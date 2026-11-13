ইছলামিক ৰিছাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্বনৰ ওপৰত পাঁচবছৰলৈ নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি
এই সংস্থাটোক অবৈধ কাৰ্যকলাপ(প্ৰতিৰোধ) আইনৰ অধীনত ‘অবৈধ সংগঠন’ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ।
By ANI
Published : November 13, 2026 at 3:21 PM IST
নতুন দিল্লী: সম্প্ৰতি পলাই থাকি সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰচাৰ কৰি থকা ডঃ জাকিৰ নাইক নেতৃত্বাধীন ইছলামিক ৰিছাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্বনৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি ৷ পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰলৈ এই নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ৷ শুকুৰবাৰে দেশৰ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এই ঘোষণা কৰে ৷
এই সংস্থাটোক অবৈধ কাৰ্যকলাপ(প্ৰতিৰোধ) আইনৰ অধীনত ‘অবৈধ সংগঠন’ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে । সংগঠনটোৱে দেশবাসীৰ নিৰাপত্তা, সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি, ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা কাৰ্যকলাপত সংগঠনটো জড়িত থকাৰ অভিযোগৰ বাবে মন্ত্ৰালয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্টত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই কথা কোৱা হৈছে, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ সন্ত্ৰাসবাদ আৰু ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীল নীতি দৃঢ়ভাৱে মানি চলি গৃহ মন্ত্ৰালয়ে অবৈধ কাৰ্যকলাপ(প্ৰতিৰোধ) আইনৰ অধীনত 'ইছলামিক গৱেষণা ন্যাস'ৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি কৰিছে ।’’
কাৰ্যালয়ে লগতে কয়, ‘‘পলাতক সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰচাৰক ডঃ জাকিৰ নাইকৰ নেতৃত্বত এই সংগঠনটোৱে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰচাৰকে ধৰি ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈ আহিছিল ৷ এই গোটটোৱে সন্ত্ৰাসবাদ আৰু বিচ্ছিন্নতাবাদৰ বিষাক্ত মতাদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰা দেখা গৈছে ৷ যিটোৱে মাথোঁ হিংসাত্মক কাৰ্যৰ বাবে উচটনি দিয়ে আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ধন যোগায় ৷’’
গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা এক অধিসূচনা অনুসৰি এনেধৰণৰ সংগঠনে দেশৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে ৷ যিবোৰ কাৰ্যকলাপে শান্তি আৰু সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত কৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷
অধিসূচনাখনত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পূৰ্বে ২০১৬ চনৰ ১৭ নৱেম্বৰ আৰু ২০২১ ৰ ১৫ নৱেম্বৰত এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে ‘অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন, ১৯৬৭’ৰ ধাৰা ৩(১)ৰ অধীনত এই সংগঠনটোক অবৈধ ঘোষণা কৰিছিল ।
সংগঠনটোক অবৈধ ঘোষণা কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ভিত্তি আছে নে নাই সেইটো বিচাৰ কৰিবলৈ আইনখনৰ ৫ নং ধাৰা অনুসৰি অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) ন্যায়াধিকৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৭ চনৰ ২২ মে’ আৰু ২০২২ চনৰ ৩০ মাৰ্চত প্ৰকাশিত নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে ঘোষণাসমূহ নিশ্চিত কৰিছিল । অধিসূচনাখনত লগতে কোৱা হৈছে যে আইনখনৰ ধাৰা ৬(১)ৰ অধীনত জাৰি কৰা বৰ্তমানৰ নিষেধাজ্ঞাৰ ম্যাদ চলিত বৰ্ষৰ ১৪ নৱেম্বৰত শেষ হ’ব ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কয় সংগঠনটোৱে বিশেষকৈ ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা সভাপতি ডঃ নাইকে ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিভিন্ন সম্প্ৰদায় আৰু গোটৰ মাজত মতানৈক্য আৰু শত্ৰুতা, ঘৃণা বা অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি কৰিবলৈ উচতাই আহিছে ৷
এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নিজৰ সিদ্ধান্তৰ কেইবাটাও ভিত্তি উল্লেখ কৰে, য’ত নাইকে দিয়া ভাষণক ‘আপত্তিজনক আৰু উচটনিমূলক’ আখ্যা দিয়া হৈছে ৷ লগতে অভিযোগ কৰে যে এই ভাষণৰ জৰিয়তে নাইকে বিভিন্ন ধৰ্মীয় সংগঠনৰ মাজত শত্ৰুতা বৃদ্ধি কৰি ঘৃণাৰ প্ৰচাৰ কৰি আহিছে ৷ তদুপৰি ভাৰতৰ লগতে বিদেশতো কোনো বিশেষ ধৰ্মৰ যুৱক-যুৱতীসকলক সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত হ’বলৈ বিপথে পৰিচালিত কৰি আহিছে ৷ টেলিভিছন নেটৱৰ্ক, ইণ্টাৰনেট, ছপা আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিশ্বজুৰি লাখ লাখ লোকৰ আগত এনে ভাষণ প্ৰদানৰ কামত এইসকল লোকক নিয়োজিত কৰা হৈছে ।
সংগঠনটোৰ সভাপতিগৰাকী পলাতক হৈ থাকিলেও তেওঁ এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ অটুট ৰখাত ইন্ধন যোগাই যাব পাৰে বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কুকি ইনপিৰ পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগ, স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ ৭২ ঘণ্টাৰ সময়সীমা