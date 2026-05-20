আগন্তুক ৩-৪ মাহৰ ভিতৰত দেশত আৰু ভয়ংকৰ হ'ব মূল্যবৃদ্ধি: ৰাহুল গান্ধীৰ ভৱিষ্যদ্বাণী

আগন্তুক ৩-৪ মাহৰ ভিতৰত দেশত আৰু ভয়ংকৰ হ'ব মূল্যবৃদ্ধি: ৰাহুল গান্ধীৰ ভৱিষ্যদ্বাণী
প্ৰধানমন্ত্ৰী-গৃহমন্ত্ৰীক "গাড্ডাৰ" আখ্যাৰে বিতৰ্কত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী ৷
Published : May 20, 2026 at 7:05 PM IST
ৰায়বেৰেলী(উত্তৰ প্ৰদেশ): প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক 'গাড্ডাৰ' আখ্যাৰে পুনৰ বিতৰ্কিত সোমাই পৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী ৷ বুধবাৰে ৰায়বেৰেলীত অনুষ্ঠিত এখন জনসভাত ৰাহুল গান্ধীয়ে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে ৷ আমেৰিকা-ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধৰ ফলত বিশ্বৰ ভিন্ন দেশৰ লগতে ভাৰততো পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ অত্যাৱশকীয় সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ৷ তাৰে সুযোগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গহমন্ত্ৰী শ্বাহক টাৰ্গেট কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷
মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়,"আগন্তুক ৩-৪ মাহৰ ভিতৰত দেশত ভয়ংকৰ মূল্যবৃদ্ধি হ'ব ৷ জীৱনত আপুনি কেতিয়াও দেখা নাছিল বা পোৱা নাছিল ৷ লগতে তেল, গেছ নাপাব ৰাইজে ৷ ফলত মূল্যবৃদ্ধিৰ আটাইতকৈ বেছি ভুক্তভোগী হ'ব আমাৰ কৃষক, যুৱক আৰু মহিলাসকল ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোদীয়ে দেশৰ অৰ্থনীতি পুঁজিপতিসকলৰ হাতত বিক্ৰী কৰিছে ৷ আমাৰ অৰ্থনীতি এনে হ'বলৈ গৈ আছে যে, কোনো লোক বাচিব নোৱাৰিব ৷ তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি কান্দিব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোদীয়ে সাধাৰণ ৰাইজক কয় বিদেশলৈ নাযাবলৈ, সোণ ক্ৰয় নকৰিবলৈ ৷ কিন্তু তেওঁ নিজেই বিদেশলৈ যায় ৷"
ৰাহুলে কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভোট চুৰি কৰে, জাতি গণনা নকৰে, আদানী-অম্বানীক দেশ বিক্ৰী কৰে ৷ সংবিধান কোনো সামান্য কিতাপ নহয় ৷ সংবিধানত আম্বেদকাৰ, মহাত্মা গান্ধী লগতে বহু শ্বহীদৰ ত্যাগ, চিন্তাধাৰা সোমাই আছে ৷ কিন্তু বৰ্তমানৰ মোদী চৰকাৰে আমাৰ চকুৰ সন্মুখত এই চিন্তাধাৰাৰ অৱমাননা কৰিছে ৷ সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে আৰএছএছ প্ৰত্যক্ষভাবে আক্ৰমণ কৰিব পৰা হৈছে ৷ সেয়ে তেওঁলোক দেশৰ গাড্ডাৰ ৷"
