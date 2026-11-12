ৱাংগালা উৎসৱৰ সোণালী জয়ন্তী, 'গাৰো হেৰিটেজ ভিলেজ'ত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মেঘালয়ৰ গাৰো হেৰিটেজ ভিলেজত অনুষ্ঠিত ৱাংগালা উৎসৱৰ সোণালী জয়ন্তীত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই...
Published : November 12, 2026 at 6:35 PM IST
দিছপুৰ: মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জিলাৰ গাৰো হেৰিটেজ ভিলেজত গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ৱাংগালা উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছে । এই ৱাংগালা উৎসৱে বৰ্তমান সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিছে । বৃহস্পতিবাৰে এই সোণালী জয়ন্তী কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে । এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন নৃত্য উপভোগ কৰাৰ লগতে সম্প্রদায়টোৰ পৰম্পৰাগত সুৰা প্ৰস্তুত ৰীতিও পৰিদর্শন কৰে ।
বাংগালা হৈছে গাৰোসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ । সফলতাৰে খেতি চপোৱাৰ পিছত শস্যৰ উৎপাদন ভাল হোৱা বাবে ভগৱানক ধন্যবাদ জনাই গাৰোসকলে ৱাংগালা উৎসৱ পালন কৰে । 'হান্ড্রেড ড্রাম ফেষ্টিভেল' হিচাপেও পৰিচিত বাংগালা উৎসৱৰ এই সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ শিল্পীসকলে আজি মুখ্যমন্ত্রী ড৹ শৰ্মাৰ সন্মুখত এহেজাৰ ড্ৰাম বজাই সম্প্রদায়টোৰ সমৃদ্ধ কৃষ্টি প্রদর্শন কৰে । ১১ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৪ নৱেম্বৰলৈ এই উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
Speaking to the media at the Wangala Festival, CM Dr. @himantabiswa reiterated Assam’s commitment to strengthening the bonds of brotherhood and cultural cooperation with Meghalaya. 📍 Garo Heritage Village, West Garo Hills https://t.co/pfs1Kvosmu— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 12, 2026
অনুষ্ঠানত ৰাইজক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ঐতিহাসিক 'হান্ড্রেড ড্রাম' ৱাংগালা উৎসৱৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপনৰ এই বিশেষ ক্ষণত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই তেওঁ অত্যন্ত আনন্দিত । আমাৰ খিলঞ্জীয়া ঐতিহ্যৰ বৈচিত্র্য আৰু চিৰস্থায়ী মনোভাৱক প্রতিনিধিত্ব কৰা এই উৎসৱৰ গৌৰৱোজ্জ্বল পঞ্চাশ বছৰীয়া যাত্ৰাত গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে অংশগ্রহণ কৰাটো এক সৌভাগ্যৰ কথা বুলি তেওঁ অভিহিত কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই উৎসৱ হৈছে প্ৰকৃতিৰ সৈতে গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ নিবিড় সম্পর্ক, সর্বশক্তিমান ভগৱানৰ প্ৰতি থকা অটল বিশ্বাস আৰু জীৱনৰ আশীৰ্বাদৰ প্রতি গভীৰ কৃতজ্ঞতাৰ এক সুন্দৰ প্ৰকাশ । ই সংগীত, নৃত্য, পৰম্পৰা আৰু আধ্যাত্মিকতাক একত্রিত কৰাৰ লগতে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি সংৰক্ষণ কৰি অহা এক জীৱনশৈলীক প্রতিফলিত কৰে ।
এই উৎসৱৰ আনুষ্ঠানিক যাত্রা ১৯৭৫ চনত তুৰাৰ চানমাৰি খেলপথাৰত মাত্ৰ দহোটা ড্ৰামেৰে আৰম্ভ হৈছিল যদিও মেঘালয়ৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী কেপ্টেইন উইলিয়ামছন এ চাংমাৰ পৰামৰ্শক্রমে ইয়াক এশটা ড্রামলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছিল, যিটোৱে বৰ্তমানৰ এই বিশাল ৰূপৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল । হুবার্ট ককচি চাংমা আৰু প্ৰবীৰ ৰাকচামৰ দৰে অগ্রণী ব্যক্তিসকলৰ দূৰদৰ্শিতাৰ ফলতেই আজি এই উৎসৱে এহেজাৰ ড্ৰাম আৰু দুহেজাৰ নৃত্যশিল্পীৰে এক ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক যাত্ৰাৰ ৰূপ লৈছে বুলি তেওঁ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰে ।
ৱাংগালা উৎসৱৰ সৈতে কৃষি আৰু শস্য চপোৱাৰ এক নিবিড় সম্পর্ক আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ই মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজৰ প্ৰাচীন সম্পৰ্কক সোঁৱৰাই দিয়ে । খেতি চপোৱাৰ পিছত প্রথম ফচল আৰু চাউলৰ সুৰা সৰ্বশক্তিমানলৈ অর্পণ কৰা প্ৰথাই এই কথাকে সোঁৱৰাই দিয়ে যে অদৃষ্টৰ পৰা লাভ কৰা আশীর্বাদসমূহক আমি বিনয় আৰু কৃতজ্ঞতাৰে স্বীকাৰ কৰিব লাগে।
ৱাংগালা উৎসৱক ভাৰতৰ জ্ঞান আৰু সভ্যতাৰ ঐতিহ্যৰ এক অমূল্য প্রতিফলন হিচাপে বৰ্ণনা কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থা কেৱল প্রাচীন গ্রন্থতে সীমাবদ্ধ নহয়, বৰঞ্চ ই বাংগালাৰ দৰে উৎসৱত প্রতিফলিত হোৱা পৰম্পৰাগত বিশ্বাস আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে থকা সম্পৰ্ককো সামৰি লয় । খিলঞ্জীয়া উৎসৱসমূহক কেৱল পৰিৱেশন বা পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণ হিচাপে গণ্য নকৰি জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ জীৱন্ত প্রকাশ হিচাপে চাব লাগে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ভাৰতৰ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ ঐতিহ্য আৰু অৱদানক নতুন গুৰুত্ব প্রদান কৰা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ জন্মবার্ষিকীত 'জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস' পালন কৰাটো ইয়াৰ এক নিদর্শন । এই দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা অনুপ্রাণিত হৈয়েই অসম চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া ধৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে এটা সুকীয়া বিভাগ স্থাপন কৰিছে যাতে প্রতিটো খিলঞ্জীয়া সম্প্রদায়ে নিজৰ পৰিচয় আৰু পৰম্পৰা গৌৰৱেৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে ।
নিজৰ ভাষা, পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ক লৈ গৌৰৱ কৰিবলৈ তেওঁ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় । আধুনিক শিক্ষা আৰু প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত নতুন পেছা বা স্থানলৈ গ'লেও নিজৰ শিপাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকি মাতৃভাষা কোৱা, উৎসৱ পালন কৰা আৰু প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণ কৰাত গুৰুত্ব দিবলৈ তেওঁ যুৱপ্ৰজন্মক অনুৰোধ জনায় ।
অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যেতিয়াই তেওঁ মেঘালয়লৈ আহে, তেতিয়াই তেওঁ আপোন মানুহৰ মাজত থকা যেন অনুভৱ কৰে, কাৰণ এই দুয়োখন ৰাজ্যৰ সম্পৰ্ক কেৱল ভৌগোলিক নহয়, বৰঞ্চ ই ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক আৰু আৱেগিক । ৱাংগালা উৎসৱে এই উমৈহতীয়া ঐতিহ্যক উদযাপন কৰাৰ এক সুন্দৰ সুযোগ প্রদান কৰিছে আৰু এনে সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ জৰিয়তে দুয়োখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ অধিক ওচৰ চাপি আহিব বুলি তেওঁ বিশ্বাস ব্যক্ত কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মেঘালয় চৰকাৰ, আয়োজক সমিতি আৰু সমগ্র গাৰো সম্প্রদায়ক এই সোণালী জয়ন্তী উপলক্ষে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে আৰু বাংগালাৰ কৃতজ্ঞতা, সম্প্রীতি আৰু প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ বাৰ্তাই ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মকো অনুপ্রাণিত কৰি যাব বুলি আশা প্রকাশ কৰে ।
এই কাৰ্যসূচীত মেঘালয়ৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী টিমোথী ডি ছিৰা, বাংগালা উৎসৱ সমিতিৰ সভাপতি ৰোনাল্ড ৰিকমেন চাংমাকে ধৰি বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।