ETV Bharat / bharat

ভাৰতীয় নৌসেনাত পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা, নাৱিকক গ্ৰেপ্তাৰ

শত্ৰু পক্ষক নৌসেনাৰ সম্পত্তি, গতিবিধি আৰু বিশাখাপট্টনম ঘাটিৰ কাৰ্যকৰী কাঠামোৰ সম্পৰ্কে স্পৰ্শকাতৰ তথ্য যোগান ।

Honey Trap: Indian Navy Sailor Held For Leaking Defense Data To Female Pakistani Operative
পাকিস্তানী মহিলা অপাৰেটিভলৈ প্ৰতিৰক্ষা তথ্য যোগান ধৰা ভাৰতীয় নৌসেনাৰ নাৱিকক গ্ৰেপ্তাৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 4, 2026 at 4:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কইম্বাটুৰ: ভাৰতীয় নৌসেনাৰ সম্পত্তি, গতিবিধি আৰু বিশাখাপট্টনম ঘাটিৰ সম্পৰ্কে পাকিস্তানক তথ্য যোগান ধৰাৰ অপৰাধত এজনত নাৱিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ হানি ট্ৰেপিঙৰ বলি হৈ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ নাৱিক গৰাকীয়ে ভিন্ন তথ্য যোগান ধৰিছিল ৷ পাকিস্তানী অপাৰেটিভলৈ গোপনীয় সামুদ্ৰিক চোৰাংচোৱা তথ্য যোগান ধৰাৰ অভিযোগত প্ৰদীপ মুখাৰ্জী নামৰ নাৱিকজনক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ কাউণ্টাৰ ইনটেলিজেন্স (চিআই) কোষে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

বিগত সময়ত হানি ট্ৰেপিঙৰ জৰিয়তে পাকিস্তানে ভাৰতীয় সেনাৰ বহু গোপন তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ইয়াৰ পিচত এইবাৰ সামুদ্ৰিক চোৰাংচোৱা তথ্য যোগান ধৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।

দেওবাৰে বিষয়াসকলে এই বিষয়ে উল্লেখ কৰা মতে,পাকিস্তানী সংস্থাক গোপনীয় সামুদ্ৰিক চোৰাংচোৱা তথ্য প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ নাৱিকজনক কইম্বাটুৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ কাউণ্টাৰ ইনটেলিজেন্স (চিআই) কোষে যোৱা ৩ অক্টোবৰত কইম্বাটুৰৰ নৌসেনাৰ নেতৃত্বৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আইএনএছ আগৰণিত ৩১ বছৰীয়া মুখাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । চৰকাৰী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চোৰাংচোৱা অভিযানত ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ হানি ট্ৰেপিং জড়িত আছে ।

উল্লেখ্য যে ধৃত বিষয়াজনে ২০১৪ চনত নৌসেনাত যোগদান কৰিছিল । পশ্চিমবংগৰ বাসিন্দা মুখাৰ্জীয়ে বিশাখাপট্টনমত ইষ্টাৰ্ণ নেভেল কমাণ্ডৰ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল । গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত তেওঁ মেনেজমেণ্ট ডেভেল'পমেণ্ট পাঠ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰি আছিল । তেওঁ প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি কইম্বাটুৰত আছে ।

উত্থাপিত অভিযোগ মতে, কেইবামাহৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ এগৰাকী মহিলা চোৰাংচোৱা কৰ্মীয়ে মুখাৰ্জীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । দুয়োৰে মাজত যোগাযোগ হোৱাৰ সময় অতিবাহিত হোৱাৰ লগে লগে হেণ্ডলাৰে অনলাইন সম্পৰ্কৰ সহায় লৈ কৌশলগতভাৱে নৌসেনাৰ সম্পত্তি, গতিবিধি আৰু বিশাখাপট্টনম ঘাটিৰ কাৰ্যকৰী কাঠামোৰ সম্পৰ্কে স্পৰ্শকাতৰ তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

সীমা অতিক্ৰম কৰি চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু সন্ত্ৰাসবাদী ভাবুকি প্ৰতিহত কৰাৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বিশেষ ইউনিট চি আই চেলে নাৱিকজনৰ সৈতে জড়িত সন্দেহজনক ডিজিটেল ফুটপ্ৰিণ্ট ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিছত বিশেষ ইউনিট চিআই কোষে তদন্ত আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চোৰাংচোৱা আৰম্ভ কৰে ।

উল্লেখ্য যে এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ এদিন পূৰ্বে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মূখ্য বায়ু প্ৰধান মাৰ্শ্বাল এ পি সিঙে শনিবাৰে প্ৰতিৰক্ষা জোৱানসকলক এই ক্ষেত্ৰত সকীয়াই দিছিল । বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ হানি ট্ৰেপিং আৰু ডিজিটেল চোৰাংচোৱাগিৰিৰ চেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে সজাগ হৈ থাকিবলৈ কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক:বিপদৰ সময়ত পাঠ কৰিছিল হনুমান চালিছা, প্ৰধানমন্ত্ৰীক ফ্লাইডুবাইকাণ্ডৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ

আৰব সাগৰত জব্দ ৩ হাজাৰ কোটিৰ ড্ৰাগছ: ইৰাণী নাৱৰ পৰা ৫ পাক নাগৰিকক আটক

TAGGED:

পাকিস্তান
ভাৰতীয় নৌসেনা
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIAN NAVY SAILOR HELD
INDIAN NAVY HELD FOR DATA LEAK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.