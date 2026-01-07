হিজাব পৰিহিত মহিলাই কিনিব নোৱাৰিব সোণ ! কোন ৰাজ্যত, কাৰ এই নিৰ্দেশনা ?
অল ইণ্ডিয়া জুৱেলাৰ্ছ এণ্ড গ'ল্ডস্মিথ ফেডাৰেচনে নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি হিজাব, বোৰ্খা বা ওৰণিৰে মুখ ঢাকি ৰখা গ্ৰাহকক সোণ বিক্ৰী কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।
Published : January 7, 2026 at 2:29 PM IST
পাটনা : বিহাৰৰ অল ইণ্ডিয়া জুৱেলাৰ্ছ এণ্ড গ'ল্ডস্মিথ ফেডাৰেচনে হিজাব, বোৰ্খা, পৰম্পৰাগত ওৰণি বা আন যিকোনো বস্তুৰে মুখ সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাকি ৰখা গ্ৰাহকক গহনাৰ দোকানত প্ৰৱেশ আৰু বিক্ৰীত বাধা আৰোপ কৰিছে । ফেডাৰেচনৰ ৰাজ্যিক সভাপতি অশোক কুমাৰ বাৰ্মাই কয় যে এই সিদ্ধান্ত 'নিৰাপত্তাজনিত চিন্তা'ৰ ওপৰত ভিত্তিত কৰি লোৱা হৈছে ।
"গহনা এতিয়া এক উচ্চ মূল্যৰ সামগ্ৰী: ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম ১ লাখ ৪০ হাজাৰ টকা আৰু এক কিলো ৰূপৰ দাম ২ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা । এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় যেতিয়া মানুহে মুখ ঢাকি দোকানলৈ আহে । তেওঁলোকে 'ফুল হেলমেট' বা ওৰণি লৈ তিনিৰ পৰা চাৰিজনীয়া দলত প্ৰৱেশ কৰি ডকাইতি কৰে ।" তেওঁ কয় ।
Patna, Bihar: Bihar becomes the first state to ban hijab or niqab wearers from buying gold. Starting tomorrow, jewelry shops will deny entry and sales to customers whose faces are fully covered, as per the All India Jewelers and Gold Federation’s directive— IANS (@ians_india) January 6, 2026
State President, All… pic.twitter.com/ycKHnbyFVY
বাৰ্মাই কয় যে কেইবাখনো ৰাজ্যত বোৰ্খা পিন্ধা ডকাইতে অপৰাধ সংঘটিত কৰিছে, আনকি দোকানীকো গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে । "এনেধৰণৰ ঘটনা ৰোধৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে । আমাৰ উদ্দেশ্য ওৰণি আঁতৰোৱা নহয়, বৰঞ্চ হিজাব বা বোৰ্খা পিন্ধা গ্ৰাহকে গহনা ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে মুখ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰাহে । মই নিশ্চিত যে মানুহে আমাক সহযোগ কৰিব ।" তেওঁ লগতে কয় ।
এ আই জে জি এফৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে কাপোৰ বা হেলমেটেৰে মুখ ঢাকি ৰখা পুৰুষসকলকো আবেদন জনাই কয় যে গ্ৰাহকৰ মুখখন দেখা পালেহে তেওঁলোকে গহনা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
আনহাতে, মুছলমান মহিলাসকলে হিজাব পৰিধান কৰাটো ধৰ্মীয় বাধ্যবাধকতা হিচাপে প্ৰচলিত নীতি সন্দৰ্ভত বাৰ্মাই কয় যে তেওঁ বোৰ্খাৰ বিৰোধী নহয় আৰু এই নিয়ম সকলোৰে বাবে প্ৰযোজ্য । এই নিয়ম কোনো বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ক্ষেত্ৰত নহয় বুলিও তেওঁ জোৰ দি কয় ।
"পাটনা চহৰৰ কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিছোঁ । তেওঁ কয় যে নিৰ্দেশনা ঠিকেই আছে; কোনো সমস্যা নাই । বিহাৰেই হৈছে এনে বৃহৎ সিদ্ধান্ত লোৱা প্ৰথমখন ৰাজ্য । অৱশ্যে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ কিছুমান জিলাত এই নিয়ম সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ।" তেওঁ কয় ।
সম্ভাৱ্য বিৰোধিতাৰ বিষয়ে সোধাত বাৰ্মাই কয় যে ইয়াত বিতৰ্কৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই আৰু কৰ্মচাৰীসকলে কেৱল ইয়াক মানি চলিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।
#WATCH | Jhansi, Uttar Pradesh: To prevent theft incidents amidst rising gold and silver prices, jewellers in the Sipri Bazaar area have pasted notices stating that they will not allow people with covered faces in the shop.— ANI (@ANI) January 5, 2026
Uday Soni, President, Sarafa Sipri Bazaar, Jhansi,… pic.twitter.com/ZKeCR2YFo4
উল্লেখ্য যে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে পাটনাত যোৱা ১৫ ডিচেম্বৰত আয়ুস চিকিৎসকক নিযুক্তি-পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত এগৰাকী মহিলা মুছলমান চিকিৎসকৰ মুখৰ হিজাব খুলি দিয়াক লৈ ৰাজ্যখনত এক বৃহৎ বিবাদৰ প্ৰায় এমাহৰ পিছতে এ আই জে জি এফে এই শেহতীয়া নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
এই ঘটনাটোৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ দেশজুৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত উত্তপ্ত বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ পৰে আৰু ভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে এই বিষয়ে বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই এক ব্যাপক ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰে ।
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঝান্সিৰ ছিপ্ৰি বজাৰ অঞ্চলৰ গহনা চুৰিৰ ঘটনা বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াক ৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি একেধৰণৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল । তেওঁলোকে নিজৰ ষ্ট’ৰৰ ভিতৰত ফলক আঁৰি দিছে যে মুখ ঢাকি ৰখা গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকে দোকানত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে ।