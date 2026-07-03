ETV Bharat / bharat

ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ সফল সমাপ্তি, দেশলৈ উভতিল টাকাইচি

ভাৰত-জাপানৰ অংশীদাৰিত্ব শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু স্থিতিশীলতাক ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল আৰু ইয়াৰ বাহিৰলৈ প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে এক লংঘন বুলি উল্লেখ কৰে বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে ৷

JAPANESE PM SANAE TAKAICHI
দেশলৈ উভতিল টাকাইচি (@MEAIndia)
author img

By PTI

Published : July 3, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতলৈ অহা জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচিয়ে শুকুৰবাৰে নিজৰ আনুষ্ঠানিক ভ্ৰমণৰ সামৰণি মাৰে ৷ ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ লগতে কেবালানিও আলোচনাত অংশ লয় টাকাইচিয়ে ৷ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে দুয়োখন দেশৰ বিকাশ আৰু সমৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলাৰ বাবে দুয়োপক্ষই প্ৰতিশ্ৰুতি দৃঢ় কৰিছে ।

ভাৰত-জাপানৰ অংশীদাৰিত্ব শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু স্থিতিশীলতাক ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল আৰু ইয়াৰ বাহিৰলৈ প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে এক লংঘন বুলি উল্লেখ কৰে বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে ৷ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা ১৬ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলন “অতি সফল” বুলি মন্ত্ৰণালয়ে দৃঢ়তাৰে কয় ।

"এক স্মৰণীয় ভ্ৰমণৰ সামৰণি ৷ এই ভ্ৰমণে ভাৰত-জাপানৰ অংশীদাৰিত্বক নতুন দিগন্তৰ দিশত আগুৱাই লৈ গৈছে । অতি সফল ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ পিছত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচিয়ে ভাৰতৰ পৰা ওভতনি যাত্ৰা কৰে । ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জীতেন্দ্ৰ সিঙে তেওঁক বিদায় জনায় ৷’’ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱালে এক্সত এটা পোষ্টত কয় ।

টাকাইচিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমন্ত্ৰণত, ১ জুলাইৰ পৰা ৩ জুলাইলৈ ১৬ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল । বৃহস্পতিবাৰে হায়দৰাবাদ হাউচত দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আলোচনাত মিলিত হয় ।

ভাৰত আৰু জাপানে অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্বৰ কাঠামো, সামৰিক হাৰ্ডৱেৰ সহ-বিকাশৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা চুক্তি আৰু তেলৰ জোকাৰণি মোকাবিলা কৰিবলৈ শক্তিৰ সম্পৰ্ক বৃদ্ধিৰ পদক্ষেপকে ধৰি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ দিশ উন্মোচন কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁৰ জাপানৰ সমকক্ষ টাকাইচিৰ সৈতে শীৰ্ষ আলোচনাত মিলিত হয়, য’ত বিশ্বৰ অনিশ্চয়তাক ফলপ্ৰসূভাৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ পাৰস্পৰিক বিশ্বাস বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

জয়ছৱালে পোষ্টত উল্লেখ কৰে যে এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ বিকাশ আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব আৰু শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু স্থিতিশীলতাক ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল আৰু ইয়াৰ বাহিৰলৈ প্ৰসাৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক লংঘন গঢ়ি তোলাৰ বাবে দুয়োপক্ষই প্ৰতিশ্ৰুতি দৃঢ় কৰিলে ।

বৃহস্পতিবাৰে পুৱা জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ চোতালত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় । এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীও উপস্থিত থাকে । এয়া আছিল টাকাইচিৰ প্ৰথম আনুষ্ঠানিক ভাৰত ভ্ৰমণ ।

বৃহস্পতিবাৰে বৈদেশিক সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে সামগ্ৰিকভাৱে এই ভ্ৰমণ “অত্যন্ত সফল” ৷ অহা বছৰ দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে দুয়োগৰাকী নেতাই কথা পাতিছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে ২০২৭ চনক ভাৰত-জাপান ভাগ-বাটোৱাৰাৰ বৰ্ষ হিচাপে স্মৰণ কৰা হ’ব ।

বৃহস্পতিবাৰে এক্সত জয়ছৱালে এটা পোষ্টত কয়, “বিশ্বাস, ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা মূল্যবোধ আৰু কৌশলগত অভিসৰণত লংঘিত অংশীদাৰিত্ব আগবঢ়াই নিয়া হৈছে ।’’ বুধবাৰে বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে এই ভ্ৰমণ ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত বিশেষ কৌশলগত আৰু বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্বক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক “গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ” হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় নিৰাপত্তাৰ কৌশলগত পৰিৱৰ্তন চিহ্নিত কৰিছে ভাৰত-জাপান প্ৰতিৰক্ষা সহ-উন্নয়ন প্ৰকল্পই

TAGGED:

ছানাই টাকাইচি
ভাৰত জাপানৰ অংশীদাৰিত্ব
ভাৰত জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলন
নৰেন্দ্ৰ মোদী
JAPANESE PM SANAE TAKAICHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.