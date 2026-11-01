বাবৰ, ঔৰংজেৱৰ দৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সুৰক্ষা দিবলৈ কংগ্ৰেছে চেষ্টা কৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
হিমাচলত বিজেপিৰ 'গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰক-অৰাজকতা দূৰ কৰক' শীৰ্ষক পদযাত্ৰা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ ৷
Published : November 1, 2026 at 5:05 PM IST
ছিমলা (হিমাচল প্ৰদেশ) : দিল্লীত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বিশাল ৰেলী আনফালে ভিন্ন ৰাজ্যত বিজেপিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৷ দেওবাৰে হিমাচল প্ৰদেশৰ ছিমলাত বিজেপিয়ে আয়োজন কৰে 'গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰক-অৰাজকতা দূৰ কৰক' শীৰ্ষক পদযাত্ৰা ৷ কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যখনত বিজেপিয়ে এক প্ৰকাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে ৷
বিজেপিৰ সমদলটো ছিকিমৰ ওল্ড বাছ ষ্টেণ্ডত অৱস্থিত গুৰুদ্বাৰা চাহিব পাৰ্কিঙৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ভিক্টৰী টাৰ্নেল আৰু বিধানসভা মৰ্গ হৈ চৌৰা মৈদানলৈকে সমদল বাহিৰ কৰা হয় ৷ বিজেপিৰ 'গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰক-অৰাজকতা দূৰ কৰক' শীৰ্ষক পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয়,"দেশৰ বহু ৰাজ্যত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যা অতি গুৰুতৰ ৷ এই বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেশৰ সংসদ পৰ্যন্ত চৰ্চা হৈছে । অনুপ্ৰৱেশকাৰী চিনাক্তকৰণ আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰোধিতা কৰি অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বিৰোধীয়ে ।"
अगर राहुल गांधी को बांग्लादेश जाना है, तो उसके प्रबंध की ज़िम्मेदारी मैं और @SuvenduWB बाबु मिलकर उठाएँगे। https://t.co/focFSBDrmV— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 1, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"বংগ আৰু অসমকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা আছে । যদি অনুপ্ৰৱেশকাৰী চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ নহয়, তেন্তে এই সমস্যাৰ সমাধান কেনেকৈ হ’ব ? বাবৰ আৰু ঔৰংজেৱৰ দৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম কাটিবলৈকে এছআইআৰ কৰা হৈছে ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।"
आज 1 नवंबर है। राहुल गांधी को आज सिख समाज से माफी मांगना चाहिए। https://t.co/JvQsxb0qAK— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 1, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়," ৰাহুল গান্ধীয়ে ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচন বাতিল কৰাৰ কথা কৈছে, কিন্তু হিমাচল প্ৰদেশ আৰু কেৰালাৰ নিৰ্বাচনো বাতিল হ’ব লাগে নে নালাগে ? ৰাহুল গান্ধীয়ে এইটোও স্পষ্ট কৰা উচিত যে ৰায়বেৰেলীৰ পৰা তেওঁৰ নিজৰ নিৰ্বাচনো বাতিল হ’ব লাগে নে নালাগে ?"
লগতে পঢ়ক:
প্ৰতিবাদৰ উত্তৰ প্ৰতিবাদেৰে: দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াব বিজেপিয়ে
দিল্লীত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বিৰোধীৰ