে সংশোধিত আবণ্টনৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ কাম চলি আছে । এতিয়ালৈকে ২০খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বাণিজ্যিক এল পি জি বিতৰণৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে । বাকী অঞ্চলসমূহত ৰাজহুৱাখণ্ডৰ তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে চাহিদা পূৰণৰ বাবে বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰ যোগান ধৰিছে ।
যোৱা সপ্তাহত এই ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে প্ৰায় ১৩,৪৭৯ মেট্ৰিক টন এল পি জি ক্ৰয় কৰে, যিয়ে আতিথ্য আৰু খাদ্যখণ্ডৰ অবিৰত চাহিদাৰ ইংগিত দিয়ে ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কয় যে বিশ্বজুৰি অনিশ্চয়তাৰ মাজতো চৰকাৰে ঘৰুৱা এল পি জি বিতৰণ নেটৱৰ্ক সুস্থিৰ হৈ আছে । বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সমগ্ৰ দেশতে এল পি জিৰ ডেলিভাৰী সাধাৰণভাৱে চলি আছে ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত, এল পি জি বিতৰণৰ কাৰ্যক্ষমতাত যথেষ্ট উন্নতি হৈছে, এতিয়া বেছিভাগ বিতৰণ ডেলিভাৰী প্ৰমাণীকৰণ ক’ড (DAC) নামৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে । এই ব্যৱস্থাই লিকেজৰ ফলত হোৱা লোকচান হ্ৰাস কৰি কাৰ্যকলাপ অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিছে। সংঘাতৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আৰম্ভ হোৱা প্যানিক বুকিঙৰ সংঘটনও হ্ৰাস পাইছে যদিও শেহতীয়াকৈ হ্ৰাস পাইছে ।
এনে সময়তে এই ঘোষণা কৰা হৈছে যেতিয়া ভাৰতে মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংকতৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য বিষয়সমূহ পৰিচালনা কৰি আহিছে আৰু যিহেতু ই শক্তি যোগান, বিমান পৰিবহণ আৰু জাহাজ চলোৱাৰ কামৰ সৈতে জড়িত ।