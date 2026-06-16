বাছ-এল্ট' বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ, একেটা পৰিয়ালৰ চাৰি ভাতৃৰ মৃত্যু

বাছ-এল্ট' বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ, একেটা পৰিয়ালৰ চাৰি ভাতৃৰ মৃত্যু
এল্ট' বাহনেৰে ঘৰলৈ গৈ আছিল চাৰি ভাতৃ । সেই সময়তে পাটাউডি নামৰ এলেকাত তীব্ৰ বেগেৰে অহি থকা এখন বাছে খুন্দা মাৰে তেওঁলোকৰ বাহনখনত ৷
Published : June 16, 2026 at 2:08 PM IST
বালোতৰা (ৰাজস্থান): মঙলবাৰে ৰাজস্থানৰ বালোতৰা জিলাত সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনা অনুসৰি, এখন বাছ আৰু এল্ট' বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়, ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এল্ট' বাহনখনত থকা চাৰিগৰাকীকৈ যাত্ৰী ৷ নিহত আটাইকেইজন একেটা পৰিয়ালৰ সদস্য তথা ককায়েক-ভায়েক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, এল্ট' বাহনেৰে ঘৰলৈ গৈ আছিল চাৰি ভাতৃ । সেই সময়তে পাটাউডি নামৰ এলেকাত তীব্ৰ বেগেৰে অহি থকা এখন বাছে খুন্দা মাৰে এল্ট' বাহনখনত, ফলত এই ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা সংঘতিত হয় ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আৰু আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত দুৰ্ঘটনা পতিত লোকক উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷
স্থানীয় লোকে জনোৱা অনুসৰি, দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে দুই বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ সময়ত এটা প্ৰচণ্ড শব্দ শুনা পোৱা গৈছিল ৷ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ ঘটনাস্থলীত বালোতৰাৰ এছ পি ৰমেশ কুমাৰৰ নেতৃত্ব আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ লগতে দুৰ্ঘটনাটো সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
নিহতসকলক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষীয়ে ৷ মৃত লোক কেইজন একেটা পৰিয়ালৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
शोकाकुल परिजनों को इस वज्रपात और असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति, धैर्य व संबल दें।— Kailash Choudhary (@KailashBaytu) June 16, 2026
इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ शोक-संतप्त परिवार के साथ हैं। हम सब इस असीम दुःख में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं।
ॐ शांति!
ঘটনাৰ পাছতে ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতাই শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি এক্সত কয়,"এই কঠিন সময়ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । এই দুখৰ সময়ত পৰিয়ালটোক শক্তি, ধৈৰ্য্য দিয়ক ভগৱানে ৷ আমি সকলোৱে এই দুখৰ সময়ত পৰিয়ালৰ সৈতে থিয় দিছো ।"
লগতে পঢ়ক:২১ জুনৰ পুনঃ নীট পৰীক্ষাৰ বাবে ভাৰতত সাময়িকভাৱে নিষিদ্ধ টেলিগ্ৰাম, সতৰ্কতামূলক ব্য়ৱস্থা