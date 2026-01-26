ETV Bharat / bharat

গণৰাজ্য দিৱসত অভেদ্য দুৰ্গলৈ ৰূপান্তৰিত ৰাজধানী চহৰ; ১০ হাজাৰ আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ-উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ

দেওবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা দিল্লীৰ সকলো সীমান্ততে তালাচী অভিযান চলি আছে, যান-বাহনসমূহ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।

ৰাজধানী চহৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 26, 2026 at 8:58 AM IST

নতুন দিল্লী : গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজধানী দিল্লীত নিৰাপত্তা অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছে ৷ নতুন দিল্লী জিলাখন সম্পূৰ্ণ অভেদ্য দুৰ্গলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ৷ আৰক্ষী প্ৰশাসনে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনী নিয়োগ কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ গাফিলতি সংঘটিত নহয় ৷

অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত দেৱেশ কুমাৰ মহলাই উল্লেখ কৰে যে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰত্যাশাত প্ৰায় ১০ হাজাৰ আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত আছে পিকেট, বেৰিকেডিং, বহু-স্তৰীয় পৰীক্ষা আৰু প্ৰামাণিক অপাৰেটিং পদ্ধতি ৷

আৰক্ষীক অৱগত কৰা হয়

সকলো কৰ্তব্য স্থানত নিয়োজিত আৰক্ষী কৰ্মীক অৱগত কৰা হৈছে আৰু যিকোনো সম্ভাৱ্য পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আকস্মিক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা পৰীক্ষা কৰিবলৈ আখৰা কৰা হৈছে ৷

৩,০০০ৰো অধিক চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন

এইবাৰ প্ৰযুক্তিৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীৰ মতে নতুন দিল্লী অঞ্চলত ৩ হাজাৰৰো অধিক চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে ৷ এই কেমেৰাবোৰত ভিডিঅ’ এনালাইটিক্স আৰু ফেচিয়েল ৰিকগনিচন চিষ্টেম আছে ৷

১৫০ জনতকৈ অধিক কৰ্মচাৰীয়ে নিৰীক্ষণ কৰিব

৩০ টাতকৈও অধিক কণ্ট্ৰল ৰুম স্থাপন কৰা হৈছে, য’ত ১৫০ জনতকৈ অধিক বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীয়ে অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰিব ৷ ভিৰ, সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ, সন্দেহজনক ব্যক্তিৰ ওপৰত সকলো সময়তে নিৰীক্ষণ কৰা হ’ব ৷ নিৰাপত্তা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰক্ষী জোৱানসকলক ভিডিঅ’ এনালাইটিক্স আৰু ফেচিয়েল ৰিকগনিচন চিষ্টেমেৰে সজ্জিত পিন্ধিব পৰা চশমাও প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

যদি কোনো ব্যক্তিৰ মুখখন আৰক্ষীৰ ডাটাবেছত পঞ্জীয়নভুক্ত সন্দেহজনক লোকৰ সৈতে মিল খায় তেন্তে তেওঁলোকক তৎক্ষণাত চিনাক্ত কৰিব পৰা যাব ৷ ইয়াৰ ফলত ঠাইতে তৎকালীন ব্যৱস্থা ল’ব পৰা যাব ৷ অতিৰিক্ত চি পি দেৱেশ কুমাৰ মহলাই কয় যে এইবাৰ দৰ্শন গেলেৰীসমূহৰ নাম নদীৰ নামেৰে ৰখা হৈছে ৷

অনুষ্ঠানটো চাবলৈ অহাৰ পূৰ্বে জনসাধাৰণক নিজৰ বহাৰ ঘেৰাও, এপ্ৰ’চ ৰোড, প্ৰৱেশ পথৰ সৈতে ভালদৰে পৰিচিত হ’বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৷ কোনো নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আনিব নালাগে আৰু নিৰাপত্তা পৰীক্ষাৰ সময়ত আৰক্ষীক পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে গণৰাজ্য দিৱস দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ ৷ সকলো নাগৰিককে দেশপ্ৰেমমূলক মনোভাৱেৰে উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু আৰক্ষীয়ে স্থাপন কৰা নিৰ্দিষ্ট পথ আৰু নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৷ ৰাজধানীৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ দিল্লী আৰক্ষী প্ৰতিটো স্তৰতে সম্পূৰ্ণ সজাগ আৰু সাজু ৷

সীমান্তত পৰীক্ষা কৰা হৈছে বাহন

দিল্লী আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত তালাচী অভিযান চলাই আছে ৷ বদৰপুৰ সীমান্তত দিল্লী আৰক্ষীৰ লোকে ফৰিদাবাদৰ পৰা দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰা বাহনসমূহ ৰখাই পৰীক্ষা কৰি আছে ৷ যিকোনো সন্দেহজনক বাহন ততালিকে ৰখাই দিয়া হয় ৷ দিল্লীৰ বদৰপুৰ সীমান্তক অতি স্পৰ্শকাতৰ সীমা বুলি গণ্য কৰা হয় কাৰণ ই হাৰিয়ানাৰ ফৰিদাবাদ হৈ দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰে ৷ গতিকে ২৬ জানুৱাৰী আৰু ১৫ আগষ্টৰ পূৰ্বে নিশা ১০:০০ বজাৰ পিছত এই সীমান্ত ছীল কৰা হয় ৷

দক্ষিণ-পূব জিলাখনৰ নিৰাপত্তাৰ সন্দৰ্ভত ডি চি পি হেমন্ত তিৱাৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে চি চি টিভি কেমেৰা আৰু আৰক্ষী শিবিৰ স্থাপন কৰি সকলো জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আৰু বৃহৎ বজাৰসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি আছে ৷ দক্ষিণ-পূব জিলাখনৰ দুখন স্পৰ্শকাতৰ সীমাও আছে- বদৰপুৰ আৰু কালিন্দি কুঞ্জ, য’ত দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰা বাহনসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হয় ৷ যিকোনো সন্দেহজনক বাহন ততাতৈয়াকৈ ৰখাই পৰীক্ষা কৰা হয় ৷ দক্ষিণ-পূব জিলাত বহুস্তৰীয় নিৰাপত্তা পৰীক্ষা চলি আছে ৷ জিলাখনৰ অতিথিশালাসমূহো পৰীক্ষা কৰা হৈছে ৷ RAW আৰু MWAৰ সৈতে এখন নিৰাপত্তা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, য’ত ব্যক্তিগত প্ৰহৰীসকলক সজাগ হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷

গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা কৰ্তব্য পথত পতাকা উত্তোলন কৰা হ’ব, যাৰবাবে সমগ্ৰ দিল্লীতে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ দিল্লী আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তাৰ উদ্দেশ্যে দিল্লীৰ সকলো জিলাতে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু বৃহৎ সংখ্যক দিল্লী আৰক্ষী জোৱান মোতায়েন কৰিছে ৷

