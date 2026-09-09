ETV Bharat / bharat

কেপ্টেইন বিক্রম বাট্ৰা : কাৰ্গিল যুদ্ধৰ অন্যতম প্ৰধান নায়কক ওপজা দিনত স্মৰণ

কাৰ্গিলৰ যুদ্ধত দেশৰ গৰিমা, সুৰক্ষা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে ভাৰতৰ ৫২৭ গৰাকী বীৰ জোৱানে জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল । তাৰ ভিতৰত কেপ্টেইন বিক্রম বাট্ৰা অন্যতম ৷

CAPTAIN VIKRAM BATRA
কেপ্টেইন বিক্রম বাট্ৰাৰ আবক্ষ মূৰ্তি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 4:25 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ১৯৯৯ চনৰ মে' আৰু জুলাই মাহৰ ভিতৰত কাশ্মীৰৰ কাৰ্গিল জিলাত আৰু নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ(এলঅ'চি) মাজত চলা যুদ্ধত সাহসিকতাৰ প্ৰমাণ দিয়া সৈনিকসকলক আজিও দেশবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰে ৷

কাৰ্গিলৰ যুদ্ধত দেশৰ গৰিমা, সুৰক্ষা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে ভাৰতৰ ৫২৭ গৰাকী বীৰ জোৱানে জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল । তাৰ ভিতৰত কেপ্টেইন বিক্রম বাট্ৰা অন্যতম ৷

১৯৯৯ চনৰ ৭ জুলাইত কেপ্টেইন বিক্ৰম বাট্ৰাই ১৩ জেএকে ৰাইফলৰ কাৰ্যকলাপত শত্ৰুৱে হস্তক্ষেপ কৰি থকা পইণ্ট ৪৮৭৫ ৰ উত্তৰৰ এলেকাটো পুনৰ দখল কৰিবলৈ স্বেচ্ছাই এক আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব দিছিল । এই যুদ্ধতে ভাৰতীয় সেনাৰ সাহসী কেপ্টেইন বিক্ৰম বাট্ৰা ওৰফে শ্বেৰ শ্বাহ শ্বহীদ হয় ৷

বিক্ৰম বাট্ৰাৰ জন্ম

১৯৭৪ চনৰ ৯ ছেপ্টেম্বৰত হিমাচল প্ৰদেশৰ পালমপুৰৰ এটা পাঞ্জাবী হিন্দু পৰিয়ালত ভাৰতীয় সেনাৰ এই বীৰ জোৱানগৰাকীৰ জন্ম হৈছিল ৷ যমজ সন্তান হিচাপে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে প্ৰায় ১৪ মিনিট পূৰ্বে জন্মগ্ৰহণ কৰে ৷ তেওঁৰ পিতৃ কমল কুমাৰ বাট্ৰা আৰু মাতৃ গিৰধৰী লাল বাট্ৰা ৷ কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত দুৰ্গম শৃংগ জয় কৰা এইগৰাকী বীৰযোদ্ধাই শত্ৰুক পৰাস্ত কৰাৰ লগতে অদম্য সাহস আৰু নেতৃত্বৰে দেশৰ কোটি কোটি জনসাধাৰণৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

বিক্ৰমৰ মাতৃ তথা পেছাত এখন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ গিৰধৰী লাল বাট্ৰা ভগৱান ৰামৰ একান্ত ভক্ত আছিল ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাতৃয়ে যমজ সন্তান দুটাৰ নাম ‘লৱ’(বিক্ৰম) আৰু 'কুশ'(বিশাল) ৰাখিছিল ৷

শিক্ষা জীৱন

বিক্ৰমে মাতৃৰ তত্বাৱধানতে নিজৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰে ৷ হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডী জিলাৰ জিপিএছ টিকৰি-মুশ্বেহৰাত তেওঁ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ডিএভি পালমপুৰ পাব্লিক স্কুলত মজলীয়া শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ পালমপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে ৷

ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰতো তেওঁ সুনাম অৰ্জন কৰিছিল ৷ বিদ্যালয়ত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে বাট্ৰাই দিল্লীত অনুষ্ঠিত যুৱ সংসদীয় প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ বিদ্যালয়ক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।

১৯৯২ চনত চেণ্ট্ৰেল স্কুলৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ব’ৰ্ড পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ চণ্ডীগড়ৰ ডিএভি কলেজত চিকিৎসা বিজ্ঞানত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । কলেজৰ প্ৰথম বৰ্ষত তেওঁ নেশ্বনেল কেডেট ক’ৰ্পছ(এনচিচি)ৰ এয়াৰ উইঙত যোগদান কৰে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত চণ্ডীগড়ৰ পৰা প্ৰায় ৩৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত পিঞ্জোৰ এয়াৰফিল্ড এণ্ড ফ্লাইং ক্লাবত এনচিচি এয়াৰ উইং ইউনিটৰ সৈতে ৪০ দিনীয়া পেৰাট্ৰুপিং প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত বিক্ৰমে সেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে ৷

১৯৯৪ চনত এনচিচিৰ কেডেট হিচাপে বিক্ৰমে গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত হয় ৷ তাৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত তেওঁ পিতৃ-মাতৃক ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত যোগদান কৰিব বিচৰাৰ কথাটো ব্যক্ত কৰে । ১৯৯৫ চনত স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ চণ্ডীগড়ৰ পঞ্জাৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমত স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰি সংযুক্ত প্ৰতিৰক্ষা সেৱা(চিডিএছ) পৰীক্ষাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলায় ।

১৯৯৬ চনত তেওঁ চিডিএছ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় ৷ তাৰপিছত তেওঁক এলাহাবাদস্থিত এছএছবিত সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ অন্তত তেওঁ নিৰ্বাচিত হয় । ইংৰাজী বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰ এবছৰ(১৯৯৫–৯৬ চন) সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয় এৰি ভাৰতীয় সামৰিক একাডেমীত যোগদান কৰে ৷

সামৰিক বাহিনীৰ কেৰিয়াৰ

১৯৯৬ চনৰ জুন মাহত ডেৰাডুনস্থিত ভাৰতীয় সামৰিক একাডেমীৰ মানেকশ্বা বেটালিয়নত বিক্ৰম বাট্ৰাই যোগদান কৰে ৷ ১৯ মহীয়া প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত ১৯৯৭ চনৰ ৬ ডিচেম্বৰত তেওঁ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত লেফটেনেণ্ট হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । তেওঁক জম্মু আৰু কাশ্মীৰ ৰাইফলছৰ ১৩নং বেটালিয়নত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত বিক্ৰমক ৰেজিমেণ্টৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে মধ্যপ্ৰদেশৰ জবলপুৰলৈ পঠিওৱা হয় । এই প্ৰশিক্ষণ ১৯৯৭ চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৯৯৮ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ শেষলৈকে এমাহ পৰ্যন্ত চলিছিল ।

এই প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে তেওঁক জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লা জিলাৰ ছ'পোৰত নিযুক্তি দিয়া হয় ৷ ১৯৯৮ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ মাজভাগত তেওঁক মধ্যপ্ৰদেশৰ মহাউৰ ইনফেণ্ট্ৰি স্কুললৈ ‘ইয়ং অফিচাৰ্ছ কোৰ্চ’ৰ বাবে পঠিওৱা হয়, য’ত সেনাবাহিনীৰ যুৱ বিষয়াসকলে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে । এই প্ৰশিক্ষণ পাঁচ মাহৰ বাবে চলিছিল আৰু ১৯৯৮ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সমাপ্ত হৈছিল । পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ ১৯৯৮ চনৰ অক্টোবৰ মাহত নিজৰ বেটালিয়নত যোগদান কৰে ।

তাত থকাৰ সময়ত ভাৰতীয় সেনাৰ এইগৰাকী জোৱানে কেইবাবাৰো সন্ত্ৰাসবাদীৰ মুখামুখি হৈছিল ৷ ১৯৯৯ চনৰ জানুৱাৰী মাহত বাট্ৰাক কমাণ্ডো পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে কৰ্ণাটকৰ বেলগামলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । এই পাঠ্যক্ৰম দুমাহ ধৰি চলিছিল ৷ তাৰপিছতে তেওঁ প্ৰশিক্ষক গ্ৰেড লাভ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে তেওঁ কিছুদিনৰ ছুটীৰে ঘৰলৈ যায় ৷

ঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহি তেওঁ পুনৰ কামত যোগদান কৰে ৷ ৮ মাউণ্টেন ডিভিজনৰ ১৯২ মাউণ্টেন ব্ৰিগেডৰ অধীনত বিক্ৰমে কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে ১৩জে কে ৰাইফলছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্বাহজাহানপুৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ লাভ কৰে । মেজৰ যোগেশ কুমাৰ যোশীৰ নেতৃত্বাধীন বেটালিয়নটোৰ এইটো দলটোৱে ইতিমধ্যে গন্তব্যস্থানত উপনীত হৈছিল যদিও তেতিয়ালৈ ‘কাৰ্গিলৰ যুদ্ধ’ আৰম্ভ হয় ৷ সেয়া আছিল ৫ জুনৰ কথা ৷ যুদ্ধৰ বাবে পূৰ্বৰ নিৰ্দেশত সালসলনি ঘটোৱা হয় আৰু বেটালিয়নটোক ড্ৰাছলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।

বিক্ৰমে যুদ্ধৰ মাজে মাজে পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আছিল ৷ তদুপৰি তেওঁৰ বাবে পিতৃ-মাতৃয়ে চিন্তা কৰিব নালাগে বুলিও আশ্বাস দিছিল ৷ অৱশ্যে ১৯৯৯ চনৰ ২৯ জুনত ঘৰলৈ কৰা ফোনটোৱেই তেওঁৰ জীৱনৰ শেষৰটো ফোন আছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে ৭ জুলাইত তেওঁ দেশমাতৃৰ হকে শত্ৰুৰ হাতত প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়ে ৷

কেপ্টেইন বিক্ৰম বাট্ৰাই লাভ কৰা বঁটা

ভাৰত চৰকাৰে কেপ্তেইন বিক্ৰম বাট্ৰাক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ সামৰিক সন্মান ‘পৰমবীৰ চক্ৰ’ ৰে সন্মানিত কৰে ৷ বীৰ শ্বহীদগৰাকীৰ স্মৃতিত ৪৮৭৫ নং পইণ্টৰ নামো ‘বাট্ৰা টপ’ ৰাখিবলৈ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিল ৷

ইয়াৰোপৰি বিক্ৰমে পৰমবীৰ চক্ৰ, অপাৰেশ্বন বিজয় ষ্টাৰ, বিশেষ সেৱা পদক, অপাৰেশ্বন বিজয় পদকৰ লগতে স্বাধীনতাৰ ৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী পদক শীৰ্ষক সন্মান লাভ কৰিছিল ৷

বলীউডৰ ছবি শ্বেৰশ্বাহ

কেপ্টেইন বিক্ৰম বাট্ৰাৰ জীৱন কাহিনীক লৈ বলীউডত এখন ছবিও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ নাম শ্বেৰশ্বাহ ৷ কৰণ জোহৰ প্ৰযোজিত 'শ্বেৰশ্বাহ' ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰা যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিল । ছবিখনৰ জৰিয়তে কেপ্তেইন বিক্ৰম বাট্ৰাৰ দেশপ্ৰেম দাঙি ধৰাৰ সমান্তৰালকৈ ছবি নিৰ্মাতাই বাট্ৰা আৰু ডিম্পল চিমাৰ প্ৰেম কাহিনীকো অতি সুন্দৰকৈ নাট্যৰূপ দিছিল । উল্লেখ্য যে, চণ্ডীগড়ৰ পঞ্জাৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত ইংৰাজী ভাষাত স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়ত বিক্ৰম আৰু চিমা সহপাঠী আছিল । তেতিয়াই বিক্ৰমে ডিম্পল চিমাৰৰ প্ৰেমত পৰে । সেনাবাহিনীত যোগদান কৰি কেপ্তেইন বিক্ৰম বাট্ৰাই দেশৰ হকে প্ৰাণাহুতি দিয়াৰ পাছত ডিম্পলে তেওঁৰ স্মৃতি লগত লৈয়েই গোটেই জীৱন অতিবাহিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।

ওপজা দিনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ স্মৰণ

বুধবাৰে এইগৰাকী বীৰ শ্বহীদৰে ওপজাদিন ৷ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বীৰ শ্বহীদগৰাকীক তেওঁৰ জন্মদিনত এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে সোঁৱৰণ কৰে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোষ্টটোৰ আৰম্ভণিতে লিখিছে, ‘‘পৰমবীৰ চক্ৰ বঁটা বিজয়ী কেপ্তেইন বিক্রম বাট্ৰাৰ জন্মবাৰ্ষিকীত প্ৰণাম ।’’

মন্ত্ৰী শ্বাহে পোষ্টটোত লিখিছে, ‘‘কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ ভাৰতৰ বাবে কেৱল কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহ দখল কৰাই নহয়, বৰং নিজৰ অতুলনীয় নেতৃত্ব আৰু সাহসেৰে সতীৰ্থ সৈনিকসকলৰ মনোবলো যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছিল । মাত্ৰ ২৪ বছৰ বয়সতে মাতৃভূমিৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ‘শ্বেৰ শ্বাহ’ৰ জীৱনে সকলোকে দেশৰ কল্যাণক নিজৰ জীৱনত শীৰ্ষস্থান দিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।’’

লগতে পঢ়ক: শ্বেত বিপ্লৱৰ স্থপতি ডঃ ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনক স্মৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

কাৰ্গিল যুদ্ধ
কেপ্তেইন বিক্রম বাট্ৰা
কেপ্তেইন বিক্রম বাট্ৰাৰ জন্মদিন
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ
CAPTAIN VIKRAM BATRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.