জামিন বাতিলৰ পিছতে মেঘালয় আদালতত আত্মসমৰ্পণ সোণম ৰঘুবংশীৰ
২৩ জুলাইত উচ্চতম ন্যয়ালয়ে সোনমৰ জামিন বাতিল কৰি তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
Published : July 30, 2026 at 3:13 PM IST
শ্বিলং: ২০২৫ চনত হনীমুনৰ বাবে মেঘালয়লৈ অহাৰ সময়তে স্বামী ৰাজা ৰঘুবংশীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত সোণম ৰঘুবংশীৰ জামিন উচ্চতম ন্যয়ালয়ে ২৩ জুলাইত বাতিল কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে মেঘালয় আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰে সোনম ৰঘুবংশীয়ে । পূব খাছি পাহাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিবেক ছিয়েমে জনোৱা মতে, মধ্য প্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ বাসিন্দা অভিযুক্তক মঙলবাৰে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
২৩ জুলাইত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোনমক প্ৰদান কৰা জামিন বাতিল কৰি তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । বিগত বৰ্ষৰ জুন মাহত ব্যৱসায়ী স্বামী ৰাজা ৰঘুবংশীৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।
বিগত বৰ্ষৰ ২৩ মে’ত মেঘালয়ৰ সোহৰা অঞ্চলত হনীমুনৰ সময়তে এই দম্পতী নিৰুদ্দেশ হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে ২০২৫ চনৰ ২ জুনত ৰাজাৰ মৃতদেহ এটা দ' খাৱৈত উদ্ধাৰ হয় । আৰক্ষীয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে সোনমে তেওঁৰ প্ৰেমিক ৰাজ কুশৱাহাৰ সৈতে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল আৰু আৰ্থিক লাভৰ বাবে হনীমুনৰ সময়ত ৰাজাক হত্যা কৰিবলৈ ছুপাৰী কিলাৰ নিয়োগ কৰিছিল ।
২৯ জুনত মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে অভিযুক্তক জামিন মঞ্জুৰ কৰা নিম্ন আদালতৰ নিৰ্দেশ গৃহীত কৰিছিল । এইদৰে জামিন বৃদ্ধিৰ ধাৰা অব্যাহত ৰখাটোৱে চলি থকা বিচাৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ এম এম সুন্দ্ৰেশ আৰু পি বি ভাৰালেৰ বিচাৰপীঠে সোনমক প্ৰদান কৰা জামিনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মেঘালয় চৰকাৰে দাখিল কৰা আবেদনৰ অনুমতি দিয়ে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে যদিহে বিচাৰ চলি নাথাকে আৰু ছমাহৰ ভিতৰত সমাপ্ত হয় তেন্তে সোনমে নতুনকৈ জামিনৰ আবেদন দাখিল কৰাৰ স্বাধীনতা আছে ।