ETV Bharat / bharat

জামিন বাতিলৰ পিছতে মেঘালয় আদালতত আত্মসমৰ্পণ সোণম ৰঘুবংশীৰ

২৩ জুলাইত উচ্চতম ন্যয়ালয়ে সোনমৰ জামিন বাতিল কৰি তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।

Honeymoon Murder: Sonam Raghuvanshi Surrenders Before Meghalaya Court After SC Cancels Bail
জামিন বাতিলৰ পিছতে মেঘালয় আদালতত আত্মসমৰ্পণ সোণম ৰঘুবংশীৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্বিলং: ২০২৫ চনত হনীমুনৰ বাবে মেঘালয়লৈ অহাৰ সময়তে স্বামী ৰাজা ৰঘুবংশীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত সোণম ৰঘুবংশীৰ জামিন উচ্চতম ন্যয়ালয়ে ২৩ জুলাইত বাতিল কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে মেঘালয় আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰে সোনম ৰঘুবংশীয়ে । পূব খাছি পাহাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিবেক ছিয়েমে জনোৱা মতে, মধ্য প্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ বাসিন্দা অভিযুক্তক মঙলবাৰে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

২৩ জুলাইত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোনমক প্ৰদান কৰা জামিন বাতিল কৰি তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । বিগত বৰ্ষৰ জুন মাহত ব্যৱসায়ী স্বামী ৰাজা ৰঘুবংশীৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।

বিগত বৰ্ষৰ ২৩ মে’ত মেঘালয়ৰ সোহৰা অঞ্চলত হনীমুনৰ সময়তে এই দম্পতী নিৰুদ্দেশ হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে ২০২৫ চনৰ ২ জুনত ৰাজাৰ মৃতদেহ এটা দ' খাৱৈত উদ্ধাৰ হয় । আৰক্ষীয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে সোনমে তেওঁৰ প্ৰেমিক ৰাজ কুশৱাহাৰ সৈতে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল আৰু আৰ্থিক লাভৰ বাবে হনীমুনৰ সময়ত ৰাজাক হত্যা কৰিবলৈ ছুপাৰী কিলাৰ নিয়োগ কৰিছিল ।

২৯ জুনত মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে অভিযুক্তক জামিন মঞ্জুৰ কৰা নিম্ন আদালতৰ নিৰ্দেশ গৃহীত কৰিছিল । এইদৰে জামিন বৃদ্ধিৰ ধাৰা অব্যাহত ৰখাটোৱে চলি থকা বিচাৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ এম এম সুন্দ্ৰেশ আৰু পি বি ভাৰালেৰ বিচাৰপীঠে সোনমক প্ৰদান কৰা জামিনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মেঘালয় চৰকাৰে দাখিল কৰা আবেদনৰ অনুমতি দিয়ে ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে যদিহে বিচাৰ চলি নাথাকে আৰু ছমাহৰ ভিতৰত সমাপ্ত হয় তেন্তে সোনমে নতুনকৈ জামিনৰ আবেদন দাখিল কৰাৰ স্বাধীনতা আছে ।

লগতে পঢ়ক: এখন পৰিচিত শিক্ষকৰ গাঁও হিচাপে, আনখনত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা পাঠদান...দেশৰ ক’ত এই আজৱ শিক্ষা পদ্ধতি

লোকসভাত গৃহীত ৰাজহুৱা পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক, কঠোৰ হ’ব শাস্তি প্ৰণালী

TAGGED:

ৰাজা ৰঘুবংশী হত্যাকাণ্ড
সোনম ৰঘুবংশীৰ জামিন লাভ
ৰাজা ৰঘুবংশী সোনম ৰঘুবংশী
ইটিভি ভাৰত অসম
SONAM RAGHUVANSHI SURRENDERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.