ৰাজস্থানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত ৫

ৰাজস্থানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত ৫
ৰাজস্থানৰ হনুমানগড় জিলাৰ ৰাৱতসৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ ৷
Published : March 17, 2026 at 3:52 PM IST
হনুমানগড় (ৰাজস্থান) : মঙলবাৰে ৰাজস্থানৰ হনুমানগড় জিলাৰ ৰাৱতসৰ অঞ্চলৰ মেগা ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ ৰাৱতসৰ থানা এলেকাৰ অন্তৰ্গত মেগা ঘাইপথৰ বৰ্মছাৰৰ সমীপত যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু এখন ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ ফলত থিতাতে নিহত হয় বাছখনৰ পাঁচজনকৈ লোকৰ ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰাৱতসৰ এছ ডি এম সঞ্জয় কুমাৰে কয় যে, দুৰ্ঘটনাত ৫ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷
দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 12 জনৰো অধিক লোক আহত হৈছে ৷ ইফালে আহত হোৱা তিনিজনক সংকটজন অৱস্থাত হনুমানগড় জিলা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমানেও দুৰ্ঘটনাত আহত ৬ জন ৰাৱতসৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
ইফালে দুৰ্ঘটনাটোত আহতসকলৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ আহতসকলক সুমন (৩৮), মহেন্দ্ৰ কুমাৰ (৩৯), আদিত্য (১৭), অৰবিন্দ (৩৮), ৰিচু নাগপাল ( ৪০) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনহাতে নিহত ৫ জনৰ ভিতৰত তিনিজনক চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে নতুন ধনমাণ্ডী হনুমানগড় টাউনৰ অজয় বংশাল, হনুমানগড় টাউনৰ বাসিন্দা শ্যাম লাল, ৬ এম ডি এ হনুমানগড় টাউনৰ বাসিন্দা হৰিৰাম ।
ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি, যাত্ৰীবাহী বাছখন শ্ৰীগংগানগৰৰ পৰা জয়পুৰলৈ গৈ আছিল ৷ তেনেতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন ট্ৰাকে খুন্দা মাৰে বাছখনত ৷ দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ঘাইপথত এক দীৰ্ঘলীয়া যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় ৷
ইফালে দুৰ্ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হয় এছ ডি এম সঞ্জয় কুমাৰ আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই ৰাৱাটছাৰ ট্ৰমা ৷ ইফালে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত চিকিৎসকে তিনিজন লোকৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি ঘোষণা কৰে আৰু উন্নত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷