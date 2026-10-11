ETV Bharat / bharat

হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ তদন্তত নতুন তথ্য উদ্ধাৰ

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অসমৰ যুৱতী হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আৰু তদন্তত নতুন তথ্য উদ্ধাৰ ।

Himashree boro death case
হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ তদন্তত নতুন তথ্য উদ্ধাৰ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : October 11, 2026 at 7:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্ৰীকাকুলাম (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰহস্যজনক মৃত্যু হোৱা গুৱাহাটীৰ যুৱতী হিমাশ্ৰী বড়োৰ সৈতে শাৰীৰিক বা যৌন নিৰ্যাতন হোৱা নাছিল ! তদন্তকাৰী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে বিগত সপ্তাহত শ্ৰীকাকুলাম জিলাত ৰে'লপথৰ সমীপত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা অসম যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে শাৰীৰিক আৰু যৌন নিৰ্যাতন হোৱা নাছিল বুলি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ।

শ্ৰীকাকুলামৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কে ভি মহেশ্বৰ ৰেড্ডীয়ে পিটিআইক কয়, "মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি শাৰীৰিক আৰু যৌন নিৰ্যাতন নুই কৰা হৈছে । আমি ক'ব পাৰো যে তেওঁ ৰে'লৰ দবাৰ গেটত থিয় হৈ আছিল । কাৰণ তেওঁ অন্তিম মুহূৰ্তত ৰে'লখনত উঠিছিল ।"

আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগতে কয় যে যুৱতীগৰাকী উঠাৰ সময়ত ৰে'লখন ইতিমধ্যে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে দবাটো যাত্ৰীৰে ভৰি পৰিছিল, এশৰো অধিক লোক আছিল ।

তেওঁ লগতে কয় যে ৰে'লৰ ভিতৰত ভিৰৰ বাবে তেওঁ দবাৰ ভিতৰত আগবাঢ়ি যাব পৰা নাছিল আৰু দুৱাৰৰ ওচৰতে থাকিবলগীয়া হৈছিল । ইফালে সামাজিক মাধ্যমত দাবী কৰা মতে দবাটোত কেৱল পুৰুষ যাত্ৰী থকাৰ অভিযোগ খাৰিজ কৰি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে তাত পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় যাত্ৰী আছিল ।

ৰেড্ডীয়ে কয়, "এতিয়া আমি চাব লাগিব যে তেওঁ আকস্মিকভাৱে পৰি গৈছিল নে আন কিবা হৈছিল । আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ ।"

ইফালে ৯ অক্টোবৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছিল যে এজন যাত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে যে যুৱতীগৰাকী চলন্ত ৰে'লৰ পৰা পৰি গৈছিল । আনহাতে একাংশ যুৱকে হাৰাশাস্তি কৰা বুলি অভিযোগ কৰি যুৱতীগৰাকীয়ে হতাশাগ্ৰস্ত হৈ ফোন কৰা দাবীও সঁচা নহয় বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে দাবী কৰে । তেওঁ অৱশ্যে কয় যে যুৱতীগৰাকীয়ে বন্ধু এজনক মেছেজ কৰিছিল যে ৰে'লখনত বহু পুৰুষ যাত্ৰী আছে যাৰ বাবে তেওঁ আসন বিচাৰি নাপালে আৰু তেওঁ অস্বস্তি অনুভৱ কৰি আছে ।

যুৱতীগৰাকীৰ ফোনটো মৃতদেহৰ ওচৰতে উদ্ধাৰ হোৱা বিষয়টো উল্লেখ কৰি ৰেড্ডীয়ে কয়, "মেছেজবোৰত বা ভিডিঅ'ত কোনো ধৰণৰ নিৰ্যাতন হৈছে বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা তেনেকুৱা একো নাছিল । আমি যুৱতীগৰাকীৰ মোবাইলটো ফৰেনছিকলৈ পঠিয়াইছো ।"

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে যুৱতীগৰাকীৰ পৰীক্ষা আছিল যাৰ বাবে খৰখেদাকৈ ঘৰলৈ আহিবলৈ সাধাৰণ দবাতে উঠিছিল । ইয়াৰ উপৰিও আৰক্ষীয়ে এই বিষয়টোও অনুসন্ধান কৰি আছে যে যদি ভুলবশতঃ যুৱতীগৰাকী পৰি গৈছিল তেনেহ'লে জৰুৰীভাৱে শিকলি টানি কিয় কোনেও ৰে'লখন ৰখোৱা নাছিল ?

আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ মনত একেটাই প্ৰশ্ন আহিছে । আচলতে তেওঁ দুৰ্ঘটনাক্ৰমে ৰে'লৰ পৰা পৰি গৈছিল নে আচলতে কোনো ধৰণৰ নিৰ্যাতন হৈছিল ? দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে কোনো লোকে অভিযোগ কৰা দৰকাৰ আছিল ।

তেওঁ লগতে কয় যে নিশাৰ সময়ত অতি ভিৰ থকা ৰে'লত সৰু সৰু কাজিয়া হ'লেও যাত্ৰীসকলে গম পালেহেঁতেন আৰু কোনোবা নহয় কোনোবাই হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ বাধ্য হ'লহেঁতেন । ৰেড্ডীয়ে লগতে কয় যে পশ্চিমবংগৰ দুই যাত্ৰীয়ে (এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা) জনাইছে যে তেওঁলোকে ৰে’লৰ পৰা কোনোবা যুৱতী পৰি যোৱাৰ কথা যাত্ৰীসকলে আলোচনা কৰা শুনিছিল ।

আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "সেইবাবেই আমি সকলো যাত্ৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছোঁ । ইয়াৰ বাবে কিছু সময় লাগিব কাৰণ ইয়াত বহুত যাত্ৰী আছিল যাৰ আসন সংৰক্ষিত নাছিল । সেয়ে এতিয়ালৈ আমি কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই । তদন্ত অব্যাহত আছে ।"

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হিমাশ্ৰী বড়োৱে বিশাখাপট্টনমত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ গৈছিল ৷ যোৱা ৬ অক্টোবৰত বিবেক এক্সপ্ৰেছেৰে তেওঁ অকলে ঘৰলৈ উভতি আহিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰুদ্দেশ হৈছিল আৰু ৭ অক্টোবৰত পেনুবৰ্তী গাঁৱৰ সমীপত শ্ৰীকাকুলামত ৰে'লপথৰ কাষত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল । কিন্তু হিমাশ্ৰীৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্য অব্যাহত আছে । কোনোৱে হত্যা কৰিলে নে দুৰ্ঘটনাক্ৰমে ৰে'লৰ পৰা পৰি তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব ।

লগতে পঢ়ক : হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ এছআইটি গঠন

TAGGED:

হিমাশ্ৰী বড়ো
অসমৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ
ৰহস্যজনক মৃত্যু
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষী
HIMASHREE BORO DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.