আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে'ত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা; ৩ জনৰ মৃত্যু

আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে'ত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা; ৩ জনৰ মৃত্যু
লক্ষ্ণৌৰ আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে'ৰ সমীপত দ খাৱৈত বাগৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ । ৪০ৰো অধিক যাত্ৰী আহত । ৩ জনৰ মৃত্যু ।
Published : November 9, 2026 at 2:55 PM IST
লক্ষ্ণৌ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী লক্ষ্ণৌত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পাৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে'ত পুৱা প্ৰায় ৬ বজাত এখন যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ।
এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত ৩ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে । দুৰ্ঘটনাটোত ৪০ৰো অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । তাৰে ৩১ গৰাকী আহতক লোকবন্ধু চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । তাৰ ভিতৰত দুজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । একাংশ আহত যাত্ৰীক কেজিএমইউ ট্ৰ'মা চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । তাৰ ভিতৰত এজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
VIDEO | Three people were killed and over 40 others injured after a bus veered off the Lucknow-Agra Expressway on the outskirts of the state capital on Monday. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/oVPHtFIMGB— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
জানিব পৰা মতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখন ৰাজস্থানৰ পৰা বিহাৰলৈ গৈ আছিল । পুৱা পাৰা অঞ্চলৰ আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে'ৰ কাষৰ খাৱৈত বাছখন বাগৰি পৰে । লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, এছডিআৰএফৰ দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । আহত লোকসকলক ততালিকে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
#WATCH | Lucknow, UP: Latest visuals from the spot after a bus carrying passengers overturned at the Zero Point on the Lucknow-Agra Expressway. https://t.co/Ml31jLJHrH— ANI (@ANI) November 9, 2026
লোকবন্ধু চিকিৎসালয়ত আহত যাত্ৰীসকলক অনাৰ লগে লগে অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । ইফালে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ব্ৰজেশ পাঠকে লোকবন্ধু চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ আহত লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ।
#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Deputy Chief Minister Brajesh Pathak arrived at the trauma centre to visit those injured in a bus accident at the Zero Point on the Lucknow-Agra Expressway. https://t.co/HwLVPGWmBJ— ANI (@ANI) November 9, 2026
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি পুৱা এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত ৪০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হয় । ইয়াৰে ৩১ জনক লোকবন্ধু হাস্পতাললৈ অনা হয়, য'ত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় । গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত একাংশ যাত্ৰীক ট্ৰ'মা চেণ্টাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।"
#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Deputy Chief Minister Brajesh Pathak says, "A serious accident occurred today on the Lucknow-Agra Expressway, near the first toll plaza from the Lucknow side. A bus met with an accident there between 6:00 and 6:30 AM. This is a deeply tragic incident. One person was brought dead to the KGMU Trauma Centre, and two others were taken to Lok Bandhu Hospital, where they were declared dead. Currently, 31 patients are admitted to Lok Bandhu Hospital, and 13 patients are at the Trauma Centre here. Arrangements for their treatment are underway. The district administration is in the process of informing the families of the patients... An investigation has been ordered to determine how the incident occurred and the reasons behind it..."— ANI (@ANI) November 9, 2026
তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে আহত আৰু মৃতকৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব । লোক বন্ধু চিকিৎসালয় আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে যাতে আটাইকেইজন আহতসকলে উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব পাৰে । চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গাফিলতি সহ্য কৰা নহ'ব বুলিও তেওঁ সকীয়াই দিয়ে । ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে এটা দল গঠন কৰা হৈছে আৰু তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :