ভাৰতীয় নৌসেনাত পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা, নাৱিকক গ্ৰেপ্তাৰ
শত্ৰু পক্ষক নৌসেনাৰ সম্পত্তি, গতিবিধি আৰু বিশাখাপট্টনম ঘাটিৰ কাৰ্যকৰী কাঠামোৰ সম্পৰ্কে স্পৰ্শকাতৰ তথ্য যোগান ।
Published : October 4, 2026 at 4:53 PM IST
কইম্বাটুৰ: ভাৰতীয় নৌসেনাৰ সম্পত্তি, গতিবিধি আৰু বিশাখাপট্টনম ঘাটিৰ সম্পৰ্কে পাকিস্তানক তথ্য যোগান ধৰাৰ অপৰাধত এজনত নাৱিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ হানি ট্ৰেপিঙৰ বলি হৈ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ নাৱিক গৰাকীয়ে ভিন্ন তথ্য যোগান ধৰিছিল ৷ পাকিস্তানী অপাৰেটিভলৈ গোপনীয় সামুদ্ৰিক চোৰাংচোৱা তথ্য যোগান ধৰাৰ অভিযোগত প্ৰদীপ মুখাৰ্জী নামৰ নাৱিকজনক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ কাউণ্টাৰ ইনটেলিজেন্স (চিআই) কোষে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
বিগত সময়ত হানি ট্ৰেপিঙৰ জৰিয়তে পাকিস্তানে ভাৰতীয় সেনাৰ বহু গোপন তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ইয়াৰ পিচত এইবাৰ সামুদ্ৰিক চোৰাংচোৱা তথ্য যোগান ধৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।
দেওবাৰে বিষয়াসকলে এই বিষয়ে উল্লেখ কৰা মতে,পাকিস্তানী সংস্থাক গোপনীয় সামুদ্ৰিক চোৰাংচোৱা তথ্য প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ নাৱিকজনক কইম্বাটুৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ কাউণ্টাৰ ইনটেলিজেন্স (চিআই) কোষে যোৱা ৩ অক্টোবৰত কইম্বাটুৰৰ নৌসেনাৰ নেতৃত্বৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আইএনএছ আগৰণিত ৩১ বছৰীয়া মুখাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । চৰকাৰী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চোৰাংচোৱা অভিযানত ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ হানি ট্ৰেপিং জড়িত আছে ।
উল্লেখ্য যে ধৃত বিষয়াজনে ২০১৪ চনত নৌসেনাত যোগদান কৰিছিল । পশ্চিমবংগৰ বাসিন্দা মুখাৰ্জীয়ে বিশাখাপট্টনমত ইষ্টাৰ্ণ নেভেল কমাণ্ডৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল । গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত তেওঁ মেনেজমেণ্ট ডেভেল'পমেণ্ট পাঠ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰি আছিল । তেওঁ প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি কইম্বাটুৰত আছে ।
উত্থাপিত অভিযোগ মতে, কেইবামাহৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ এগৰাকী মহিলা চোৰাংচোৱা কৰ্মীয়ে মুখাৰ্জীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । দুয়োৰে মাজত যোগাযোগ হোৱাৰ সময় অতিবাহিত হোৱাৰ লগে লগে হেণ্ডলাৰে অনলাইন সম্পৰ্কৰ সহায় লৈ কৌশলগতভাৱে নৌসেনাৰ সম্পত্তি, গতিবিধি আৰু বিশাখাপট্টনম ঘাটিৰ কাৰ্যকৰী কাঠামোৰ সম্পৰ্কে স্পৰ্শকাতৰ তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
সীমা অতিক্ৰম কৰি চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু সন্ত্ৰাসবাদী ভাবুকি প্ৰতিহত কৰাৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বিশেষ ইউনিট চি আই চেলে নাৱিকজনৰ সৈতে জড়িত সন্দেহজনক ডিজিটেল ফুটপ্ৰিণ্ট ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিছত বিশেষ ইউনিট চিআই কোষে তদন্ত আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চোৰাংচোৱা আৰম্ভ কৰে ।
উল্লেখ্য যে এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ এদিন পূৰ্বে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মূখ্য বায়ু প্ৰধান মাৰ্শ্বাল এ পি সিঙে শনিবাৰে প্ৰতিৰক্ষা জোৱানসকলক এই ক্ষেত্ৰত সকীয়াই দিছিল । বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ হানি ট্ৰেপিং আৰু ডিজিটেল চোৰাংচোৱাগিৰিৰ চেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে সজাগ হৈ থাকিবলৈ কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক:বিপদৰ সময়ত পাঠ কৰিছিল হনুমান চালিছা, প্ৰধানমন্ত্ৰীক ফ্লাইডুবাইকাণ্ডৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ
আৰব সাগৰত জব্দ ৩ হাজাৰ কোটিৰ ড্ৰাগছ: ইৰাণী নাৱৰ পৰা ৫ পাক নাগৰিকক আটক