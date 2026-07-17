"নাযাব...বোমা আছে, প্লিজ !" বেংগালুৰু-আহমেদাবাদ ইণ্ডিগ’ৰ বিমানত উদ্ধাৰ সকীয়নি টোকা

"নাযাব...বোমা আছে, প্লিজ !" বেংগালুৰু-আহমেদাবাদ ইণ্ডিগ’ৰ বিমানত উদ্ধাৰ সকীয়নি টোকা
6E-6423 বেংগালুৰু-আহমেদাবাদ ইণ্ডিগ’ বিমানত বোমাৰ আতংক ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত গোচৰ ৰুজু ।
By ANI
Published : July 17, 2026 at 4:39 PM IST
বেংগালুৰু : "Don't go... ব’ম হে ! প্লীজ ৷"- এখন কাগজৰ টুকুৰা ৷ যিখন কাজগৰ টুকুৰা পঢ়ি ভয়ত সকলো বিতত হৈ পৰিছে ৷ সকলোৰে মাজত হাহাকাৰ, কোন ক’লৈ যাব একো ভাবি পোৱা নাই ৷ কিয়নো এই কাগজৰ টুকুৰাটো এখন বিমানৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে ৷
অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে আৰু এই ঘটনাটো মিছা বুলি তদন্তকাৰী বিষয়াই উল্লেখ কৰে ৷ উক্ত ঘটনাটো শুকুৰবাৰে কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰুৰ কেম্পেগৌড়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা ইণ্ডিগ’ৰ এখন বিমানখন আহমেদাবাদলৈ যোৱাৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে এই ভুৱা বোমাৰ ভাবুকি লাভ কৰা গৈছিল ৷ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ১৬ জুলাইৰ নিশা ৮ বজাত ইণ্ডিগ’ৰ ৬ই-৬৪২৩ (6E-6423) নং বিমানখন বেংগালুৰুৰ পৰা যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বেই এই কাণ্ড সংঘটিত হয় । আৰক্ষীৰ মতে, নিশা প্ৰায় ৭:৩৫ বজাত এজন ক্ৰুৱে বিমানৰ আগত থকা শৌচালয়ৰ ভিতৰত হাতেৰে লিখা এখন টোকা উদ্ধাৰ কৰে, য’ত ইংৰাজীত আৰু হিন্দীত লিখা আছিল, নাযাব... বোমা আছে ! প্লীজ ।”
আৰক্ষীয়ে কয়, এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে তৎক্ষণাত ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ (SOP) কাৰ্যকৰী কৰা হয় আৰু বিমানখন তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলোৱা হয় যদিও সন্দেহজনক একো পোৱা নগ’ল । ইণ্ডিগ’ই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এক অভিযোগ দাখিল কৰে ৷ এই ভাবুকিৰ ফলত যাত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে যথেষ্ট ভয় খায় ৷
এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, অভিযোগৰ ভিত্তিত এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ লগতে অতি সোনকালে দোষীক চিনাক্ত কৰি ভুৱা ভাবুকিৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য জানিবলৈ তদন্ত চলি থকা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ।