তেওঁৰ কণ্ঠই কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল অসমৰ আত্মা: ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
জন্ম শতবাৰ্ষিকীত ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰিছে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন মন্ত্ৰী, কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আদি নেতাই ।
By ANI
Published : September 8, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 1:45 PM IST
নতুন দিল্লী/গুৱাহাটী : আজি সমগ্ৰ ৰাজ্য তথা দেশ-বিদেশতো অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী । এই উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । আনহাতে, কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী, সংগীতজ্ঞ তথা সাংস্কৃতিক জগতৰ পুৰোধা ব্যক্তি ডঃ ভূপেন হাজৰিকাক তেওঁৰ ১০০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।
মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ভাৰতীয় সংগীতৰ প্ৰতি তেওঁৰ অৱদান আৰু সমগ্ৰ দেশৰ শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ মাজলৈ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আত্মাক বহন কৰি লৈ যোৱাত তেওঁৰ ভূমিকাক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্মৰণ কৰে ।
On his 100th birth anniversary, remembering the legendary Dr. Bhupen Hazarika Ji.— Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2026
His voice carried the soul of Assam and the spirit of the Northeast to the entire nation.
Through his music he beautifully gave expression to the thoughts and spirit of countless people. His… pic.twitter.com/92YZ7B52ld
এটা X পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভূপেন হাজৰিকাৰ কণ্ঠই সমগ্ৰ দেশলৈ অসমৰ আত্মা আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চেতনা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "১০০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীত কিংবদন্তি ডঃ ভূপেন হাজৰিকাজীক স্মৰণ কৰিছোঁ । তেওঁৰ কণ্ঠত অসমৰ আত্মা আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ চেতনা বিৰাজ কৰিছিল আৰু সেয়া তেওঁ সমগ্ৰ দেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভূপেন হাজৰিকাই তেওঁৰ সংগীতৰ জৰিয়তে অগণন লোকৰ চিন্তা আৰু আত্মাক সাৱলীলভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল ।
তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁৰ সংগীতৰ জৰিয়তে তেওঁ অগণন লোকৰ চিন্তা আৰু আত্মাক সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁৰ গীতে মানুহক ওচৰ চপাই আনিছিল ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যোৱা বছৰ গুৱাহাটীত আয়োজিত ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ আৰম্ভণী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথাও স্মৰণ কৰে । তেওঁ কয়, “যোৱা বছৰ গুৱাহাটীত তেওঁৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ স্মৃতি এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে ।"
তেওঁ কয় যে ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন আৰু কৰ্মই প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব । নিজৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিছে, "ভূপেনদাৰ জীৱন আৰু কৰ্মই প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।"
উল্লেখ্য যে 'ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহাকবি' হিচাপে বহুলভাৱে স্মৰণ কৰা ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই তেওঁৰ গীত আৰু সুৰৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সংগীত আৰু সংস্কৃতিলৈ যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই গৈছে ।
ভাষিক আৰু ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰম কৰি মানুহৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ কৰ্মই অসমৰ সংস্কৃতি, মানুহ আৰু আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰিছিল ।
তেওঁৰ ১০০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীত এইগৰাকী কিংবদন্তি শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰাৰ লগতে সংগীত তথা অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰতি তেওঁৰ চিৰস্থায়ী অৱদানৰ বাবে সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ।
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে । এটা X পোষ্টত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই লিখিছে, "ডঃ ভূপেন হাজৰিকাজীৰ ১০০ সংখ্যক জন্মজয়ন্তীত কিংবদন্তি শিল্পী তথা সাংস্কৃতিক আইকনগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । তেওঁৰ আত্মস্পৰ্শী সংগীত আৰু শক্তিশালী ৰচনাৰ জৰিয়তে ডঃ হাজৰিকাজীয়ে অসম, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মনোভাব আৰু বিশাল মানৱ অভিজ্ঞতাক ধৰি ৰাখিলে । তেওঁৰ কালজয়ী সৃষ্টিসমূহে মমতা, সম্প্ৰীতি আৰু ভাৰতৰ বৈচিত্যময় সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ একতাক দাঙি ধৰিছিল ।"
On the 100th birth anniversary of Dr. Bhupen Hazarika Ji, I pay my tributes to the legendary artist and cultural icon.— Vice-President of India (@VPIndia) September 8, 2026
Through his soulful music and powerful words, Dr. Hazarika Ji captured the spirit of Assam, the Northeast and the wider human experience. His timeless creations…
তেওঁ লগতে লিখিছে, "তেওঁৰ চহকী কলাত্মক উত্তৰাধিকাৰ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ মাজত অনুৰণিত হৈ আছে আৰু ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ এক চিৰস্থায়ী অংশ হৈ আছে । ডঃ ভূপেন হাজৰিকাজীলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।"
অমিত শ্বাহৰ অসমীয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও কিংবদন্তি শিল্পী ভপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।
Tributes to the Bard of the Brahmaputra, Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika Ji on his Jayanti.— Amit Shah (@AmitShah) September 8, 2026
Bhupenda's music carried Assamese culture onto the world stage in all its diversity, and his lyrics mirrored the ethos that has kept society united through the ages. His immortal legacy… pic.twitter.com/8TAiuhWavq
এটা X পোষ্টত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত লিখিছে, "ভাৰত ৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্মজয়ন্তীত তেখেতক গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । ভূপেনদাৰ সংগীতে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু সমৃদ্ধিক বিশ্বমঞ্চত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ গীতৰ কথাত যুগ যুগ ধৰি সমাজক ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰখা চিৰন্তন চেতনা প্ৰতিফলিত হৈছিল । তেওঁৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ সংকল্পক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।"
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
ইফালে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মজয়ন্তীত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ।
Remembering and paying my tributes to Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika Ji on his Jayanti. A towering cultural icon and visionary, Dr. Hazarika ji gave voice to the soul of Assam and enriched India’s cultural heritage through his music and profound humanism.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 8, 2026
His timeless…
ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি ৰাজনাথ সিঙে লিখিছে, "ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাজীৰ জন্মজয়ন্তীত স্মৰণ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এগৰাকী উচ্চ সাংস্কৃতিক আইকন তথা দূৰদৰ্শী ব্যক্তি ডঃ হাজৰিকাজীৰ কণ্ঠত অসমৰ আত্মা প্ৰতিধ্বনিত হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ সংগীত আৰু গভীৰ মানৱতাবাদৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক সমৃদ্ধ কৰি তুলিছিল ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "তেওঁৰ কালজয়ী ৰচনাসমূহে দেশজুৰি প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ মাজত অনুৰণন ঘটাই মমতা, সম্প্ৰীতি আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ আদৰ্শ প্ৰতিফলিত কৰে । তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য উত্তৰাধিকাৰে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে আৰু মানুহক একত্ৰিত কৰি সীমাৰ পৰিধি ভেদ কৰা শিল্প আৰু সংস্কৃতিৰ চিৰস্থায়ী শক্তিৰ কথা স্মৰণ কৰায় ।"
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
একেদৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা অৰুণাচলৰ সাংসদ কিৰেণ ৰিজিজুৱেও ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
Our beloved Dr. Bhupen Hazarika ji’s music was more than melody, it carried the spirit of India.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 8, 2026
Fondly remembering the legendary Bharat Ratna, Bhupen Da on his jayanti. His timeless music & magical voice continue to inspire generations & live on in our hearts. #BhupenHazarika pic.twitter.com/RYE6GVKV1C
সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত কিৰেণ ৰিজিজুৱে লিখিছে, "আমাৰ মৰমৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাজীৰ সংগীত সুৰতকৈও অধিক আছিল, ই ভাৰতৰ আত্মাক কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল । কিংবদন্তি ভাৰতৰত্ন, ভূপেনদাক তেওঁৰ জয়ন্তীত মৰমেৰে স্মৰণ কৰিছোঁ । তেওঁৰ কালজয়ী সংগীত আৰু যাদুকৰী কণ্ঠই প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে আৰু আমাৰ হৃদয়ত জীয়াই আছে ।"
কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়েও ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মজয়ন্তীত মহান শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ।
As the nation commemorates the birth centenary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika, the legendary ‘Bard of the Brahmaputra’, we celebrate a legacy that continues to resonate across generations.— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 8, 2026
A gifted musician, poet, lyricist and filmmaker, deeply anchored in the rich cultural… pic.twitter.com/TWUFk23BjS
সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখিছে, "কিংবদন্তি ‘ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহাকবি’ ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত তেওঁক স্মৰণ কৰাৰ সময়তে আমি এনে এক উত্তৰাধিকাৰ উদযাপন কৰিছোঁ, যি প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ মাজত অনুৰণন ঘটিছে ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "এজন মেধাৱী সংগীতজ্ঞ, কবি, গীতিকাৰ আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, অসমৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যত গভীৰভাৱে নিমজ্জিত তেওঁৰ শিল্পই সীমা আৰু ভাষা অতিক্ৰম কৰি মানৱতা, সম্প্ৰীতি আৰু সাৰ্বজনীন ভাতৃত্ববোধৰ বাবে এক শক্তিশালী কণ্ঠস্বৰত পৰিণত হয় ।"
অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
On the birth anniversary of Dr. Bhupen Hazarika, we pay tribute to a towering cultural icon whose music carried the soul of Assam and the Northeast far beyond its borders.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) September 8, 2026
His melodies spoke of humanity, dignity, harmony and the deep bond between people and their land.… pic.twitter.com/bmSOWiFoPR
ইফালে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱেও X পোষ্টযোগে জন্ম শতবাৰ্ষিকীত ডঃ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । তেওঁ লিখিছে, "ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মবাৰ্ষিকীত আমি এগৰাকী উচ্চ সাংস্কৃতিক আইকনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ, যাৰ সংগীতে অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আত্মাক ইয়াৰ সীমাৰ বহু ওপৰলৈ কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল । তেওঁ সুৰবোৰে মানৱতা, মৰ্যাদা, সমন্বয় আৰু মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ মাটিৰ মাজত থকা গভীৰ বন্ধনৰ কথা কৈছিল কিংবদন্তি ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান বছৰজোৰাভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে । যোৱা বছৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰত এইগৰাকী মহান অসমীয়ালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানৰ অনানুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰিছিল ।
অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকা আৰু তেওঁৰ পত্নী তথা সন্তান । আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা বছৰ ১৩ ছেপ্টেম্বৰত জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰা বছৰজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।
চৰকাৰীভাৱে জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ উপৰি অসম সাহিত্য সভা আৰু সদো অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো এলানি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি মহান শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে । এই জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানৰ আজি সামৰণি পৰিব ।