ঝাৰখণ্ডত পথ দুৰ্ঘটনাত শিশুসহ ১৩ জনৰ মৃত্যু
ৰাঁচী-পাটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা এখন বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
Published : November 29, 2026 at 7:56 AM IST
ৰামগড় (ঝাৰখণ্ড) : ঝাৰখণ্ডৰ ৰামগড় জিলাৰ ৰাঁচী-পাটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কুজু থানা অন্তৰ্গত পাংকিত বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত সংঘটিত এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাত তেৰজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ ৰামগড়ৰ বিখ্যাত মা ছিংনামস্তিকা ৰাজৰপ্পা মন্দিৰলৈ গৈ থকা ভক্তৰ এখন স্ক’ৰপিঅ’ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷
নিহতসকলৰ চাৰিটি শিশু, চাৰিগৰাকী মহিলা আৰু ৫জন পুৰুষ । দুৰ্ঘটনাত আন এজন লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁ সম্প্ৰতি ৰামগড় সদৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
Ramgarh, Jharkhand: 13 people were killed in a road accident involving a car carrying devotees to Rajrappa Temple on the Ranchi-Patna National Highway. The deceased include four children, four women and five men. (Source: Police) https://t.co/NboM6r23kG— IANS (@ians_india) November 29, 2026
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি স্ক’ৰপিঅ’ বাহনত মন্দিৰত গৈ থকা আটাইকেইজন লোক বিহাৰৰ নালন্দা জিলাৰ জংঘৰো গাঁৱৰ বাসিন্দা আছিল ।
দুৰ্ঘটনাটোৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু আৰক্ষীক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । আৰক্ষী লোক ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ স্থানীয় লোকৰ সহায়ত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
Jharkhand | Around 2.00 AM last night, a Scorpio vehicle travelling from Nalanda district, Bihar, met with an accident on the Ranchi-Patna main road at Painki, within the jurisdiction of the Kuju Outpost (OP) police station in Ramgarh district. All 13 occupants lost their lives, while one male sustained injuries and is currently undergoing treatment at Sadar Hospital. There were 14 people in the Scorpio in total. The victims were residents of Jangharo, under the Ben police station area in Bihar’s Nalanda district, and were en route to offer prayers at the Maa Chhinnamastika Temple in Rajrappa, says Anil Kumar, Civil Surgeon at Ramgarh Sadar Hospital— ANI (@ANI) November 29, 2026
দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰে আৰু হতাহত লোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ মৃতকৰ চিনাক্ত কৰে ৷
ইফালে আৰক্ষী উপ আয়ুক্ত (ডি চি), আৰক্ষী অধীক্ষক (এছ পি) আৰু অন্যান্য জিলা বিষয়াসকলে ঘটনাস্থলী আৰু সদৰ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰে । মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া আলোক ৰঞ্জনে মৃতকৰ সংখ্যা নিশ্চিত কৰিছে ।