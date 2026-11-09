হিমালয় উপত্যকাত আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ ৪৬%লৈ বৃদ্ধি; ভাৰত-নেপাল-তিব্বতত বানৰ আশংকা
হিমালয়ৰ বানপানীৰ আশংকা সন্দৰ্ভত ভাৰত, নেপাল আৰু ব্ৰিটেইনৰ বিজ্ঞানীৰ গৱেষণাত ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ ।
Published : November 9, 2026 at 11:55 AM IST
হায়দৰাবাদ (ইবি প্ৰাইম টিম): ২০২৬ চনৰ নৱেম্বৰত পাহাৰত শীতকাল আৰম্ভ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে ব্ৰিটেইন, ভাৰত আৰু নেপালৰ বিজ্ঞানীসকলে এক আশ্চৰ্যকৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । 'চাইণ্টিফিক ৰিপ'ৰ্ট' নামৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনীখনত প্ৰকাশিত গৱেষণাৰ মতে, হিমালয় উপত্যকাত আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কাম ৪৬% বৃদ্ধি পাইছে ।
এই আলোচনীখনত প্ৰকাশিত তথ্য মতে, হিমবাহ হ্ৰদটোৰ 'মৃত্যু উপত্যকা'ত চলি থকা নিৰ্মাণৰ কামো অভিলেখ ভংগকাৰী ৭৭% বৃদ্ধি পাইছে । এই তথ্য প্ৰকাশৰ পিচতেই ভাৰতকে ধৰি তিনিখন দেশৰ ২ লাখ ৯৩ হাজাৰ লোক বানৰ আশংকাত ভুগিছে।
উল্লেখ্য যে যোৱা আগষ্টত নেপালৰ টাইমুৰে আভ্যন্তৰীণ বন্দৰৰ (চীন-নেপাল অৰ্থনৈতিক কৰিড'ৰ) নদীৰ পাৰৰ অংশটো প্ৰলংকৰী বানে বিধ্বস্ত কৰিছিল । লাখ লাখ লোকৰ মনত খলকনি তোলা ভোটেকোশী আৰু ত্ৰিশূলী নদীৰ বানে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল । বিশ্বৰ ভূতত্ত্ববিদ আৰু পৰিৱেশবিদসকলে এই পৰিঘটনাক জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পৰা এক বৃহৎ ভাবুকি হিচাপে গণ্য কৰে । এতিয়া তিনিখন দেশৰ বিজ্ঞানীসকলৰ শেহতীয়া গৱেষণা প্ৰতিবেদনে একেধৰণৰ ভাবুকিৰ কথাৰেই সংকেত দিছে ।
ভাৰতৰ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু নেপালৰ ত্ৰিভুৱন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নেতৃত্বত ব্ৰিটেইনৰ লিডছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীসকলে ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৩ চনলৈকে এই সন্দৰ্ভত তথ্য অধ্যয়ন কৰিছিল । এই সাত বছৰত হিমালয় অঞ্চলত অট্টালিকাৰ সংখ্যা আৰু মুঠ ক্ষেত্ৰফলৰ দ্ৰুত বৃদ্ধিৰ বিষয়ে পৰীক্ষা কৰে । উল্লেখ্য যে এই গৱেষণাত হিমালয়ৰ নেটৱৰ্কৰ ১,৩৬১টা হিমবাহ হ্ৰদৰ সন্ধান কৰা হৈছে ।
হিমালয় উপত্যকাত দ্ৰুত নিৰ্মাণ:
'চাইণ্টিফিক ৰিপ'ৰ্ট'ত "উচ্চ পাহাৰৰ জলাশয়ত সম্ভাৱ্য বানপানীৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱা মানুহ আৰু আন্তঃগাঁথনি" শীৰ্ষক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এই প্ৰতিবেদনত হিমালয়ৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা নদীৰ কাষত ঘৰ, হোটেল আৰু অন্যান্য গঠন দ্ৰুতগতিত নিৰ্মাণ হৈছে । ইয়াৰ ফলত বিগত সাত বছৰত এই দুৰ্বল অঞ্চলসমূহত অট্টালিকাৰ ক্ষেত্ৰফল ৪৬% বৃদ্ধি পাইছে (২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৩ চনলৈ)।
তিনিখন দেশৰ মানুহৰ বাবে বানৰ ভাবুকি:
এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰত, নেপাল আৰু তিব্বতৰ প্ৰায় ২ লাখ ৯৩ হাজাৰ ৮০০গৰাকী লোক বানপ্ৰৱণ অঞ্চলত বাস কৰি আহিছে । হিমালয় অঞ্চলৰ নদী আৰু হিমবাহৰ হ্ৰদৰ চাৰিওফালে দ্ৰুতগতিত নিৰ্মাণৰ ফলত এই লোকসকল বানৰ আশংকা অধিক প্ৰকট হৈ উঠিছে । কেৱল নেপালত এক লাখ ৮৫০ গৰাকী লোক এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল তাত থকা মানুহৰেই বিপদ অধিক হোৱাৰ আশংকা ঘনীভূত হৈছে ।
‘মৃত্যু উপত্যকা’ত অভিলেখ ভংগকাৰী নিৰ্মাণ:
প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৩ চনৰ ভিতৰত হিমবাহ হ্ৰদৰ ‘মৃত্যু উপত্যকা’ত নিৰ্মাণৰ কাম অভিলেখ ভংগকাৰী ৭৭% বৃদ্ধি পাইছে । উল্লেখ্য যে, এই অঞ্চলত হিমবাহৰ হ্ৰদ বিস্ফোৰণে আটাইতকৈ বেছি ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকা আছে ।
এই গৱেষণাত এক আশ্চৰ্যকৰ তথ্যও উন্মোচিত :
নেপালৰ ১০৮,৫০০ গৰাকী লোকৰ ভিতৰত ২২,৮০০ গৰাকীয়ে নদীৰ জলপৃষ্ঠৰ পৰা মাত্ৰ ১০ মিটাৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা ঘৰত বসবাস কৰে ।
হিমালয়ৰ ১৩৬১টা হ্ৰদৰ মূল্যায়ন গৱেষকৰ:
অধ্যয়নৰ সময়ত গৱেষকসকলে হিমবাহৰ হ্ৰদৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা জলপথৰ ৫০ কিলোমিটাৰ অঞ্চলৰ তথ্য ভালদৰে পৰীক্ষা কৰে। এই অঞ্চলত মুঠ ১,৩৬১ টা হিমালয়ৰ হ্ৰদ সামৰি লোৱা হৈছে । এই অধ্যয়নত প্ৰকাশ পোৱা মতে, ২০১৬ চনত এই অঞ্চলৰ মুঠ অট্টালিকাৰ আয়তন ১২.৩৮ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২৩ চনৰ ভিতৰত এই সংখ্যা ১৮.০৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি পায় ।
বিপদজনক অঞ্চলত বসবাস কৰা জনসংখ্যা বৃদ্ধি :
গৱেষকসকলে হিমালয় অঞ্চলত বৃদ্ধি পোৱা নিৰ্মাণৰ মূল্যায়ন কৰি বিপদৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে । উক্ত প্ৰতিবেদন মতে, ২০৩০ চনৰ ভিতৰত সম্ভাৱ্য বানৰ আশংকা থকা অঞ্চলত বাস কৰা জনসংখ্যা ১৭,৯০০ গৰাকী বৃদ্ধি হ'ব । এই অনুসৰিয়ে প্ৰায় ৬% বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে হিমালয় অঞ্চলত ঘৰ, হোটেল আৰু অন্যান্য সম্পত্তিৰ নিৰ্মাণৰ কাম এইদৰে অব্যাহত থাকিব ।
ভাৰতৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্যসমূহত নিৰ্মাণ কাৰ্য:
গৱেষকসকলে নেপাল আৰু তিব্বতৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ নদীৰ কাষত নিৰ্মাণৰ কাম বিগত সাত বছৰত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা বুলি উক্ত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে । অৱশ্যে ভাৰতৰ সীমান্ত অঞ্চলত তেনে কোনো উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা নাই । অৰ্থাৎ আমাৰ দেশৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত নিৰ্মাণৰ কাম কম হৈছে । নেপাল আৰু তিব্বতৰ তুলনাত এই নিৰ্মাণৰ পৰিসৰ সীমিত বুলিও প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
হিমবাহৰ হ্ৰদে বান সৃষ্টি সম্ভাৱনা:
প্ৰতিবেদন অনুসৰি হিমালয় অঞ্চলত বানপানী কেৱল বাৰিষাৰ বৰষুণ আৰু নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ বাবেই নহয় । হিমবাহৰ হ্ৰদ বা পাহাৰত নিয়ৰ আৰু হিমবাহ গলি গঢ় লৈ উঠা হ্ৰদেও বানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । হঠাতে হ্ৰদ বিস্ফোৰণ হ’লেও তললৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী বৈ যাব পাৰে। ইয়াক গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড (GLOF)বুলি কোৱা হয় ।
হিমালয় অঞ্চলত বানৰ প্ৰৱণতা অধিক
এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি হিমালয় অঞ্চলত দুটা ডাঙৰ কাৰণত বানপানীৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰথমটো হ’ল গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে হিমালয়ৰ হিমবাহবোৰ দ্ৰুতগতিত গলিবলৈ ধৰিছে । ফলত তলৰ অঞ্চলত বিপজ্জনক হিমবাহৰ হ্ৰদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। পাহাৰীয়া অঞ্চলটোৰ ভূ-প্ৰকৃতি অত্যন্ত ঠেক আৰু ইয়াৰ নদী উপত্যকাবোৰ তেনেই সংকীৰ্ণ হোৱাৰ ফলত হ্ৰদ ফাটি আৰু মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত পানী আৰু ধ্বংসাৱশেষ কম সময়ৰ ভিতৰতে অধিক হ’ব পাৰে ।
নিয়ম মানি নচলা বাবে সমস্যা বৃদ্ধি :
গৱেষকসকলে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি পাহাৰীয়া অঞ্চলত নিৰ্মাণৰ কঠোৰ নিয়ম মানি চলা নাই। ফলস্বৰূপে বিপজ্জনক অঞ্চলত নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত আছে । এনে কাৰ্যৰ ফলত বিপদজনক অঞ্চলতো বসতি বৃদ্ধি পাইছে । যদি সময়মতে এই স্পৰ্শকাতৰ উপত্যকাসমূহত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়,তেন্তে ভৱিষ্যতে জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা আছে ।
দ্ৰুত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন:
ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পোৱা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ, ভয়ংকৰ বানপানী আৰু অন্যান্য চৰম বতৰৰ পৰিঘটনাই জলবায়ুৰ বাবে গুৰুতৰ পৰিণতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰ ফলত শীঘ্ৰে বিশ্বৰ উষ্ণতাই নিৰাপদ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱেশ্যে এই বিপদসমূহ লাঘৱ কৰিবলৈ যদি এতিয়াই দ্ৰুত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় তেতিয়া বৃহৎ বিপৰ্যয় ৰোধ কৰাটো সম্ভৱ হ'ব ।
গৰমৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ হাৰ ৩৬% বৃদ্ধি:
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা সংস্থা লেন্সেট কাউণ্টডাউনৰ শেহতীয়া দশম প্ৰতিবেদন অনুসৰি জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু এল নিনোৱে বিশ্বজুৰি গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ সৃষ্টি কৰিছে । ফলত বিশ্বজুৰি গৰমৰ বাবে হোৱা মৃত্যুৰ হাৰ ৩৬% বৃদ্ধি পাইছে । কেৱল ২০২৩ চনত গৰমৰ বাবে অভিলেখ ৭ লাখ ১০ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । এতিয়া ২০২৭ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে সমগ্ৰ বিশ্বতে ৮ লাখ ৫৭ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভাৰতত এনে মৃত্যুৰ সংখ্যা ৫৫ হাজাৰ হ’ব ।
২৭৪ নিযুত লোক খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন:
এল নিনোৱে ইতিমধ্যে বিশ্বৰ বতৰ চক্ৰত ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ ছবিখন স্পষ্ট কৰিছে । 'চাইণ্টিফিক ৰিপ'ৰ্ট'ত প্ৰকাশিত গৱেষণাই এনেধৰণৰ উদ্বেগেই প্ৰকাশ কৰিছে । ঘেঁহু আৰু তৈলবীজৰ দৰে ৰবি শস্যৰ লগতে খাৰিফ বতৰ নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আন এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিশ্বৰ প্ৰায় ২৭.৪ কোটি লোকৰ বাবে খাদ্য সংকট জটিল হোৱাৰ আশংকা আছে ।
লগতে পঢ়ক:নেপালৰ হিমস্খলন উত্তৰ-পূবৰ বাবে সতৰ্কবাণী নেকি ? কি কয় ভূতত্ত্ববিদে ?
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ : হিমালয়ক লৈ বিশ্বক সতৰ্ক নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ