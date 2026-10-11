হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ তদন্তত নতুন তথ্য উদ্ধাৰ
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অসমৰ যুৱতী হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আৰু তদন্তত নতুন তথ্য উদ্ধাৰ ।
By PTI
Published : October 11, 2026 at 7:08 PM IST
শ্ৰীকাকুলাম (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰহস্যজনক মৃত্যু হোৱা গুৱাহাটীৰ যুৱতী হিমাশ্ৰী বড়োৰ সৈতে শাৰীৰিক বা যৌন নিৰ্যাতন হোৱা নাছিল ! তদন্তকাৰী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে বিগত সপ্তাহত শ্ৰীকাকুলাম জিলাত ৰে'লপথৰ সমীপত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা অসম যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে শাৰীৰিক আৰু যৌন নিৰ্যাতন হোৱা নাছিল বুলি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ।
শ্ৰীকাকুলামৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কে ভি মহেশ্বৰ ৰেড্ডীয়ে পিটিআইক কয়, "মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি শাৰীৰিক আৰু যৌন নিৰ্যাতন নুই কৰা হৈছে । আমি ক'ব পাৰো যে তেওঁ ৰে'লৰ দবাৰ গেটত থিয় হৈ আছিল । কাৰণ তেওঁ অন্তিম মুহূৰ্তত ৰে'লখনত উঠিছিল ।"
আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগতে কয় যে যুৱতীগৰাকী উঠাৰ সময়ত ৰে'লখন ইতিমধ্যে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে দবাটো যাত্ৰীৰে ভৰি পৰিছিল, এশৰো অধিক লোক আছিল ।
তেওঁ লগতে কয় যে ৰে'লৰ ভিতৰত ভিৰৰ বাবে তেওঁ দবাৰ ভিতৰত আগবাঢ়ি যাব পৰা নাছিল আৰু দুৱাৰৰ ওচৰতে থাকিবলগীয়া হৈছিল । ইফালে সামাজিক মাধ্যমত দাবী কৰা মতে দবাটোত কেৱল পুৰুষ যাত্ৰী থকাৰ অভিযোগ খাৰিজ কৰি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে তাত পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় যাত্ৰী আছিল ।
ৰেড্ডীয়ে কয়, "এতিয়া আমি চাব লাগিব যে তেওঁ আকস্মিকভাৱে পৰি গৈছিল নে আন কিবা হৈছিল । আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ ।"
#WATCH | Srikakulam, Andhra Pradesh: On 21-year-old Assam girl found dead, IG, Assam GV Siva Prasad says, "... Himashree Bora was travelling on the Vivek Express from Visakhapatnam to Guwahati when an unfortunate incident occurred, resulting in her death. After receiving a report on the morning of October 8, police immediately launched an investigation and conducted a post-mortem. A special team has been formed to record statements and examine all aspects of the case."— ANI (@ANI) October 10, 2026
ইফালে ৯ অক্টোবৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছিল যে এজন যাত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে যে যুৱতীগৰাকী চলন্ত ৰে'লৰ পৰা পৰি গৈছিল । আনহাতে একাংশ যুৱকে হাৰাশাস্তি কৰা বুলি অভিযোগ কৰি যুৱতীগৰাকীয়ে হতাশাগ্ৰস্ত হৈ ফোন কৰা দাবীও সঁচা নহয় বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে দাবী কৰে । তেওঁ অৱশ্যে কয় যে যুৱতীগৰাকীয়ে বন্ধু এজনক মেছেজ কৰিছিল যে ৰে'লখনত বহু পুৰুষ যাত্ৰী আছে যাৰ বাবে তেওঁ আসন বিচাৰি নাপালে আৰু তেওঁ অস্বস্তি অনুভৱ কৰি আছে ।
যুৱতীগৰাকীৰ ফোনটো মৃতদেহৰ ওচৰতে উদ্ধাৰ হোৱা বিষয়টো উল্লেখ কৰি ৰেড্ডীয়ে কয়, "মেছেজবোৰত বা ভিডিঅ'ত কোনো ধৰণৰ নিৰ্যাতন হৈছে বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা তেনেকুৱা একো নাছিল । আমি যুৱতীগৰাকীৰ মোবাইলটো ফৰেনছিকলৈ পঠিয়াইছো ।"
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে যুৱতীগৰাকীৰ পৰীক্ষা আছিল যাৰ বাবে খৰখেদাকৈ ঘৰলৈ আহিবলৈ সাধাৰণ দবাতে উঠিছিল । ইয়াৰ উপৰিও আৰক্ষীয়ে এই বিষয়টোও অনুসন্ধান কৰি আছে যে যদি ভুলবশতঃ যুৱতীগৰাকী পৰি গৈছিল তেনেহ'লে জৰুৰীভাৱে শিকলি টানি কিয় কোনেও ৰে'লখন ৰখোৱা নাছিল ?
আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ মনত একেটাই প্ৰশ্ন আহিছে । আচলতে তেওঁ দুৰ্ঘটনাক্ৰমে ৰে'লৰ পৰা পৰি গৈছিল নে আচলতে কোনো ধৰণৰ নিৰ্যাতন হৈছিল ? দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে কোনো লোকে অভিযোগ কৰা দৰকাৰ আছিল ।
তেওঁ লগতে কয় যে নিশাৰ সময়ত অতি ভিৰ থকা ৰে'লত সৰু সৰু কাজিয়া হ'লেও যাত্ৰীসকলে গম পালেহেঁতেন আৰু কোনোবা নহয় কোনোবাই হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ বাধ্য হ'লহেঁতেন । ৰেড্ডীয়ে লগতে কয় যে পশ্চিমবংগৰ দুই যাত্ৰীয়ে (এজন পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা) জনাইছে যে তেওঁলোকে ৰে’লৰ পৰা কোনোবা যুৱতী পৰি যোৱাৰ কথা যাত্ৰীসকলে আলোচনা কৰা শুনিছিল ।
STORY | Assam student found dead in Srikakulam, AP police form SIT An Andhra Pradesh Police SIT along with a clues team, dog squads and drone teams, is investigating the death of an Assamese student whose body was found near a railway track in the Srikakulam district. READ: https://t.co/x9zwWmaMRN— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "সেইবাবেই আমি সকলো যাত্ৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছোঁ । ইয়াৰ বাবে কিছু সময় লাগিব কাৰণ ইয়াত বহুত যাত্ৰী আছিল যাৰ আসন সংৰক্ষিত নাছিল । সেয়ে এতিয়ালৈ আমি কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই । তদন্ত অব্যাহত আছে ।"
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হিমাশ্ৰী বড়োৱে বিশাখাপট্টনমত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ গৈছিল ৷ যোৱা ৬ অক্টোবৰত বিবেক এক্সপ্ৰেছেৰে তেওঁ অকলে ঘৰলৈ উভতি আহিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰুদ্দেশ হৈছিল আৰু ৭ অক্টোবৰত পেনুবৰ্তী গাঁৱৰ সমীপত শ্ৰীকাকুলামত ৰে'লপথৰ কাষত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল । কিন্তু হিমাশ্ৰীৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্য অব্যাহত আছে । কোনোৱে হত্যা কৰিলে নে দুৰ্ঘটনাক্ৰমে ৰে'লৰ পৰা পৰি তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব ।
লগতে পঢ়ক : হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ এছআইটি গঠন