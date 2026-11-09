ETV Bharat / bharat

আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে'ত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা; ৩ জনৰ মৃত্যু

লক্ষ্ণৌৰ আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে'ৰ সমীপত দ খাৱৈত বাগৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ । ৪০ৰো অধিক যাত্ৰী আহত । ৩ জনৰ মৃত্যু ।

accident on Agra Expressway bus fell into ditch
লক্ষ্ণৌৰ আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে'ত বাছ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত উদ্ধাৰ অভিযান (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

লক্ষ্ণৌ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী লক্ষ্ণৌত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পাৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে'ত পুৱা প্ৰায় ৬ বজাত এখন যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ।

এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত ৩ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে । দুৰ্ঘটনাটোত ৪০ৰো অধিক যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । তাৰে ৩১ গৰাকী আহতক লোকবন্ধু চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । তাৰ ভিতৰত দুজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । একাংশ আহত যাত্ৰীক কেজিএমইউ ট্ৰ'মা চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । তাৰ ভিতৰত এজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।

জানিব পৰা মতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখন ৰাজস্থানৰ পৰা বিহাৰলৈ গৈ আছিল । পুৱা পাৰা অঞ্চলৰ আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে'ৰ কাষৰ খাৱৈত বাছখন বাগৰি পৰে । লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, এছডিআৰএফৰ দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । আহত লোকসকলক ততালিকে হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

লোকবন্ধু চিকিৎসালয়ত আহত যাত্ৰীসকলক অনাৰ লগে লগে অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । ইফালে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ব্ৰজেশ পাঠকে লোকবন্ধু চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ আহত লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ।

উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি পুৱা এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত ৪০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হয় । ইয়াৰে ৩১ জনক লোকবন্ধু হাস্পতাললৈ অনা হয়, য'ত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় । গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত একাংশ যাত্ৰীক ট্ৰ'মা চেণ্টাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে আহত আৰু মৃতকৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব । লোক বন্ধু চিকিৎসালয় আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে যাতে আটাইকেইজন আহতসকলে উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব পাৰে । চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গাফিলতি সহ্য কৰা নহ'ব বুলিও তেওঁ সকীয়াই দিয়ে । ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে এটা দল গঠন কৰা হৈছে আৰু তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

দীপাৱলীৰ উৎসাহৰ মাজতে ৰাজধানী দিল্লীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

TAGGED:

LUCKNOW BUS ACCIDENT
আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱেত দুৰ্ঘটনা
যাত্ৰী বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত
উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ব্ৰজেশ পাঠক
লোকবন্ধু চিকিৎসালয়

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.