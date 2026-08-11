ETV Bharat / bharat

নীৰৱ কিন্তু অতি বিচক্ষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ইতিহাসে মনত ৰাখিব ড৹ মনমোহন সিঙক: ছোনিয়া গান্ধী

ছোনিয়া গান্ধীয়ে কয় যে ড৹ সিঙৰ সততা আৰু জবাবদিহিতাৰ অভিলেখ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ কাম-কাজৰ সৈতে একেবাৰে বিপৰীত ৷

Sonia Gandhi With Manmohan Singh
২০১৯ চনৰ ১ জুনত নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ বৈঠকৰ সময়ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে আদৰণি জনোৱা মুহূৰ্তত ছোনিয়া গান্ধী (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 2:56 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: কয়লা আৱণ্টনৰ গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙক ক্লীন চিট দিয়াৰ কিছুদিন পিছতে মঙলবাৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে যি ধৰণে কাম কৰি আহিছে তাৰ সৈতে ড৹ সিঙৰ সততা আৰু জবাবদিহিতাৰ অভিলেখ একেবাৰে বিপৰীত ।

ছোনিয়াই লগতে কয় যে ইতিহাসে ড৹ মনমোহন সিঙক এজন নীৰৱ, কোমল অন্তৰৰ, কিন্তু অতি বিচক্ষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সদয়ভাৱে স্মৰণ কৰিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কটাক্ষ কৰি ছোনিয়া গান্ধীয়ে কয় যে যিহেতু তেওঁ বৰ্তমান ভাৰতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে ‘ক্ষমা’ বিচাৰি আছে, গতিকে এই সুযোগতে তেওঁ হয়তো ড৹ সিঙৰ বিৰুদ্ধে কৰা অসন্মানজনক নিন্দাৰ বাবেও নিজকে ক্ষমা কৰিব পাৰে ।

কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এই ৰায়দানে আমাৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ অন্যতম মৰ্মান্তিক চাপটো অন্ত পেলালে ৷ সেয়া হৈছে আটাইতকৈ সৎ ব্যক্তি ড৹ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অপবাদ।”

‘‘তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সমন্বিত আৰু সুসংগঠিত লবী আছিল, আমোলাতন্ত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সংবাদ মাধ্যম, ন্যায়পালিকা, নাগৰিক সমাজ আৰু নিশ্চিতভাৱে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিলৈকে নেতাসকল আছিল । আজি তেওঁলোকৰ ভুৱা অভিযোগ শূন্যতাৰ অনিবাৰ্য সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে । ড৹ সিঙক প্ৰতিটো অভিযোগতে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল ।’’- দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত প্ৰকাশিত নিজৰ প্ৰবন্ধত এইদৰে কয় গান্ধীয়ে ।

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘২০২৬ চনৰ ২৯ জুলাই তাৰিখটো আমাৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু স্বীকৃতিহীন দিন আছিল ৷ কিয়নো এক উল্লেখযোগ্য ৰায়দানত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ড৹ মনমোহন সিঙক কয়লা আৱণ্টনৰ কথিত কেলেংকাৰীত চিবিআইৰ গোচৰত ক্লিন চিট প্ৰদান কৰিছিল ।’’

ইয়াতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচাৰ আদালতক চিবিআইৰ সামৰণি প্ৰতিবেদন নাকচ কৰি কোনো “বস্তুগত কাৰণ” নোহোৱাকৈ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বাবে ধমক দিছিল বুলি ছোনিয়াই আঙুলিয়াই দিয়ে ।

তেওঁ কয় যে ড৹ সিঙৰ সততা আৰু জবাবদিহিতাৰ অভিলেখ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ কাম-কাজৰ সৈতে একেবাৰে বিপৰীত, য’ত অপৰাধ আৰু দুৰ্নীতিৰ তদন্তৰ উদ্দেশ্যেৰে ইডি আৰু চিবিআইৰ দৰে সংস্থাসমূহৰ প্ৰকাশ্য আৰু গুৰুতৰভাৱে অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

‘‘ৰাজনীতিবিদসকলৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে । হয় হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকক নীৰৱ কৰি ৰখা হয়, নহ’লে ইচ্ছাকৃতভাৱে বিজেপিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ৷ বহু ক্ষেত্ৰত আনকি মন্ত্ৰী পদো দিয়া হয় ।’’ ছোনিয়াই কয় ৷

‘‘যেতিয়া দুৰ্নীতিৰ বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ উত্থাপন হয়, তেতিয়া মোদী চৰকাৰে সেইবোৰ কেৱল আওকাণ কৰে । বিৰোধী দলত থাকিলে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হয়, আৰু দল এৰিলে হঠাৎ নিকা হৈ পৰে !’’ গান্ধীয়ে কয় ৷ তেওঁ লগতে কয় যে ড৹ সিঙৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমৰ্থকসকলৰ ভিতৰত মোদীও অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো কোনো কাকতলীয় কথা নহয় ।

ছোনিয়া গান্ধীয়ে কয় যে ২০১৭ চনৰ ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যসভাত তেওঁ (মোদীয়ে) এক নিকৃষ্ট মন্তব্য কৰিছিল যে ৰেইনকোট পিন্ধি গা ধোৱাৰ কলা কেৱল ড৹ সিঙেহে জানে ৷ সেই সময়খিনি আমাৰ সংসদীয় ইতিহাসৰ অন্যতম বেয়া মুহূৰ্ত হিচাপে স্মৰণীয় হ’ব ।

কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আত্মনিৰীক্ষণো দান-বৰঙণিৰ দৰেই ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব লাগিব । শেষত ড৹ সিঙৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ মূলতে আছিল ৰাজহুৱা বক্তৃতা আৰু আখ্যানক তেওঁৰ বিখ্যাত শাসন অভিলেখৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ এক হতাশজনক প্ৰচেষ্টা ।’’

মনমোহন সিঙৰ চৰকাৰে অভূতপূৰ্ব মূল্যবৃদ্ধিৰ সৈতে গভীৰ অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ আগজাননী দিছিল ৷ খৰচ আৰু ব্যক্তিগত বিনিয়োগৰ উত্থানে ভাৰতক মধ্যম আয়ৰ দেশৰ শাৰীলৈ আগুৱাই লৈ গৈছিল বুলি গান্ধীয়ে জোৰ দি কয় । ২০০৮ চনত যেতিয়া বিশ্ব অৰ্থনীতি অস্থিৰতা আৰু পতনৰ সন্মুখীন হৈছিল, তেতিয়া ভাৰতে নিজৰ স্থিতিস্থাপকতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল বুলিও ছোনিয়াই কয়।

তেওঁ কয়, ‘‘আমি পাহৰি নাযাওঁ যে ভাৰতৰ জিডিপি বৃদ্ধিৰ হিচাপ কেনেকৈ কৰা হয়, ইয়াৰ ওপৰত পুনৰ কাম কৰাৰ পিছতো ইউপিএ চৰকাৰৰ ১০ বছৰত বিগত ১২ বছৰতকৈ অধিক অৰ্থনৈতিক বিকাশ ঘটিছিল, যাৰ ফলত লাখ লাখ লোক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হৈছিল ।’’

মনমোহন সিং চৰকাৰে শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ সাংবিধানিক প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰি কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰে আই আই টি আৰু আই আই এমৰ দৰে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত অ’ বি চি সংৰক্ষণৰ প্ৰৱৰ্তনৰ জৰিয়তে সামাজিক ন্যায় সম্প্ৰসাৰণ কৰে বুলিও কয় ছোনিয়া গান্ধীয়ে ৷

‘‘আমি সকলোৱে নিশ্চিতভাৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছো যে তেওঁ এই দিনটো চাবলৈ আৰু নিজৰ জ্ঞানেৰে জাতিটোক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ড৹ সিং আজি নাই । কিন্তু ২০১৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ তেওঁৰ ভৱিষ্যদ্বাণী দিনক দিনে ক্ৰমান্বয়ে স্বতঃস্ফূৰ্ত হৈ অহাটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এক সান্ত্বনা । ইতিহাসে সঁচাকৈয়ে তেওঁক এজন নীৰৱ, কোমল অন্তৰৰ কিন্তু অতি বিচক্ষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সদয়ভাৱে স্মৰণ কৰিব ।’’ -ছোনিয়াই কয় ৷

সিঙৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰা চমন অৰ্ডাৰ বাতিল কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অপৰাধমূলক গোচৰটো বন্ধ কৰাৰ পিছতে ছোনিয়া গান্ধীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে । ২০২৪ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰত মৃত্যু হোৱা প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী এতিয়া এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ অপৰাধমূলক গোচৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে দোষমুক্ত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ঝাৰখণ্ডৰ ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদত লাঠিচালনা : বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ গৰিহণা

TAGGED:

ছোনিয়া গান্ধী
কয়লা আৱণ্টনৰ গোচৰ
মনমোহন সিং
SC CLEAN CHIT COAL BLOCK ALLOCATION
MANMOHAN SINGH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.