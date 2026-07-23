জামিনত থকা সোণম ৰঘুবংশীক আত্মসমৰ্পণৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

জামিনত থকা সোণম ৰঘুবংশীক আত্মসমৰ্পণৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
২৬ এপ্ৰিলত মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে সোণমক জামিন প্ৰদান কৰিছিল । এই আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মেঘালয় চৰকাৰে শীৰ্ষ আদালতত আবেদন জনাইছিল ।
Published : July 23, 2026 at 3:34 PM IST
নতুন দিল্লী: বিগত বছৰত মেঘালয়ত সংঘটিত ৰাজা ৰঘুবংশী হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সোণম ৰঘুবংশীক আত্মসমৰ্পণৰ নিৰ্দেশ দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে । সম্প্ৰতি জামিনত থকা সোণম ৰঘুবংশীক আদালতে ৩ সপ্তাহৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণৰ নিৰ্দেশ দিছে । গোচৰটোৰ চলি থকা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত সোণম ৰঘুবংশীৰ জামিনে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি আশংকা কৰিয়ে বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ।
ন্যায়াধীশ এম এম সুন্দ্ৰেশ আৰু পি বি ভাৰালেৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰে । সোণমৰ হৈ ওকালতি কৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অৰ্ধেন্দুমৌলি কুমাৰ প্ৰসাদে ৷ আনহাতে ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । যোৱা ২৬ এপ্ৰিলত মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে সোণমক জামিন প্ৰদান কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত মেঘালয় চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভিত্তিৰ যোগাযোগৰ অভাৱৰ বাবে উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু বিচাৰ আদালতে সোণমক সকাহ প্ৰদান কৰাত ভুল কৰিছে । বিচাৰপীঠে কয় যে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ ভিত্তি অৱগত নকৰাটোৱে তদন্তৰ উদ্দেশ্যে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে ।
ন্যায়াধীশ সুন্দ্ৰেশে নিৰ্দেশ জাৰি কৰি কয়, "তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি ভাবো যে অভিযুক্ত জামিনৰ অধিকাৰী নহয় । কেৱল মেৰিটৰ ওপৰতে নহয়, দুয়োখন আদালতে আলোচনা কৰা ভিত্তিতো । এনে নহয় যে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণ জনোৱা হোৱা নাছিল । গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণ নজনোৱা আৰু পৰ্যাপ্ত কাৰণ দিয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে ।"
বিচাৰপীঠে কয় যে তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত নথি-পত্ৰ তেওঁৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছিল আৰু গোচৰটোত স্বেচ্ছামূলক আত্মসমৰ্পণ বা গ্ৰেপ্তাৰৰ সৈতে জড়িত হওক, এই বিষয়ত সোমাবলৈ ইচ্ছুক নহয় ।
বিচাৰপীঠে কয় যে এই আদালতে দিয়া ৰায়ৰ ভিত্তিত দুয়োখন নিম্ন আদালতে (বিচাৰ আদালত আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে) জামিন প্ৰদান কৰাত ভুল কৰিছিল । বিচাৰপীঠে কয়, "আমি এই কথাটোৰ প্ৰতিও সচেতন যে জামিন এক নিয়ম আৰু জে'ল ব্যতিক্ৰম । অৱশ্যে আমি এনে এটা গোচৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছো য'ত জামিন অস্বীকাৰ কৰাৰ পূৰ্বৰ আদেশ চূড়ান্ত হৈছে । ইতিমধ্যে বিচাৰো আৰম্ভ হৈছে ।"
সোণমক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ ৩ সপ্তাহৰ সময় দি বিচাৰপীঠে কয়, "আমি এই পৰ্যায়ত অভিযুক্তৰ জামিন অব্যাহত থকাটোৱে চলি থকা বিচাৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি পৰ্যবেক্ষণত পাইছোঁ । আমি বিবাদিত আদেশটো বাতিল কৰিবলৈ ইচ্ছুক ।"
বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে যদিহে বিচাৰ চলি নাথাকে আৰু ৬ মাহৰ ভিতৰত সমাপ্ত হয় তেন্তে তেওঁ নতুনকৈ জামিন আবেদন দাখিল কৰাৰ স্বাধীনতা আছে । মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ আবেদনৰ ভিত্তিত বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ।
২১ জুলাইত ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই যুক্তি দিছিল যে এই কাণ্ডৰ পিছত সোণমে পলায়ন কৰিছিল আৰু সহ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতহে সোণম ওলাই আহিছিল । মেহতাই কয় যে ড্ৰোণ ব্যৱহাৰ কৰি ১০ দিনৰ পিছত স্বামীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ মুখখন অস্পষ্ট আছিল । মেহতাই কয় যে কেৱল টেটুৰ জৰিয়তেহে মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ পিছতে বিচাৰপীঠে কয় যে, "দুটা বিকল্প আছে । হয় আমি বিবেচনা কৰি মেৰিটৰ ওপৰত অৰ্ডাৰ পাছ কৰিম । নহ'লে আমি সাক্ষীসকলক পৰীক্ষা নকৰালৈকে আপোনালোকে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ আদেশ পাছ কৰিম, তাৰ পিছত আমি মেৰিটৰ ওপৰত চাম । আমি আপোনাক আচৰিত কৰিব নিবিচাৰোঁ । দ্বিতীয়টো বিকল্প আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব পাৰে । নিৰ্দেশনা লৈ উভতি আহক ।"
আনহাতে সোণমৰ অধিবক্তাই দাবী কৰে যে তেওঁৰ ক্লায়েণ্টৰ ওপৰত বিচাৰ আদালতে কঠোৰ চৰ্ত আৰোপ কৰিছিল, ইয়াৰে এটা চৰ্তত শ্বিলঙত থাকিব লাগিব আৰু প্ৰতিদিনে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকিব লাগিব ।
উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ জুন মাহত মেঘালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে সোণমে তেওঁৰ সহযোগী ৰাজ কুশৱাহা আৰু ৩ জন লোকৰ সহযোগত স্বামী ৰাজাক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল । দম্পতীটোৱে হনিমুনৰ বাবে মেঘালয়লৈ গৈছিল, য'ত ৰাজাক প্ৰলোভিত কৰি এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছিল । পিছত ২ জুনত ছোহৰাৰ এটা জলপ্ৰপাতৰ সমীপত ৰাজা ৰঘুবংশীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । প্ৰথম অৱস্থাত ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত সোণম ৰঘুবংশী পলায়ন কৰিছিল যদিও পিছত আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
পলায়নৰ সম্ভাৱনা ! উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সোনমৰ জামিনক প্ৰত্যাহ্বান মেঘালয় চৰকাৰৰ