লিপষ্টিকেৰে শৌচাগাৰত লিখি থৈ গ'ল- 'হাইজেক' কৰা হ'ব বিমান
উৰণৰ পূৰ্বে মুম্বাই অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানলৈ অপহৰণৰ ভাবুকি ৷ কলকাতা বিমানবন্দৰত হাহাকাৰ ৷
Published : November 11, 2026 at 2:41 PM IST
কলকাতা : পশ্চিমবংগৰ ৰাজধানী কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বুধবাৰে মুম্বাই অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান বাতিল কৰা হয় । বিমানখনৰ কৰ্মচাৰীসকলক অপহৰণৰ ভাবুকি দিয়াৰ বাবে বিমানখন ৰাণৱেৰ পৰা আঁতৰাই নি 'আইছ’লেশ্যন বে’' বা সুকীয়া স্থানত ৰখা হয় ।
বিমানবন্দৰৰ সূত্ৰ অনুসৰি, বুধবাৰে পুৱা ১০.১০ বজাত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এআই-৭৭২ বিমানখন কলকাতাৰ পৰা মুম্বাই অভিমুখে যাত্ৰা কৰাৰ কথা আছিল । এয়াৰবাছ এ৩২০ নিঅ' বিমানখনে উৰণৰ ঠিক পূৰ্বেই এটা ভাবুকিপূৰ্ণ বাৰ্তা লাভ কৰে যে বিমানখনক অপহৰণ কৰা হ’ব পাৰে ।
সূত্ৰ অনুসৰি, বিমানখনৰ এটা শৌচাগাৰৰ ভিতৰত লিপষ্টিকেৰে লিখা এটা 'হাইজেক' সম্পৰ্কীয় বাৰ্তা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । এই কথা আৱিষ্কাৰ কৰাৰ লগে লগে কেবিন ক্ৰুৱে পাইলটক সতৰ্ক কৰি দিয়ে । পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব স্বীকাৰ কৰি পাইলটজনে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ'লৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি জৰুৰীকালীন 'হাইজেক এলাৰ্ট' জাৰি কৰে । ইয়াৰ পিছতে বিমানখন ৰাণৱেৰ পৰা আইছ’লেশ্যন বে’লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ।
এই ঘটনাই বিমানবন্দৰত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে । কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোককে ধৰি বিমানবন্দৰৰ নিৰাপত্তা বিষয়াসকল সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় ।
বিমানখনত থকা যাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ সম্যক নিৰাপত্তা পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰা হয় । বিমানখনৰ ভিতৰৰ অংশতো তালাচী চলোৱা হয় ।
আনহাতে, নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ভাবুকিৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে একে সময়তে কোনো সন্দেহজনক বস্তু আছে নেকি তাৰো পৰীক্ষা কৰে । বিমানবন্দৰৰ সূত্ৰ অনুসৰি, সকলো পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে আৰু প্ৰয়োজনীয় নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অনুমতি নোপোৱালৈকে বিমানখনক উৰণৰ অনুমতি দিয়া নহ’ব ।
বিমানখন হঠাতে ৰাণৱেৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ লগতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তৎকালীন কাৰ্যকলাপে যাত্ৰীসকলৰ মাজত উদ্বেগ জগাই তোলে । কৰ্তৃপক্ষই এই ভাবুকিৰ উৎপত্তিৰ তদন্ত কৰি আছে । লগতে ই কোনো ইচ্ছাকৃত ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ আছিল নেকি তাৰো পৰীক্ষা কৰি আছে ।
কিন্তু অনুসন্ধান আৰু তদন্ত সমাপ্ত নোহোৱালৈকে অপহৰণৰ ভাবুকিৰ বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত কৰাটো সম্ভৱ নহয় । বৰ্তমানো বিমানবন্দৰত হাই এলাৰ্টৰ অৱস্থা প্ৰযোজ্য হৈ আছে ।