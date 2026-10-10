হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ এছআইটি গঠন
হিমাশ্ৰী বড়োৰ মৃত্যুৰ ঘটনা তদন্তৰ বাবে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে এছআইটি গঠন কৰাৰ লগতে ৭ টা আৰক্ষী দলক নিযুক্তি দিছে ।
Published : October 10, 2026 at 3:30 PM IST
শ্ৰীকাকুলাম : হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে অতি গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ এই ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিবৰ বাবে ২১ জনীয়া জোৱানৰে গঠিত ৭ টা আৰক্ষী দলক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ এই দাবীৰ পাছতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে তদন্তকাৰী দল গঠন কৰি ঘটনাৰ তদন্ত চলাই আছে ৷
STORY | Assam student found dead in Srikakulam, AP police form SIT An Andhra Pradesh Police SIT along with a clues team, dog squads and drone teams, is investigating the death of an Assamese student whose body was found near a railway track in the Srikakulam district. READ: https://t.co/x9zwWmaMRN— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
২১ বছৰীয়া হিমাশ্ৰী বড়ো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বোন্দাৰ চপাইদঙৰ বাসিন্দা আছিল ৷ বিশাখাপট্টনমত অনুষ্ঠিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ গৈছিল ৷ বিগত ১৬ ছেপ্টেম্বৰত দহজন বন্ধুৰ সৈতে বিশাখাপট্টনমত তেওঁ উপস্থিত হৈছিল ।
অনুষ্ঠান সামৰি বিগত ৬ অক্টোবৰত ২২৫০৩নং বিবেক এক্সপ্ৰেছেৰে হিমাশ্ৰীয়ে বিশাখাপট্টনমৰ পৰা গুৱাহাটীস্থিত ঘৰলৈ অকলশৰে ওভতিছিল ৷ কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আদবাটতে হিমাশ্ৰী বড়োৰ মৃত্যুৰ হয় ৷ অতি ৰহস্যজনকভাৱে ৭ অক্টোবৰত হিমাশ্ৰী বড়োৰ নিথৰ দেহ ৰে’ল আৰক্ষীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ টিকুলামপুৰৰ ৰে’লপথৰ সমীপৰ এখন হাবিৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ কৰে ৷
হিমাশ্ৰী বড়োৰ সৈতে যোৱা দহজন বন্ধুৰ ভিতৰত কিছুদিন পূৰ্বে পাঁচজন অসমলৈ ঘূৰি আহিছিল ৷ কিন্তু হিমাশ্ৰী আৰু আন চাৰিজন বন্ধু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতে ৰৈ গৈছিল ৷ ৬ অক্টোবৰত গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ হিমাশ্ৰীয়ে শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ ৩এচি দবাত আসন সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল । কিন্তু সেই ৰে’লখন সময়মতে ধৰিব নোৱৰাত তেওঁ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছত যাত্ৰা কৰিবলৈ ষ্টেচনতে ৰৈ আছিল ।
তাৰ পাছত হিমাশ্ৰীয়ে তেওঁৰ বন্ধু জ্যোতি চৌধুৰীক ৰে’লখনৰ সাধাৰণ দবাত টিকট এটা কাটি দিবলৈ যোগাযোগ কৰিছিল ৷ জ্যোতিয়ে হিমাশ্ৰীক সহায় কৰিবলৈ অবিনাশ নামৰ যুৱক এজনক ৰে’ল ষ্টেচনলৈ পঠিয়াইছিল ।
মাজনিশা ১:৩৬ বজাত বিবেক এক্সপ্ৰেছ বিশাখাপট্টনম ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে দুয়োজনে টিকট কালেক্টৰৰ (TC) ওচৰলৈ গৈ ৩এচি বা স্লিপাৰ ক্লাছৰ দবাৰ বাবে টিকট বিচাৰিছিল । টিকটৰ বিনিময়ত টিচিয়ে কিছু টকা বিচাৰিছিল ।
ঠিক তেতিয়াই ৰে’লখন চলিবলৈ ধৰিছিল আৰু হিমাশ্ৰীয়ে দৌৰি গৈ স্লিপাৰৰ এছ-২ দবাত উঠিছিল ৷ তাৰ পাছত অবিনাশে হিমাশ্ৰীৰ বেগটো দি ষ্টেচনৰ পৰা গুচি গৈছিল ।
#WATCH | Srikakulam, Andhra Pradesh: On 21-year-old Assam girl found dead, IG, Assam GV Siva Prasad says, "... Himashree Bora was travelling on the Vivek Express from Visakhapatnam to Guwahati when an unfortunate incident occurred, resulting in her death. After receiving a report on the morning of October 8, police immediately launched an investigation and conducted a post-mortem. A special team has been formed to record statements and examine all aspects of the case."— ANI (@ANI) October 10, 2026
- আৰপিএফে লাভ কৰিছিল অভিযোগ
৬ অক্টোবৰৰ মাজনিশা ২:৩৯ বজাত হিমাশ্ৰীয়ে বন্ধু জ্যোতি চৌধুৰীক ফোন কৰি দবাত থকা কিছু লোকে মাদক দ্ৰব্য খাই থকা বুলি জনায় । তাৰ পাছত তিনি ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিও তেওঁলৈ পঠিয়াইছিল ৷
তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে হিমাশ্ৰীৰ ফোনটো বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল । জ্যোতি চৌধুৰীয়ে যেতিয়া তেওঁৰ সহপাঠী অনুপ তিৱাৰীক এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰে, তেতিয়া তেওঁ ৰে’লৱে হেল্পলাইনত ফোন কৰি হিমাশ্ৰীক হাৰাশাস্তি কৰা বুলি খবৰ দিয়ে ।
সেইদিনা মাজৰাতি ৩:৫৬ বজাত শ্ৰীকাকুলাম ৰোড ষ্টেচনত ৰে’লখন উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে দবাটো পৰিদৰ্শন কৰে যদিও যুৱতীগৰাকীক বিচাৰি নাপালে । তেওঁলোকে কেৱল হিমাশ্ৰী বড়োৰ বেগ আৰু ছুটকেছটো বিচাৰি উলিয়াইছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰপিএফে ঘটনাৰ অধিক তদন্ত নকৰাকৈয়ে বিষয়টোৰ পৰা গা এৰা দিয়ে ।
#WATCH | Srikakulam, Andhra Pradesh: SP, Srikakulam KV Maheswar Reddy says, "... On the morning of the 6th, a 21-year-old unidentified woman was found dead near Penubarthi village under Ponduru police limits in Srikakulam. The GRP and local police launched an investigation, examining CCTV footage, call detail records, reservation charts and other technical evidence. The post-mortem report ruled out physical and sexual violence. We are investigating whether the death was accidental or intentional. So far, there is no evidence of a conspiracy, but further investigation is ongoing..."— ANI (@ANI) October 10, 2026
- ৰে’লপথৰ সমীপত মৃতদেহ উদ্ধাৰ
শ্ৰীকাকুলাম জিলাৰ পণ্ডুৰু মণ্ডলৰ পেনুবৰ্থীত ৰে’লপথৰ সমীপত ৭ অক্টোবৰত হিমাশ্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । পলাছা ৰে’লৱে আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি মৃতদেহটো শ্ৰীকাকুলাম সাধাৰণ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত ৮ অক্টোবৰত হিমাশ্ৰীৰ মৃতদেহটো পৰিয়ালৰ লোকক গতাই দিয়ে ।
তাৰ পাছতে শ্ৰীকাকুলামৰ আৰক্ষী বিষয়া কে ভি মহেশ্বৰা ৰেড্ডীয়ে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে । তদন্তৰ বাবে চাৰিজন আৰপিএফ সদস্যৰে গঠিত অতিৰিক্ত দলৰ লগতে ৭টা দল নিয়োগ কৰা হৈছে । ভুলবশতঃ হিমাশ্ৰী ৰে’লৰ পৰা পৰি গৈছিল নে কোনোবাই ঠেলি পেলাই দিছিল, তাকে লৈ কৰ্তৃপক্ষই তদন্ত কৰি আছে ৷