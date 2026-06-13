অৰুণাচলত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত অসমৰ ৪ জন, গুৰুতৰভাৱে আহত এজন
নিহত লোককেইজন লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচাৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁলোকৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷
Published : June 13, 2026 at 11:45 AM IST
তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব কামেং জিলাৰ সদৰ চেপাৰ সমীপত শনিবাৰে পুৱা এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত অসমৰ চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ আহত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ চেপা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷
স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, বলেৰ’ বাহনখন পাহাৰৰ পৰা বাগৰি বহু তলত পৰি যায় ।
পূব কামেং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শুভেন্দু ভূষণে দুৰ্ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে, দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, নিহত লোককেইজন লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচাৰ বাসিন্দা বুলি জানিব পৰা গৈছে । অৱশ্যে, মৃত লোককেইজনৰ পৰিচয় এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই । দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ জানিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
ইফালে আহত ব্যক্তিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু চিকিৎসকে তেওঁৰ চিকিৎসা অব্যাহত ৰাখিছে । এই দুৰ্ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । আৰক্ষীয়ে মৃতদেহসমূহ উদ্ধাৰ কৰি পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।