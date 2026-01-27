ETV Bharat / bharat

ৰাহুল গান্ধীয়ে পৰিধান নকৰিলে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ; এয়া অপমান বুলি উভতি ধৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

মণিপুৰৰ পৰম্পৰাগত গলবস্ত্ৰ প্ৰসংগত ৰাহুল গান্ধীক ক্ষমা খোজাৰ দাবী মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ । ইপিনে, ৰাজনাথ সিঙৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক ক্ষমা বিচৰাৰ দাবী পৱন খেৰাৰ ।

CM Himanta Biswa Sarma and Congress leader Pawan Khera
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৱন খেৰা (ETV Bharat Assam)
By PTI

Published : January 27, 2026 at 9:41 AM IST

গুৱাহাটী : এইবাৰ 'পাটকা' প্ৰসংগত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা জ্য়েষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক তীব্ৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত 'পাটকা' পৰিধান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ পিচতই ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী । উল্লেখ্য় যে পাটকা হৈছে মণিপুৰৰ পৰম্পৰাগত গলবস্ত্ৰ ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সংস্কৃতিক অপমান :

ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সংস্কৃতিক অপমান কৰা বুলি মন্তব্য় কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে 'এক্স'ত কয়, "সময় সলনি হ’ব পাৰে, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ তথাকথিত শীৰ্ষ নেতা শ্ৰীৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ মানসিকতা দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কেতিয়াও সলনি নহ'ল । সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি গভীৰভাৱে অসংবেদনশীল আৰু অপমানজনক এক কাৰ্যত গান্ধী ডাঙৰীয়াই আজি সন্ধিয়া মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াই আয়োজন কৰা অভ্যৰ্থনাত অঞ্চলটোৰ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক পৰম্পৰাগত পাটকা (গলবস্ত্ৰ) পৰিধান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদেশী অতিথিসকলৈকে সকলোৱে সন্মান আৰু গৌৰৱৰ সৈতে পাটকা পৰিধান কৰিছিল । কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই অকলে পৰিধানৰ পৰা বিৰত থাকি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সংস্কৃতিক আকৌ এবাৰ অপমানিত কৰিলে ৷"

অসংবেদনশীল কাৰ্যৰ কংগ্ৰেছে পুনৰাবৃত্তি কৰে :

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত নিশ্চিতকৈ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাই কয়, "এনেধৰণৰ দৃষ্টিকটু কাৰ্যকলাপে বুজায় উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে প্ৰায় সমগ্ৰ দেশতে তেওঁলোকৰ মানুহৰ পৰা আস্থা হেৰুওৱাৰ প্ৰকৃত কাৰণ ৷ তথাপি এইধৰণৰ অসংবেদনশীল কাৰ্য কংগ্ৰেছে পুনৰাবৃত্তি কৰিয়ে থাকে ৷ যি নহওক এই অপমানজনক আচৰণৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত নিশ্চিতকৈ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিবই লাগিব ।"

"উত্তৰ-পূবৰ জনসাধাৰণক সন্মান জনোৱাটো সকলোৰে দায়িত্বই নহয়, আমাৰ বাবে ই এক অধিকাৰ ৷" এইদৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী উভতি ধৰিলে পৱন খেৰাই :

ইয়াৰ পিচতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই প্ৰসংগত উভতি ধৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাক সমালোচনা কৰি কয় যে ৰাজনাথ সিঙেও পাটকা পৰিধান কৰা নাছিল । তেওঁ 'এক্স'ত মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাক প্ৰশ্ন কৰিছে "ৰাজনাথ সিঙৰ পৰাও ক্ষমা বিচাৰিবনে ?"

গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্রপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে পৰিধান কৰা নাছিল মণিপুৰৰ এই গলবস্ত্ৰখন । পৱন খেৰাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ এখন ছবি শ্বেয়াৰ কৰিছে য'ত তেওঁ পাটকা পৰিধান কৰা নাছিল । পৱন খেৰাই শৰ্মাক প্রশ্ন কৰে , "আপুনিও @rajnathsinghji ৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিবনে ?"

