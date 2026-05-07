পূব ছিয়াঙত বিৰল-মূল্যৱান কাঠফুলাৰ সন্ধান: গৱেষণাক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্তৰ সূচনা
এই বিৰল আৰু মূল্যৱান ঔষধীয় কাঠফুলাই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা, প্ৰদাহ কমোৱা আৰু কৰ্কট ৰোগৰ গৱেষণাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Published : May 7, 2026 at 6:24 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব ছিয়াং জিলাত এক বিৰল আৰু মূল্যবান কাঠফুলাৰ সন্ধান লাভ কৰা হৈছে । পাছিঘাটৰ কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডঃ চেনপন নগোমলাইৰ নেতৃত্বত ডঃ য়েংখোম ডিস্কো সিং আৰু পি চট্টোপাধ্যায়ৰ এটা দলে কাঠফুলা অনুসন্ধান কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ‘কোৰ্ডিচেপ্ছ’ (Cordyceps) নামৰ এক বিশেষ ধৰণৰ কাঠফুলাৰ সন্ধান লাভ কৰে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী চৌনা মেনে সামাজিক মাধ্যমত এই তথ্য সদৰী কৰি এই আৱিস্কাৰক উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বিজ্ঞান, সংৰক্ষণ আৰু জৈৱ অৰ্থনীতিৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰে । এই আৱিষ্কাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু জীৱ-ভূগোলৰ দিশৰ পৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হৈছে । কোৰ্ডিচেপ্ছ প্ৰজাতিৰ এই কাঠফুলাবোৰ বিশ্বজুৰি অৰ্থনৈতিক আৰু চিকিৎসাগতভাৱে অতি মূল্যৱান হিচাপে পৰিচিত ।
A groundbreaking discovery from Arunachal Pradesh is drawing global scientific attention.— Chowna Mein (@ChownaMeinBJP) May 6, 2026
সামাজিক মাধ্যম এক্সত তেওঁ কয়, "অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এক যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰে বিশ্বৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । পাছিঘাটৰ কেন্দ্ৰীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে পূব ছিয়াঙৰ বহুমূলীয়া ‘কোৰ্ডিচেপ্ছ’ কাঠফুলা চিনাক্ত কৰিছে । এই আৱিষ্কাৰ তুলনামূলকভাৱে কম উচ্চতাত পোৱাৰ বাবে বিৰল আৰু বৈজ্ঞানিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "'হিমালয়ান গ'ল্ড' নামেৰে বহুলভাৱে পৰিচিত কোৰ্ডিচেপ্ছ কৰ্ডাইচেপিন আৰু এডিন’চিনৰ দৰে শক্তিশালী জৈৱ সক্ৰিয় যৌগসমূহৰ বাবে বহুমূলীয়া, যিয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্ৰদাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া, বিপাকীয় স্বাস্থ্যক সমৰ্থন কৰা, আনকি কৰ্কট ৰোগৰ গৱেষণাতো সহায় কৰাৰ প্ৰমাণিত ক্ষমতা আছে ।"
তেওঁ আৰু কয়, "এই আৱিষ্কাৰে অঞ্চলটোৰ অপৰিসীম আৰু বহুলাংশে অনাবৃত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যক উজ্জ্বল কৰি তোলাই নহয়, উন্নত গৱেষণা, বহনক্ষম কৃষি আৰু জীৱিকা উৎপাদনৰ বাবেও নতুন পথ মুকলি কৰিব ।"
বিশ্বজুৰি কোৰ্ডিচেপ্ছক অতি মূল্যৱান ঔষধীয় সম্পদ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । হিমালয় অঞ্চলৰ পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতিৰ পৰা আধুনিক নিউট্ৰাচিউটিকেল আৰু ঔষধ উদ্যোগলৈকে ইয়াৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে । বনৰীয়া কোৰ্ডিচেপ্ছৰ মূল্য অত্যন্ত বেছি, যাৰ বাবে ইয়াক প্ৰায়ে ‘হিমালয়ান গ'ল্ড’ বুলিও কোৱা হয় ।
বৈজ্ঞানিকভাৱে কোৰ্ডিচেপ্ছ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ কীট-পৰজীৱী কাঠফুলা, যি পলু বা পোকৰ শৰীৰত বাস কৰে । সাধাৰণতে ইয়াক ৩,০০০–৪,০০০ মিটাৰ উচ্চতাৰ ওপৰতহে পোৱা যায় । সেই অনুসৰি পূব চিয়াং জিলাৰ তুলনামূলকভাৱে নিম্ন উচ্চতাৰ এলেকাত এই কাঠফুলাৰ উপস্থিতি একেবাৰে অস্বাভাৱিক আৰু বৈজ্ঞানিকভাৱে অতি মূল্যৱান ঘটনা হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
বৰ্তমান গৱেষকসকলে এইটো আগতে চিনাক্ত কৰা কোনো প্ৰজাতি নে সম্পূৰ্ণ নতুন প্ৰজাতি, সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ অধিক অনুসন্ধান চলাই আছে ।
গৱেষণা দলটোৱে জনোৱা অনুসৰি, এই আৱিষ্কাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অজস্ৰ কিন্তু এতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে অনুসন্ধান নোহোৱা কাঠফুলাৰ বৈচিত্ৰ্যক প্ৰদৰ্শন কৰিছে । দলটোৱে ইতিমধ্যে এই কাঠফুলা লেবৰেটৰীত পৰীক্ষণ আৰু চিনাক্তকৰণৰ প্ৰাথমিক কাম আৰম্ভ কৰিছে । পাছিঘাটস্থিত কৃষি মহাবিদ্যালয় আৰু উদ্যান আৰু বনবিদ্যা মহাবিদ্যালয়ৰ সুবিধাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি এই গৱেষণা চলি আছে ।
ড° নগোমলায়ে উল্লেখ কৰে যে, নিম্ন উচ্চতাৰ পূব চিয়াং জিলাত এই ধৰণৰ কাঠফুলাৰ উপস্থিতি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নথিভুক্ত হোৱাৰ দিশত এইটো এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য আৱিষ্কাৰ । ইয়াৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ অব্যৱহৃত জৈৱ সম্পদৰ বিশাল সম্ভাৱনাৰ দিশো প্ৰকাশ পাইছে ।
ড° সিঙে কয়, "অৰুণাচল প্ৰদেশ এটা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ‘হটস্পট’ হিচাপে পৰিচিত আৰু এনে আৱিষ্কাৰে এই অঞ্চলৰ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আৰু জ্ঞান বৃদ্ধিৰ বাবে নতুন দিশ মুকলি কৰিছে । আগলৈ গৱেষণা দলটোৱে এই কাঠফুলা পূৰ্ণাংগ ম’লিকিউলাৰ চিনাক্তকৰণ, বৈশিষ্ট্য নিৰূপণ, মাইক’লজিকেল অধ্যয়ন আৰু ৰাসায়নিক বিশ্লেষণ চলাবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে, যাতে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আৰু ব্যৱহাৰ বুজি পোৱা যায় ।"
