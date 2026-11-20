FICCI ৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণে ভাৰতৰ বাবে এক মাপকাঠী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা আৰু বাৰ্ষিক অধিৱেশন উদ্বোধন কৰে ৷
By ANI
Published : November 20, 2026 at 8:41 AM IST
নতুন দিল্লী: ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ২১ সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা আৰু বাৰ্ষিক অধিৱেশনত বৃহস্পতিবাৰে ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোদীৰ ভাষণক প্ৰশংসা কৰি কয় যে এই ভাষণে ভাৰতৰ বাবে এক মাপকাঠী নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে উদ্যোগৰ পৰা কৰা প্ৰত্যাশা আৰু চৰকাৰৰ সক্ষমতামূলক ভূমিকাক আলোকপাত কৰে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত ড৹ শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ শুনা বুলি উল্লেখ কৰি ভাৰতৰ ব্যৱসায়িক পৰিৱেশ আৰু উদ্যোগৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ইয়াক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্বোধন বুলি অভিহিত কৰে । ‘‘ভাৰতৰ ব্যৱসায়িক পৰিৱেশ আৰু উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলে এই ভাষণ বাদ দিব নোৱাৰে ৷’’ ড৹ শৰ্মাই লিখে ।
India's growth story is creating new opportunities. Our industries must be ready to seize them. Speaking at FICCI's centenary convention. @ficci_india https://t.co/tJCw2NnpjW— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2026
‘‘ভাৰতৰ ব্যৱসায়িক পৰিৱেশ আৰু উদ্যোগৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলে এই ভাষণ চাব লাগে । তেওঁ বিগত দহ বছৰৰ ভাৰতৰ অগ্ৰগতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি উদ্যোগক প্ৰদান কৰা সুবিধাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নে নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ নেতাসকলক সঠিকভাৱে আহ্বান জনায় ।’’ ড৹ শৰ্মাই লগতে উল্লেখ কৰে ৷
তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতীয় উদ্যোগসমূহে উৎকৃষ্টতাৰ বাবে চেষ্টা কৰা আৰু মানদণ্ডৰ সৈতে আপোচ নকৰাকৈ গ্ৰাহকৰ বাবে উচ্চমানৰ সামগ্ৰী নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় উদ্যোগসমূহে কেনেকৈ উৎকৃষ্টতাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু ভাৰতীয় গ্ৰাহকক উচ্চ মানৰ সামগ্ৰী আগবঢ়াব লাগিব আৰু ইয়াৰ সৈতে আপোচ কৰিব নালাগিব, সেই কথাও ভাষণত উল্লেখ কৰিছে ।’’
“ভাষণটোৱে সঁচাকৈয়ে আগন্তুক দিনসমূহৰ বাবে মাপকাঠী নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়া ইনকৰ্পৰেশ্যন আৰু এই দিশত চৰকাৰৰ সক্ষমকাৰী ভূমিকাৰ পৰা এয়া আশা কৰা হৈছে ।’’ ড৹ শৰ্মাই লিখে ৷
একবিংশ শতিকা ভাৰতৰ, আৰু আমি সকলো দিশতে নেতা হ’বলৈ আমাৰ হাতত থকা প্ৰতিটো সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বুলিও নিজৰ পোষ্টত উল্লেখ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
Completed hearing Prime Minister @narendramodi Ji's excellent speech at the @ficci_india Annual Convention. For those interested in India's business landscape and the vision the Govt has for industries, it is unmissable. He highlighted the strides India has made in the past decade and rightly so urged leaders to implore whether the host of benefits extended to the industry has been utilised to its fullest potential. Hon'ble Prime Minister also placed on record how Indian industries must strive for excellence and offer top notch quality to Indian consumers and not compromise on it. The speech really set the benchmark for the days ahead and what is expected from India Inc. and the Govt's enabling role in this direction. The 21st century belongs to Bharat and we must utilise every opportunity at our disposal to become a leader in all respects.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 19, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা আৰু বাৰ্ষিক অধিৱেশন উদ্বোধন কৰে, চেম্বাৰৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ অংশ হিচাপে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । সভাত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক যাত্ৰাত অৰিহণা যোগোৱাৰ ১০০ বছৰীয়া অৰিহণা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটো বিশেষ হৈ পৰিছে ।
বিগত শতিকাত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিৰ আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিগত ১২ বছৰত নাগৰিক, যুৱক-যুৱতী, কৃষক, শ্ৰমিক আৰু উদ্যোগৰ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে আজি ভাৰতত প্ৰগতিৰ গতিও সৰ্বাধিক দ্ৰুত আৰু দৰিদ্ৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱাৰ গতিও অভূতপূৰ্ব ।
বিশ্ব বেংকৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত ১২ৰ পৰা ১৩ বছৰত ৫০ কোটি ভাৰতীয়ই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ অহা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই সাফল্য দেশৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ।
‘‘এই প্ৰতিবেদনে আমাৰ সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে’’ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । মোদীয়ে কয় যে এই অগ্ৰগতিৰ ফলত দেশৰ উন্নয়নৰ ট্ৰেজেক্টৰীৰ আঁৰৰ নীতি আৰু উদ্দেশ্যৰ প্ৰভাৱ প্ৰতিফলিত হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে ভাৰতে আজি যি পথত আগবাঢ়িছে সেয়া সঠিক আৰু ইয়াত দেশৰ সফলতাৰ নিশ্চয়তা আছে ।
প্ৰায় সাত শতাংশ বৃদ্ধিৰ প্ৰকল্পৰে বিশ্বৰ সৰ্বাধিক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰধান অৰ্থনীতি হিচাপে ভাৰতৰ স্থিতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অক্টোবৰ মাহত প্ৰায় ৫০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী মাহেকীয়া সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ কথাও উল্লেখ কৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বিশ্বৰ কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰতৰ বিকাশৰ পৰিকল্পনাক সংশোধন কৰিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ‘‘মুডীজ ৰেটিংছ, এছ এণ্ড পি গ্ল’বেল ৰেটিংছ, ফিচ ৰেটিংছ, বিশ্ব বেংক আৰু এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে আমাৰ বিকাশৰ পৰিকল্পনাক সংশোধন কৰি আছে ।’’
লগতে পঢ়ক: নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰে বৈঠক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, অসমৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোচনা