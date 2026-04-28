কবৰ খান্দি উলিয়ালে ভগ্নীৰ কংকাল, কান্ধত কংকাল তুলি জিতু পালেগৈ বেংক... হৃদয় জোকাৰি যোৱা এটা ঘটনা

ভাতৃয়ে নিজৰ ভগ্নীৰ উৱলি যোৱা কংকাল লৈ বেংকত উপস্থিত হোৱা কাৰ্যই দেশজুৰি আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

ODISHA GRAMEEN BANK case
ওড়িশাৰ জিতু মুণ্ডা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 28, 2026 at 8:27 PM IST

কেওনঝাৰ(ওড়িশা): বিচিত্ৰ দেশ, বিচিত্ৰ কথা ৷ ভাতৃয়ে নিজৰ ভগ্নীৰ উৱলি যোৱা কংকাল কান্ধত লৈ বেংকত উপস্থিত হোৱা কাৰ্যই দেশজুৰি আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ কিহৰ বাবে ভাতৃয়ে এনে কৰিবলৈ বাধ্য হ’ল সেই কথাই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে ৷

এই কাহিনী ওড়িশাৰ ৷ ওড়িশাত পূৰ্বেও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ অৱশ্য়ে তেতিয়াৰ কাহিনী আৰু এতিয়াৰ কাহিনীৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে ৷ ৰাজ্যখনৰ কালাহাণ্ডীৰ পিছত কেওনঝাৰত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷

বেংকৰ কামত অতিষ্ঠ হৈ জিতু মুণ্ডা নামৰ লোকজনে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷ কিছুমাহ পূৰ্বে জিতু মুণ্ডাৰ ভগ্নী কালাৰা মুণ্ডাৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷ নীতি অনুসৰি জিতুৰ ভগ্নীক কবৰস্থ কৰা হৈছিল ৷ তাৰ পিছত সকলো ঠিকে-ঠাকেই চলিছিল যদিও বেংকত জমা ৰখা টকা উলিয়াবলৈ গৈহে বিপাঙত পৰে লোকজন ৷

বেংক কৰ্তৃপক্ষই ভগ্নীৰ নামত জমা ৰখা ধন প্ৰমাণ অবিহনে উলিয়াই দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ তাতেই লটি-ঘটি হয় লোকজনৰ ৷ বেংক কৰ্তৃপক্ষক বাৰে বাৰে বুজায়ো সৈমান কৰিব নোৱৰাত উপায়ন্তৰ জিতুৱে ভগ্নীৰ মৃতদেহ কবৰস্থানৰ পৰা খান্দি উলিয়ায় ৷ কিন্তু মৃতদেহৰ নামত তাত বাকী ৰৈছিল মাথোঁ কংকালটোহে ৷ সেই কংকালটোকে কান্ধত লৈ খোজকাঢ়ি গৈ মল্লিপশীস্থিত ওড়িশা গ্ৰামীণ বেংক পায়গৈ লোকজন ৷

লোকজনৰ কাণ্ডত হতভম্ব হৈ পৰে বেংক কৰ্তৃপক্ষ ৷ সম্প্ৰতি বেংক কৰ্তৃপক্ষই কিয় আৰু কি পৰিস্থিতিত এই ঘটনা সংঘটিত হ’বলৈ পালে তাৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ।

বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ

ইতিমধ্যে বিষয়টোক লৈ বেংক কৰ্তৃপক্ষই অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ৷ ওড়িশা গ্ৰামীণ বেংকৰ কেওনঝাৰ শাখাৰ পৰিচালক সত্যব্ৰত নন্দই বিষয়টোক লৈ কয়, ‘‘কালি(সোমবাৰ) জিতু মুণ্ডা নামৰ এজন লোকে সুৰাপান কৰি বেংকলৈ আহি মৃত ভগ্নীৰ একাউণ্টত জমা থকা ধন উলিয়াবলৈ দাবী জনাইছিল । বেংক বিষয়া সুশান্ত কুমাৰ শেঠীয়ে তেওঁৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ বিচাৰে । কিন্তু তেওঁ বেংকৰ বিষয়াজনে কোৱা কোনো কথাই বুজিবলৈ যত্ন নকৰিলে ৷ তাৰ ঠিক দুঘণ্টাৰ পাছত জিতু মুণ্ডাই ভনীয়েকৰ কংকালটো খান্দি লৈ আহি বেংকত উপস্থিত হয় ৷ এই ঘটনাৰ পিছত আমি আৰক্ষীক খবৰ দিলোঁ । আৰক্ষীয়ে বেংকলৈ আহি তেওঁৰ লগত কথা পাতিলে । এই ঘটনাত আমি গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছো । আমি তেওঁৰ মৃত ভনীয়েকৰ একাউণ্টত জমা হোৱা ধনখিনি সোনকালে ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰিছো ।’’

সোমবাৰে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মল্লিপশী ওড়িশা গ্ৰামীণ বেংকৰ শাখা পৰিচালকৰ দায়িত্বত থকা সুশান্ত কুমাৰ শেঠীয়ে কয়, ‘‘কালি জিতু মুণ্ডা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে মৃত ভগ্নীৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ বেংকলৈ আহিছিল । কিন্তু আমি তেওঁক মৃত ভগ্নীৰ নমিনি আৰু মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰ আনিবলৈ কওঁ । এই কথা শুনি তেওঁ খঙতে উভতি যায় আৰু দুঘণ্টাৰ পিছত কংকালটোৰ সৈতে বেংকলৈ আহে । আমি এই বিষয়ে আৰক্ষীক জনাইছো ।’’

আনহাতে, পাটনা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কিৰণ প্ৰসাদ চাহুৱে সমগ্ৰ ঘটনাটো সম্পৰ্কে এনেদৰে কয়, ‘‘বেংকৰ পৰা খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত তাত উপস্থিত হ'লোঁ । জিতু নিৰক্ষৰ, গতিকে বেংকৰ নিয়ম অনুসৰি থাকিবলগীয়া মনোনীত(নমিনি) ব্যক্তি সম্পৰ্কত তেওঁৰ কোনো ধাৰণা নাছিল । মৃত ব্যক্তিৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি ? বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে বুজাই দিয়াৰ পিছতো তেওঁ একো বুজি নাপালে আৰু তাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল ।’’

তদুপৰি পাটনা ব্লক উন্নয়ন বিষয়া মানস দণ্ডপাতে কয়, ‘‘আইন অনুসৰি মৃত মহিলা কলাৰা মুণ্ডাৰ ভাতৃ জিতু মুণ্ডাক কোনেও একো সোধা নাছিল । এই বিষয়ে মই আজিহে জানিব পাৰিছো । এই সমস্যা সমাধানৰ চেষ্টা কৰিম ।’’

প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল ?

কেওনঝাৰ জিলাৰ পাটনা থানাৰ অন্তৰ্গত দিয়ানালি গাঁৱৰ বাসিন্দা তথা জিতু মুণ্ডাৰ মাতৃৰ ফালৰ ভগ্নী কালাৰা মুণ্ডাৰ নামত মল্লিপশী ওড়িশা গ্ৰামীণ বেংকত এটা একাউণ্ট আছিল ৷ এই একাউণ্টটোত ১৯,৩০০ টকা জমা হৈছিল । দুমাহ পূৰ্বে কালাৰা মুণ্ডাৰ মৃত্যু ঘটে ৷ ইয়াৰ পিছত কালি অৰ্থাৎ ২৭ এপ্ৰিল সোমবাৰে তেওঁৰ ভাতৃ জিতু মুণ্ডাই এই একাউণ্টৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ বেংকলৈ যায় ৷ তেতিয়াই বেংকৰ বিষয়াসকলে লোকজনৰ পৰা যাৱতীয় প্ৰমাণ বিচাৰে । উপযুক্ত প্ৰমাণৰ অভাৱত জিতুৱে উভতি আহি মাছানীলৈ যায় ।

ইয়াৰ পিছতে কবৰস্থান খান্দি ভগ্নীৰ মৃতদেহটোৰ নামত বাকী ৰোৱা কংকালটো উলিয়াই বেংকলৈ নিয়ে ৷ এই দৃশ্য দেখাৰ লগে লগে বেংক চৌহদত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ অৱশেষত আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপত আৰু বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ বুজনিত সৈমান হৈহে তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে ৷

